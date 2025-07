নতুন সচিব-জেনারেলের প্রার্থীদের শর্টলিস্ট জুমা ‘নেমে’ নামার সাথে সাথে এমকে পার্টি ধৈর্যকে অনুরোধ করে

এমকে দল তার সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছে কারণ ফ্লয়েড শিবাম্বুকে সফল করতে নতুন সচিব-জেনারেল নিয়োগের চূড়ান্ত দলীয় নেতা জ্যাকব জুমা।

“রাষ্ট্রপতি শীঘ্রই জাতীয় নেতৃত্বের ডাকবেন এবং ঘোষণা করবেন যে কে এসজি পদ গ্রহণ করবেন। তিনি এখনও মূল্যায়ন করছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাকে তাড়াহুড়ো করা হবে না কারণ তিনি অতীতের ভুলগুলি পুনরাবৃত্তি করতে চান না,” শুক্রবার ডার্বানে দলের রাষ্ট্রপতি ম্যাগাসেলা মিজোব বলেছেন।

“অনেক লোক এই অবস্থানের দিকে নজর রাখছেন তবে রাষ্ট্রপতির অগ্রাধিকার এমন একজন প্রার্থী যিনি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারেন এবং ভূমিকার গুরুত্বকে তাদের মাথায় যেতে না দিয়ে কমান্ডের শৃঙ্খলাটিকে সম্মান করতে পারেন,” তিনি যোগ করেন।

ডার্বান হাইকোর্টে তার নাগরিক অশান্তি বিচারে প্রাক্তন যুব নেতা বনগিনকোসী খানাইলকে সমর্থনকারী এমকে পার্টির সমর্থকদের সম্বোধন করছিলেন মিজোব।

খানাইল 2021 সালের জুলাই নাগরিক অস্থিরতার সাথে সম্পর্কিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের সহিংসতা এবং লঙ্ঘনের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন যা আদালত অবমাননার জন্য জুমার কারাগারের পরে।

শিবাম্বুর অপসারণের পর থেকে খানাইলকে প্রায়শই এসজি ভূমিকার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শুক্রবার পার্টির সমর্থকরা তাঁর নাম উচ্চারণ করেছিলেন যেহেতু মজোব এই পদ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

তাঁর দীর্ঘদিনের মিত্র ফিলানি “গাজুজু” এনডুলি, যিনি দলের যুব কাঠামোরও একজন নেতা, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর জন্য প্রচার চালাচ্ছেন।

তবে, মজোব জল্পনা -কল্পনাটির বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছিলেন যে জুমা নতুন নিয়োগের নামকরণের জন্য ছিলেন।

“আসুন নাম আনার মাধ্যমে তাকে বিরক্ত করি না, তিনি প্রায় সেখানেই আছেন। তিনি তার প্রার্থীদের শর্টলিস্ট সাতটি নাম থেকে তিনটিতে সংকীর্ণ করেছেন এবং আমরা যদি তাকে এক সপ্তাহ দিতে পারি তবে সে সেই নামের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।”

মালাউইয়ের পলাতক যাজক শেফার্ড বুশিরিকে তার অযাচিত ইস্টার সফরকে ঘিরে একটি বিতর্কের পরে জুনের শুরুতে শিবাম্বুকে অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

Since then, the party has been plagued by internal squabbles in and outside parliament, including the well-publicised conflict between deputy president John Hlophe and Nhlamulo Ndhlela and Duduzile Zuma-Sambudla, and former Mpumalanga leader Mary Phadi torching the party’s constitution after losing a court battle to Busisiwe Mkhwabane. মজোব এটিকে ডাউনপ্লে করার চেষ্টা করেছিলেন, এই সমর্থকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা শিবাম্বুর সাথে ফলআউট দ্বারা প্ররোচিত “ছোট সমস্যা” ছিল।

“তিনি (জুমা) মিডিয়া রিপোর্টগুলিতে আপনার স্নায়ুগুলিকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন যা দেখে মনে হয় দলটি সমস্যায় পড়েছে। এটি এমন এক ব্যক্তির একটি ছোট্ট বিষয় যা তিনি সচিবের ভূমিকার উপর অর্পণ করেছিলেন, তবে সেই ব্যক্তিটি তার নিজের স্বার্থে কাজ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যখন স্থানীয়ভাবে এবং বিদেশে তাঁর সম্পর্কে আরও সমস্যা প্রকাশ্যে আসে তখন শেষ পর্যন্ত অপসারণ করতে হয়েছিল।

“যখন তাকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল তখন তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি পার্টিতে খুব বড় ছিলেন এবং তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন যে আমরা একটি দল হিসাবে জড়িত নই। আমরা আপনাকে যে পরিকল্পনাগুলিতে ব্যস্ত আছেন তাতে অংশ নিতে বলি না কারণ তারা এমকে যেভাবে দাঁড়ায় তা নয়।”

শিবাম্বু এর পর থেকে জিবসকে পার্টিতে নিয়ে গেছেন এবং একটি “মায়িবুয়ে পরামর্শ প্রক্রিয়া” শুরু করেছেন, যেখানে তিনি এমকে পার্টির সদস্য থাকবেন বলে মনে করে তিনি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা সে বিষয়ে জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করছেন।

খানাইল পার্টিতে তাঁর এবং শিবাম্বুর পরিস্থিতির মধ্যে সমান্তরাল আঁকেন এবং ইঙ্গিত করে যে তাকে যুবসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসাবে তাঁর অবস্থান থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

“আমি নিশ্চিত যে আমি সবচেয়ে কার্যকর নেতা ছিলাম; স্পষ্টতই একজন নেতা এবং পাঁচ ডিগ্রিরও বেশি শিক্ষিত।”

He stated, however, that their responses to those situations differed, pointing out that he remained committed to the party when he was stripped of a position while Shivambu looked to be jumping ship and starting his own party.

“আপনি যখন ভাবেন যে সংস্থাটি আপনাকে খারাপ ব্যবহার করছে এবং পার্টির কাছে সত্যবাদী থেকে যায়, তখনই আমরা যখন বলতে পারি যে আপনি এই সংস্থার একজন সত্য স্বেচ্ছাসেবক এবং বিপ্লবী। আপনাকে আজ এবং আগামীকাল আপনি আর স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবেন না, এমনকি আপনি সমাজে সর্বাধিক শিক্ষিত এবং সভ্য ব্যক্তি হলেও আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রত্যাশাও করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই নেতৃত্ব দেওয়ার প্রত্যাশাও করতে হবে।”

খানাইল বলেছিলেন যে তিনি মায়িবুয়ে প্রক্রিয়াটির সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহবাদী ছিলেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এটি সফল হবে না। তিনি সমর্থকদের শিবাম্বুকে ফিরে স্বাগত জানানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন যখন শেষ পর্যন্ত তা ঘটে।

“আমরা ফ্লয়েড শিবাম্বুকে ঘৃণা করি না কারণ আমাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি জুমা। তিনি মায়িবুয়ে ব্যর্থ হতে চলেছেন এবং এমকে এখানে ফিরে আসবেন। উবাবা আজ আপনাকে সরিয়ে দেয় এবং আগামীকাল আপনাকে মোতায়েন করে। “

