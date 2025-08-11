You are Here
নতুন সংগীত শুক্রবার 8 আগস্ট: চের, জোনাস ব্রাদার্স, এড শিরান, এমজিকে, গুড শার্লট, লরেন আলাইনা এবং আরও অনেক কিছু

শুক্রবার শুভ নতুন সংগীত! উইকএন্ড এখানে রয়েছে, যার অর্থ আরও স্ট্রিমিং, নতুন প্লেলিস্ট এবং সংগীতটি যে সেরা অফার করে – এবং এটি আপনি এর মধ্যে সমস্ত কিছুর জন্য আচ্ছাদন করেছেন।

মনোনয়নগুলির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে 2025 এমটিভি ভিডিও সংগীত পুরষ্কার। লেডি গাগা বছরের ভিডিও, বছরের শিল্পী, সেরা অ্যালবাম এবং আরও অনেক কিছু সহ 12 টি মনোনয়ন নিয়ে নেতৃত্ব দেয়। এটি তৃতীয়বারের মতো গাগা শীর্ষস্থানীয় মনোনয়নগুলির চিহ্নিত করেছে। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছে ১১ টি মনোনয়ন সহ ব্রুনো মার্স, 10 সহ কেন্দ্রিক লামার, রোজ এবং সাব্রিনা কার্পেন্টার প্রতিটি 8 সহ, আরিয়ানা গ্র্যান্ডে এবং দ্য উইকেন্ডের সাথে 7, বিলি ইলিশ 6, চার্লি এক্সসিএক্স 5, ব্যাড বানি, এড শিবিরান, জেলি রোল, মাইলি সাইরাস সহ। বেশিরভাগ ভিএমএ জয়ের জন্য দৌড়টি বিয়োনস এবং টেলরের মধ্যে উভয়ই বছরের শিল্পীর জন্য মনোনীত। এই বছর, সেরা দেশ এবং সেরা পপ শিল্পী বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে রোজ, অ্যালেক্স ওয়ারেন, গিগি পেরেজ, দামিয়ানো ডেভিড, লিওন থমাস, ব্লেক শেলটন, বেইলি জিম্মারম্যান, কোডি জনসন, ক্যাটসে, লেনি উইলসন এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিন ঘন্টা শো সিবিএস এবং এমটিভিতে September সেপ্টেম্বর সরাসরি সম্প্রচারিত হবে এবং প্যারামাউন্ট+এ স্ট্রিম হবে।

40 তম স্টার্লার গসপেল সংগীত পুরষ্কার বেবে এবং সিসি উইনানস দ্বারা হোস্ট করা 30 আগস্ট স্টার্লার নেটওয়ার্কে প্রিমিয়ার করবে। পারফর্মারদের মধ্যে জামাল রবার্টস, জোনাথন ম্যাকরেইনল্ডস, নাথান ডেভিস জুনিয়র, টড ডুলানি, টড ডুলানি, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির নিউ ডাইরেকশন গসপেল কোয়ার, লিসা নোলস-স্মিথ, অ্যাডিয়া, মেজর। বিশেষ অতিথি উপস্থাপকদের মধ্যে লিল রিলি হাওরি, ডোমিনিক পেরি, দান্তে বো, আইজ্যাক কেরিয়ার, ত্রিনা ব্র্যাক্সটন এবং আরও অনেক কিছু ঘোষণা করা হবে।

স্ট্যান্ড আপ ক্যান্সার তার তহবিল সংগ্রহের বিশেষ প্রচারের জন্য আরও তারকা শক্তি যুক্ত করেছে 15 আগস্ট। টেলিকাস্টে জোনাস ব্রাদার্স, নোহ সাইরাস, গ্যাভিন ডিগ্রা, মার্কাস কিং, ব্রাদার্স ওসবার্ন, জোন পার্ডি, জেলি রোল, ড্যান + শাই, সিসি উইনস, ন্যাশভিল কমিউনিটি গসপেল কোয়ের অভিনয় প্রদর্শিত হবে। বিশেষটিতে জেমি ফক্সেক্স, টিম ম্যাকগ্রা, জো সালডা, রিজ উইদারস্পুন, কিথ আরবান সমন্বিত প্রাক-টেপযুক্ত বিভাগগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শেরিল ক্রো হোস্ট করবে এবং বিশেষটি সম্পাদন করবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে 30 টিরও বেশি মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ন্যাশভিল এবং এয়ার থেকে এক সাথে সম্প্রচারিত হবে। টেলিকাস্টে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের শক্তিশালী গল্পগুলি প্রদর্শিত হবে যাদের জীবন গবেষণার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছিল যা দাতা সমর্থনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল।

লাইনে উইলসন সিরিয়াসএক্সএম এর একটি অংশ হবেন ছোট স্টেজ সিরিজ 18 আগস্ট লস অ্যাঞ্জেলেসের এল রে থিয়েটারে। অন্তরঙ্গ শোতে লেইনি তার চার্ট-টপিং হিট, ফ্যান ফেভারিট এবং তার আসন্ন ঘূর্ণি ডিলাক্স অ্যালবাম 22 আগস্টের বাইরে নতুন গানগুলি সম্পাদন করবে।

হুইটনি হিউস্টন লিগ্যাসি ফাউন্ডেশনের চতুর্থ বার্ষিক গালা সংগীত ও বিনোদনতে হুইটনির 40 তম বার্ষিকী উদযাপন করে 9 আগস্ট আটলান্টায় জর্জিয়ার আটলান্টায় অনুষ্ঠিত হবে। ইটি’র কেভিন ফ্রেজিয়ার দ্বিতীয় বছরের জন্য ইভেন্টটি হোস্ট করবেন এবং জেনিফার হাডসন পারফর্ম করবেন।

লরেন আলাইনা তার প্রয়াত পিতাকে উত্সর্গীকৃত একটি নতুন গান “লিটল থিংস” প্রকাশ করেছেন। ইটি লরেনের সাথে বসেছিল যিনি গত বছর তার বাবাকে হারানোর বিষয়ে উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন, “জীবন সত্যিই সংক্ষিপ্ত এবং আমার বাবা হারানো আক্ষরিক অর্থে আমাকে আমার ট্র্যাকগুলিতে থামিয়ে দিয়েছিল এবং আমাকে সত্যই আমার মানসিক স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার দিতে এবং সাধারণভাবে আরও সুখী ব্যক্তি হতে চায়।”

জোনাস ব্রাদার্স তাদের সপ্তম স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেছে, আপনার শহর থেকে শুভেচ্ছা। অ্যালবামটি গত 20 বছর ধরে তাদের যাত্রা এবং উত্তরাধিকারের উদযাপন এবং তাদের নিউ জার্সির শিকড় এবং আজীবন সংগীত প্রভাবগুলি থেকে অনুপ্রেরণা তৈরি করে। 10 আগস্ট, তারা তাদের শুরু করবে 2025 জোনাস 20: আপনার শহর শহর ভ্রমণ থেকে শুভেচ্ছা নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে একটি শহরে শো সহ। সিরিয়াসএক্সএম আজ জোনাস ব্রাদার্স হোমটাউন রেডিও চালু করেছে। পপ আপ চ্যানেল নিক, জো এবং কেভিন হাতে বেছে নিয়েছেন কারণ তারা তাদের নিউ জার্সির সূচনা থেকে আজকের সংগীত পর্যন্ত তাদের পূর্ণ-বৃত্ত যাত্রা ভাগ করে নিয়েছে। চ্যানেলটি তাদের নতুন অ্যালবাম বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং তারা গত 20 বছর ধরে ফিরে তাকায়।

গুড শার্লট তাদের অষ্টম স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেছে, ক্যাপ মোটেল। এটি এখন পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে ব্যক্তিগত রেকর্ড এবং সাত বছরের মধ্যে তাদের প্রথম অ্যালবাম।

প্লাস, এড শিরান, এমজিকে, মার্শমেলো, জেলি রোল, জর্দান ডেভিস, বেইলি জিম্মারম্যান এবং আরও অনেকের নতুন সংগীত!

“সব আমি সত্যিই করতে চাই”চের

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

আপনার শহর থেকে শুভেচ্ছা – জোনাস ব্রাদার্স

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“আরও কিছুটা” এড শিরান

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

আমেরিকানা হারিয়েছে এমজিকে

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

ক্যাপ মোটেল – ভাল শার্লট

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“পবিত্র জল” মার্শমেলো এবং জেলি রোল

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“লুইসিয়ানা লাঠি” জর্ডান ডেভিস কীর্তি মার্কাস কিং

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

বিভিন্ন রাত একই রোডিও – বেইলি জিম্মারম্যান

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“ছোট জিনিস” লরেন আলাইনা

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

দুষ্টু ব্রায়সন টিলার

এখনই এটি স্ট্রিম করুন: অ্যাপল / স্পটিফাই

“সাধারণ – লোলাপালুজা থেকে লাইভ” অ্যালেক্স ওয়ারেন কীর্তি লুক কম্বস

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“ভ্যাম্পায়ার ব্যাট” কাচের প্রাণী

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

বৃষ্টি না, ফুল নেই কালো কী

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“বওয়ারি” লিওনের কিংসের সাথে জাচ ব্রায়ান

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“গ্যাব্রিয়েলা (তরুণ মিকো রিমিক্স সহ)”ক্যাটসে

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

শিকাগো IX: গ্রেটেস্ট হিটগুলি প্রসারিত শিকাগো

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

1982 এ ওমাদ এ লাইভ পিটার গ্যাব্রিয়েল

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“যাত্রা উপভোগ করুন” প্রায় সোমবার

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

সামনের দিকে টিপছে বিগ ফ্রিডিয়া

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“সরাসরি হৃদয়ের জন্য” আলেকজান্দ্রা কে

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“সাধারণ প্রাণী” দানব এবং পুরুষদের

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“কাগজ” টিনি

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“বাই” মধ্যরাত থেকে সকালে

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

কান্নাকাটি অ্যাঞ্জেল Iyla

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“এখনও ভালবাসা দেখুন” কাটা অনুলিপি

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“জলপ্রপাত” জেমস হাইপ কীর্তি স্যাম হার্পার এবং ববি হার্ভে

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“বেশ অনেক” মেরিন টেলর

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“অহং” – রোমি মঙ্গল

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“শিশুর চামচ” ক্যাটাউন

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“সাদা ঘোড়া” ওল্ফ অ্যালিস

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“জুঁই” কখন

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“নুথিন ‘তবে একটি হাসি” ড্রেক হোয়াইট

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“টেসলা” পি চাই

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“আপনি যখন গরম আপনি গরম” গুনল

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“জানালার বাইরে আমার মাথা নিক্ষেপ করুন” নিয়া

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“নাও হ্যাঁ এফআর” স্টার ব্যান্ডজ

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

“চিরুনি” নোয়েল এবং আলফা

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

উপপত্নিয়া হিউড

এখন এটি স্ট্রিম: অ্যাপল / স্পটিফাই

