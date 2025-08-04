You are Here
নতুন রোভার্স ল্যান্ডল্যাডি করোনেশন স্ট্রিট অক্ষের পরে জেনি কনার তারকা | সাবান

জেনি কনার করোনেশন স্ট্রিটের রোভার্স পাবের বাইরে দাঁড়িয়ে।
জেনির প্রতিস্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে (চিত্র: আইটিভি/জোসেফ স্ক্যানলন)

নতুন রোভার্স রিটার্ন ল্যান্ডল্যাডিকে করোনেশন স্ট্রিট থেকে জেনি কনরস (স্যালি অ্যান ম্যাথিউজ) কুঠার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়েছে।

কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাল (৫৪) শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে তাঁর চলে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন।

‘আমার পাঁচ মাস থাকার কথা ছিল তবে অতিরিক্ত দশ বছর কাজ শেষ করেছিলাম কারণ আমি এটি এতটা ভালবাসি!’ তিনি লিখেছেন।

‘সময় এসেছে যদিও এই অংশগুলি খেলার সময় আমি সবসময় আশা করি আমি যখন “বড় হব” তখন আমি থাকতাম।

‘স্মৃতি এবং অন্তহীন হাসির জন্য ধন্যবাদ ট্র্যাফোর্ড ওয়ার্ফ আরডি।’

এই সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে ভক্তদের সাথে হৈচৈ সৃষ্টি করেছে, যারা গত 39 বছরে বেশ কয়েকটি স্টিন্ট জুড়ে চরিত্রটি উপাসনা করতে বেড়েছে।

প্রথম 1986 সালে ঝামেলা পালক কন্যা হিসাবে হাজির রিতা ফেয়ারক্লু (বারবারা নক্স), সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি দেশের প্রিয় বুজার বারের পিছনে পা রেখেছেন-প্রথমত স্বামী জনি (রিচার্ড হাওলি) এর পাশাপাশি এবং পরবর্তীকালে সৎ-কন্যা ডেইজি মিডগেলি (শার্লোট জর্ডান) এর সাথে।

দুর্ভাগ্যক্রমে জেনির পক্ষে, তিনি এবং ডেইজি যে নগদটি পুনর্নবীকরণের হুমকির পরে এই পাবটি কিনেছিলেন তা কার্লা কনার (অ্যালিসন কিং) থেকে চুরি করা হয়েছিল, যিনি এটিকে উদ্বেগ হিসাবে এ থেকে মুক্তি পেতে আগ্রহী।

জেনি, ডেইজি এবং গ্লেন্ডা কেরিতে পাব
সাল শুক্রবার তার প্রস্থান ঘোষণা করেছে (ছবি: আইটিভি/শাটারস্টক)
ইভা প্রাইস কেরিতে রোভার্সের বারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল
ইভা নতুন বাড়িওয়ালা হিসাবে সেট করা হয়েছে (ছবি: আইটিভি/রেক্স/শাটারস্টক)

গ্লেন্ডা শাটলওয়ার্থ (জোডি প্রেঞ্জার) অস্থায়ী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে পাবকে একটি শিবিরের শিখা সরবরাহ করেছে, তবে প্রত্যেকেই ভালভাবেই জানেন যে এই ব্যবস্থাটি স্থায়ী হতে পারে না।

এখন জানা গেছে যে কোনও পুরানো মুখটি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কোবলে ফিরে আসছে।

ইভা প্রাইস হিসাবে ক্যাথরিন টাইলসলে ফিরে ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যদিও তার প্রত্যাবর্তনের পরিস্থিতি মূলত অজানা ছিল।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘এটি সাবানের বৃহত্তম কাজগুলির মধ্যে একটি, রোভার্স রিটার্ন পাবের বাড়িওয়ালা,’ সূর্য

ইভা কেরিতে রোভার্সের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল
অভিনেত্রী ক্যাথরিন টাইল্ডসলে শরত্কালে আমাদের পর্দায় ফিরে আসবেন (ছবি: আইটিভি/রেক্স/শাটারস্টক)

‘কর্তারা ক্যাথকে ফিরিয়ে আনতে মরিয়া ছিলেন। তারা রোভার্সের নতুন বাড়িওয়ালা হিসাবে উন্মোচিত হয়ে নিখুঁত গল্পের সাথে এসেছিল। ‘

তারাও নিশ্চিত করে যে তিনি শরত্কালে ফিরে আসবেন।

দর্শকরা মনে রাখবেন যে এটি প্রথমবার হবে না যখন ইভা নিউটন এবং রিডলির পিন্টগুলি টানবে।

যখন মম স্টেলা (মিশেল কলিন্স) রোভার্স কিনেছিলেন, তখন ইভা তার সাথে বারমেইড হিসাবে যোগ দিয়েছিল এবং 2018 সালে তার প্রস্থান না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেছে।

