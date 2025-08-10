নতুন রাস্তার পাশ

গর্জনকারী ইঞ্জিনযুক্ত ড্রাইভাররা নিউপোর্টে 250 ডলার টিকিট দিয়ে আঘাত হানা হচ্ছে, রোড আইল্যান্ডে নতুন ‘শব্দ ক্যামেরা’র জন্য ধন্যবাদ যা শহরের ডেসিবেল সীমা ছাড়িয়ে যানবাহনগুলি সনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের জরিমানার জন্য পতাকাঙ্কিত করে।
প্রযুক্তিটি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য রাজ্যে প্রসারিত হতে চলেছে, গাড়ি এবং মোটরসাইকেলগুলিকে লক্ষ্য করে যা পুনরুদ্ধার ইঞ্জিনগুলি, ব্লেয়ারিং স্টেরিও বা পরিবর্তিত মাফলার ক্লান্তিগুলির সাথে শব্দ আইন ছাড়িয়ে যায়।
জুলাইয়ের শেষের দিকে, এই জাতীয় একটি ক্যামেরা একটি ক্রিমসন মুস্তং জিটি 85 টি ডেসিবেলে আটকে রেখেছিল – আইনী সীমা ছাড়িয়ে দুটি – এবং তাত্ক্ষণিকভাবে লঙ্ঘন জারি করে।
নিউপোর্ট সিটি কাউন্সিলর ডেভিড কার্লিন তৃতীয় বলেছেন, ‘লোকেরা তাদের ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে,’ এই হতাশার বর্ণনা দিয়ে যে শহরটিকে ডিভাইসগুলি মোতায়েন করার জন্য শহরটিকে চালিত করেছিল গর্জনকারী ইঞ্জিনগুলি সম্পর্কে অভিযোগের বছরগুলি যা জানালাগুলি ছড়িয়ে দেয় এবং গ্রীষ্মের সন্ধ্যা নষ্ট করে দেয়।
সমস্যার জন্য শহরের উচ্চ-প্রযুক্তি সমাধান দুটি নতুন ডাচ-তৈরি সোরামা নয়েজ ক্যামেরা, যা পোর্টেবল ট্রেলারগুলিতে মাউন্ট করা হয়েছে এবং 64 টি মাইক্রোফোনের সাথে লাগানো হয়েছে যা একটি শব্দের সঠিক উত্সকে চিহ্নিত করে।
লাইসেন্স প্লেট রিডার প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত, সিস্টেমটি ভিড়ের রাস্তায় একটি একক আপত্তিজনক যান সনাক্ত করতে পারে।
পুলিশ প্রধান রায়ান ডফি বলেছিলেন যে অতীতে ব্যবহৃত হ্যান্ডহেল্ড শব্দ মিটারগুলি অকার্যকর ছিল কারণ অপরাধীরা ‘মোবাইল’ ছিল এবং প্রায়শই অফিসাররা অভিনয় করতে পারার আগেই চলে যায়।
ডাফি বলেছিলেন, ‘এই পার্টিটি মোবাইল হলে এটি আরও অনেক কঠিন।’
শব্দ-মনিটরিং প্রযুক্তিতে সজ্জিত একটি ট্রেলার পুলিশকে নিউপোর্টের কমপক্ষে কিছু অংশ রোড আইল্যান্ড শান্ত রাখতে সহায়তা করছে
প্রযুক্তিটি গাড়ি এবং মোটরসাইকেলগুলিকে লক্ষ্য করে যা পুনরুদ্ধার ইঞ্জিনগুলি, ব্লেয়ারিং স্টেরিও বা পরিবর্তিত মাফলার এক্সস্টসগুলির সাথে শব্দ আইনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়
নিউপোর্টের প্রথম মোতায়েন ছিল থেমস স্ট্রিট বরাবর, একটি সংকীর্ণ একমুখী রাস্তা ক্ল্যাপবোর্ড বিল্ডিংগুলির সাথে রেখাযুক্ত যা শব্দকে প্রশস্ত করে।
সাম্প্রতিক এক সন্ধ্যায়, মোটরসাইকেলের একটি প্যাক এবং তার স্টেরিও বিস্ফোরণের সাথে একটি জিপ শান্ত রাত্রে বিদ্ধ করেছিল – ঠিক যে ধরণের ব্যাঘাতের ডফি বলেছেন যে ক্যামেরাগুলি থামার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
স্থানীয় রিয়েল্টর ক্যারোলিন রিচার্ডস, 54, বলেছেন পরিবর্তনটি দীর্ঘ সময় ধরে ছাড়িয়ে গেছে। ‘আমাদের ক্রিকেট এবং গ্রীষ্মের সুন্দর শব্দ শুনতে হবে,’ তিনি বলেছিলেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।
‘আমি লোকেরা গাড়ি চালাতে বা করতে চান তা ওভার-পুলিশিংয়ের জন্য আমি নই। তবে এটি কেবল অশ্লীল। এটি কেবল মনে হচ্ছে এটি অবশ্যই আরও খারাপ হয়েছে ”
রোড আইল্যান্ডের অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়া, শব্দ ক্যামেরাগুলি স্বয়ংক্রিয় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন তরঙ্গ এবং এটি ইতিমধ্যে ইউরোপ জুড়ে প্রচলিত।
টেনেসির নক্সভিল সহ তারা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যা এই বছরের শেষের দিকে একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করবে যাতে গোলমাল গাড়িচালকদের কাছে $ 50 জরিমানা দিতে হবে।
আলবুকার্ক, নিউ মেক্সিকো ড্র্যাগ রেসিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনটি ক্যামেরাও পরীক্ষা করছে, অন্যদিকে ফিলাডেলফিয়া তাদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য আইন পাস করেছে।
হাওয়াই ওহু জুড়ে 10 টি শব্দ ডিটেক্টরও পরিকল্পনা করছে, এমনকি আইওয়া, ছোট ছোট শহরও অতিরিক্ত উচ্চস্বরে ট্রাকগুলি জরিমানা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
নিউপোর্ট পুলিশ ক্যাপ্টেন মাইকেল নায়লরকে শব্দ সনাক্তকরণ সফ্টওয়্যার কীভাবে কাজ করে তা প্রদর্শন করতে দেখা যায়
সফ্টওয়্যারটি গাড়ির কোন অংশটি অতিরিক্ত শব্দ তৈরি করছে তা সনাক্ত করতে সক্ষম
নিউ ইয়র্ক সিটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বুদ্ধিমান যন্ত্রগুলির সাথে অংশীদার হয়ে 10 টি ক্যামেরা চালানোর পথে এগিয়ে চলেছে।
২০২১ সাল থেকে, শহরটি জরিমানা দিয়ে ২,৫০০ টিরও বেশি টিকিট জারি করেছে $ 800 থেকে শুরু করে এবং পুনরাবৃত্তি অপরাধীদের জন্য $ 2,500 এ উন্নীত হয়েছে।
তবে প্রকৃতপক্ষে মানুষকে জরিমানা দেওয়ার জন্য পাওয়া পুরোপুরি আরেকটি বিষয়। এখন পর্যন্ত প্রায় 2 মিলিয়ন ডলার জরিমানার মধ্যে প্রায় 550,000 ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে।
নগরীর পরিবেশ সুরক্ষা কমিশনার রোহিত ‘রিট’ আগরওয়ালা বলেছিলেন, ‘শব্দের কোডটি সিটি আইন।’ ‘কীভাবে লঙ্ঘন এড়াতে হবে তা লোকেরা বুঝতে হবে।’
বিরোধীরা বলছেন যে ক্যামেরাগুলি কারখানার তৈরি পারফরম্যান্স গাড়িগুলির অন্যায়ভাবে লক্ষ্য করে।
হারলে রাইডার জেমস আলভেস (৫,) তার বাইকটি কখনও পরিবর্তন না করেও একটি সতর্কতা পেয়েছিলেন। ‘আমি যদি কোনও দম্পতি ফুটপাতে একটি কুকুর হাঁটতে দেখি তবে আমি আমার ক্লাচটি টানছি,’ তিনি বললেন ডাব্লুএসজে। ‘অর্থ দখল করার এটি অন্য উপায়’ ‘
63৩ বছর বয়সী ডেন্টিস্ট প্যাট মরগান্টিকে জরিমানা করা হয়েছিল যখন তার করভেট জেড 06 রোগীকে দেখার পথে 84.3 ডেসিবেল নিবন্ধিত হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘এটি একটি সুন্দর অশ্লীল ইঞ্জিন পেয়েছে, তবে গাড়িটি তৈরি করা হয়,’ তিনি বলেছিলেন।
92 ডেসিবেলের লামং হুরাকান।
ক্যামেরাগুলি 64 মাইক্রোফোনের একটি সিরিজের পাশাপাশি কাজ করে যা শব্দের স্তরগুলি পরিমাপ করে
নিউপোর্ট পুলিশের অধিনায়ক মাইকেল নায়লার বলেছেন যে বিভাগটি উচ্চতর যানবাহন সম্পর্কে ঘন ঘন অভিযোগ পায়
তিনি বলেছেন যে তিনি প্রস্টেট ক্যান্সার সচেতনতার ইভেন্টে 25 মাইল প্রতি ঘন্টা গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং যখন তিনি কোনও গর্তের জন্য ব্রেক করেছিলেন তখন শব্দটি এল।
‘এটি হয় ম্যানহাটনে গাড়ি চালাবেন না, গাড়ি বিক্রি করবেন না, বা কেবল শব্দ-দূষণের টিকিট পেতে থাকুন,’ তিনি তার আবেদন হারানোর পরে বলেছিলেন। ‘গাড়িটি যেভাবে শোনাচ্ছে সেভাবে আমি পরিবর্তন করতে পারি না।’
১৯৯৪ সালে জাপানের নিসান স্কাইলাইন জিটি-আর তার স্বপ্নের গাড়িটি আমদানি করেছিলেন, যিনি তার স্বপ্নের গাড়িটি আমদানি করেছিলেন, তিনি বলেছেন, নেভি নাবিক জোনাথন জিট (৩৮) বলেছেন যে তার 250 ডলার টিকিট তাকে নিউপোর্টে অবসর নেওয়ার বিষয়ে দু’বার ভাবতে বাধ্য করে।
‘আমি যদি আমার গাড়ি চালাতে না পারি তবে এটি কোনও বিকল্প নয়,’ তিনি বলেছিলেন। ‘আমি এটি কিনতে আমার পুরো জীবন কাজ করেছি।’
কিছু বাসিন্দা বলছেন যে তারা ইতিমধ্যে একটি উন্নতি লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে পুলিশ ক্যামেরাগুলির সতর্কতা চিহ্ন যুক্ত করবে কিনা তা বিবেচনা করছে।
ডাফি বলেছেন অতীতের শব্দ সতর্কতার চিহ্নগুলি ব্যাকফায়ার করা হয়েছে, কিছু মোটরসাইকেল চালককে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইঞ্জিনগুলি ডিফায়েন্সে পুনর্বিবেচনা করতে উত্সাহিত করেছিল – এক ধরণের ‘অ্যাকোস্টিক মাঝারি আঙুল’, যেমন একজন বাসিন্দা এটি বর্ণনা করেছেন।
নিউপোর্ট এ পর্যন্ত মাত্র কয়েক ডজন টিকিট জারি করেছে, তবে সংখ্যাগুলি দ্রুত বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
ডাফি বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি যখন আপনি প্রয়োগের সাথে সাফল্য পাবেন, আপনি আচরণটি পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন,’ ডফি বলেছিলেন।
কয়েক দশক ধরে নিউপোর্টে বসবাসকারী 73৩ বছর বয়সী বিল হোগানের মতো অবসরপ্রাপ্তদের জন্য, ক্র্যাকডাউন যথেষ্ট দ্রুত আসতে পারে না
‘আমাদের বন্ধুরা সমস্ত নিউপোর্ট জুড়ে থাকে। হিউ এবং কান্না একই। জঘন্য শব্দ এবং গতি সম্পর্কে কিছু করুন। ‘