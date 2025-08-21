নতুন মার্ভেল কিংবদন্তি সর্বোচ্চ সিরিজ ডেডপুল সেই বর্ণনাকারীদের কাছে বাস করে

পপ সংস্কৃতি পণ্যদ্রব্য সহ যে কোনও দোকানে প্রবেশ করুন এবং আপনি ডেডপুলের কিছু খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত। অতি-জনপ্রিয়, পট্টি-মুখযুক্ত মার্ভেল চরিত্রটি খেলনা এবং প্লাশ থেকে মোজা, জলের বোতল, শয্যা শিট এবং আরও অনেক কিছুতে সমস্ত ধরণের বণিকের জন্য অপরিচিত নয়। ডেডপুল হ’ল, এবং সর্বত্র থাকবে। এবং তবুও, তার নতুন মার্ভেল কিংবদন্তি চিত্রটি এত ভাল, এটি এখনও একরকম মাথা, কাঁধ এবং সামুরাই তরোয়ালগুলি বাকী অংশের উপরে।
হাসব্রো সবেমাত্র মার্ভেল কিংবদন্তি সর্বাধিক সিরিজের ডেডপুল প্রকাশ করেছেন এবং এটি মহাকাব্য। ছয় ইঞ্চি স্কেল, পুরোপুরি স্পষ্টভাবে, একটি পোষ্ট মাথা, বাহু এবং পা সহ, চিত্রটি 24 টি আনুষাঙ্গিক সহ আসে। এর মধ্যে রয়েছে “বিকল্প মাথা, 2 পয়েন্টার হ্যান্ডস, থাম্বস আপ, ভি আঙ্গুলগুলি, 2 মুষ্টি, 2 গ্রিপ হ্যান্ডস, ছুরি, 2 তরোয়াল, ব্লাস্টার, 3 ব্লাস্ট এফেক্টস, স্টিক অফ ডায়নামাইট, একটি চিমিচঙ্গা, অস্ত্রের আনুষাঙ্গিক,” এবং “সেই প্রেমময় স্পুড ডুপ একটি পরিষ্কার ভাসমান স্ট্যান্ডের সাথে” “
এটির দাম $ 50 এবং প্রি-অর্ডার চালু করতে যায় হাসব্রো পালস 26 আগস্ট 1 পিএম ইটি -তে একটি পতনের মুক্তির লক্ষ্য ছিল। এখানে কিছু চিত্র রয়েছে।
যদিও এই ডেডপুলটি স্পষ্টভাবে অনুপ্রাণিত হয় ডেডপুল, এক্স-মেনএবং এক্স-ফোর্স কমিকস চরিত্রটি নিয়মিত উপস্থিত হয়, এটি অবশ্যই ভক্তদের সন্তুষ্ট করবে যারা তাকে সিনেমাগুলি থেকেও চেনেন। বিশেষত যেহেতু একটি সুযোগ রয়েছে ডেডপুল পরের বছর বড় পর্দায় ফিরে আসতে পারে একটি গুজব ভূমিকা নিয়ে অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে। প্লাস, তারকা রায়ান রেনল্ডস গত বছরের মেগা-হিট অনুসরণ করতে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে একটি নতুন টিম-আপ সিনেমা সম্পর্কে কথা বলেছেন ডেডপুল এবং ওলভারাইন। সুতরাং মুখের সাথে মার্চ কোথাও যাচ্ছে না, সম্ভবত আপনার খেলনা শেল্ফ ব্যতীত।
আবার, চিত্রটির দাম $ 50 এবং পরের সপ্তাহে প্রি-অর্ডার করার জন্য উপলব্ধ হবে হাসব্রো পালস। আপনি কি একটি দখল করতে যাচ্ছেন?
