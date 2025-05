নতুন সহযোগিতা? চার্লি এক্সসিএক্স এবং ড্যাফ্ট পাঙ্কের টমাস ব্যাঙ্গাল্টার কানে দেখা করার পরে গুজব প্রকাশের গুজব

প্রাক্তন সদস্য কিংবদন্তি ডাফ্ট পাঙ্ক ফরাসি জুটি এবং পরীক্ষামূলক পপ তারকা, চার্লি এক্সসিএক্স, তাদের একটি মার্জিত সন্ধ্যায় একটি কথোপকথন ভাগ করে নিতে দেখা গেছে কান সিনেমা উত্সব।

ফরাসি রিভিরার গ্ল্যামারের মাঝখানে, টমাস ব্যাঙ্গাল্টারপিছনে সদস্য ডাফ্ট পাঙ্ক, পাশের একটি ব্যক্তিগত ডিনারে তাকে বন্দী করা হয়েছিল চার্লি এক্সসিএক্সবর্তমানে এর অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হিসাবে বিবেচিত বিকল্প পপ।

উভয় সংগীতজ্ঞের মধ্যে বৈঠকটি একটি রাতের সামাজিক ইভেন্টে হয়েছিল, যেখানে “অ্যাপল” এর দোভাষী আইকনিক থিমগুলির সুরকারের সাথে কথা বলে পর্যবেক্ষণ করা হয় “বিশ্বজুড়ে”। চিত্রগুলিতে, ব্যাঙ্গাল্টারকে সম্মতি জানাতে দেখা যায়, চার্লি তাকে যা বলেছিল তাতে মনোযোগ দিতে দেখা যায়।

এখনও অবধি বৈঠকের কারণগুলি অজানা। যাইহোক, এই আশ্চর্য সভাটি ই এর একটি তরঙ্গ প্রকাশ করেছেজল্পনা একটি সম্ভাব্য সম্পর্কে সংগীত সহযোগিতাযা ডাফ্ট পাঙ্ক ফ্যান এবং চার্লি এক্সসিএক্স উভয়কে গভীরভাবে উত্তেজিত করেছে।

ব্রিটিশ গায়কের অনুসারীরা জানিয়েছেন যে এই দুজনের মধ্যে একটি সহযোগিতা শুনে আকর্ষণীয় হবে, এটিতে ব্যাঙ্গাল্টারের প্রাসঙ্গিকতা দেওয়া বৈদ্যুতিন সংগীত এবং চার্লির অ্যাভেন্ট -গার্ড পদ্ধতিরযা তাকে বিশ্বব্যাপী একটি শক্ত ভক্তদের বেস অর্জন করেছে।

যেহেতু ডাফ্ট পাঙ্ক 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে এর বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছে, টমাস ব্যাঙ্গাল্টার এবং হোমম-ক্রিস্টের গাই-ম্যানুয়েল তারা একটি কম প্রোফাইল বজায় রেখেছে। উভয়ই সর্বদা তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব সংরক্ষিত ছিল এবং দুজনের বিলোপের পরে খ্যাতি বজায় রাখতে আগ্রহ দেখায়নি।

তার পর থেকে দেওয়া কয়েকটি সাক্ষাত্কারে, এটি বেঙ্গাল্টারই বেশি উন্মুক্ত। অন্যান্য শিল্পীদের সাথে সহযোগিতা করার সম্ভাবনা সম্পর্কে, খ্রিস্টান তিনি এটিকে খ্যাতি বা সুবিধার চেয়ে সুযোগ এবং সৃজনশীল সংযোগের বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। একটি সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন:

“আচ্ছা, এটি আমরা সেই সময়ে কী করতে চাই তার উপর নির্ভর করে It এটি নির্ভর করে I আমি জানি না Yes হ্যাঁ, ঠিক you