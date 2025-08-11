You are Here
নতুন হার্ভার্ড স্টাডিতে লিথিয়ামের ঘাটতির সাথে যুক্ত আলঝাইমার রোগ
নতুন হার্ভার্ড স্টাডিতে লিথিয়ামের ঘাটতির সাথে যুক্ত আলঝাইমার রোগ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

গবেষকরা একটি নতুন কারণ উন্মোচন করেছেন যা আলঝাইমার রোগ বিকাশে অবদান রাখতে পারে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের একটি সমীক্ষায় মস্তিষ্কে কম লিথিয়াম স্তরগুলি সাধারণ ডিমেনশিয়ার সম্ভাব্য ট্রিগার হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

লিথিয়াম মস্তিষ্কে অনেকগুলি ফাংশন রয়েছে বলে জানা যায়, যার মধ্যে মুড-নিয়ন্ত্রিত রাসায়নিকগুলিকে ভারসাম্য করা, নিউরনগুলি রক্ষা করা এবং সংবেদনশীল প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিচালনা করা সহ। এটি বাইপোলার ডিসঅর্ডার এবং হতাশার চিকিত্সার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

আলঝাইমারের গবেষকরা বলেছেন যে মস্তিষ্কের চিনির লক্ষ্যবস্তু করা ডিমেনশিয়া থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে

হার্ভার্ডের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এখন নতুন অনুসন্ধানগুলি দেখায় যে আলঝাইমার ঝুঁকিতে ধাতবটি একটি “অনুপস্থিত লিঙ্ক” হতে পারে।

গবেষকরা ইঁদুরগুলিতে লিথিয়ামের প্রভাবগুলির পাশাপাশি মানুষের মস্তিষ্কের টিস্যু এবং রক্তের নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছিলেন।

আলঝাইমার রোগের একটি মাউস মডেলে, লিথিয়ামের ঘাটতি, ডানদিকে, নাটকীয়ভাবে মস্তিষ্কে অ্যামাইলয়েড বিটা আমানত বৃদ্ধি করে ইঁদুরের সাথে তুলনা করে যা লিথিয়ামের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় মাত্রা বামে ছিল। নীচের সারি: আলঝাইমার নিউরোফাইব্রিলারি টাঙ্গেল প্রোটিন তাউয়ের ক্ষেত্রেও এটি একই ছিল। (ইয়াঙ্কনার ল্যাব)

মানব মস্তিষ্কের নমুনাগুলি শিকাগোতে রাশ মেমরি এবং এজিং প্রকল্পের অংশীদারিতে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা হাজার হাজার দাতাদের কাছ থেকে ময়না তদন্তের মস্তিষ্কের টিস্যু বজায় রাখে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নমুনাগুলি জ্ঞানীয় স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বর্ণালীকে উপস্থাপন করে, রোগের কোনও চিহ্ন থেকে শুরু করে হালকা জ্ঞানীয় দুর্বলতা পর্যন্ত উন্নত আলঝাইমারদের কাছে।

দুটি ক্যান্সার ওষুধ আলঝাইমার ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলি বিপরীত করার প্রতিশ্রুতি দেখায়

তারা আবিষ্কার করেছেন যে এই রোগের লক্ষণগুলি বাড়ার সাথে সাথে লিথিয়ামের মাত্রা কম হয়ে গেছে, যা উন্নত আলঝাইমার রোগীদের “ব্যাপকভাবে হ্রাস” হিসাবে দেখায়।

“এটি প্রথমবারের মতো যে কেউ দেখিয়েছেন যে লিথিয়াম এমন একটি প্রাকৃতিক স্তরে বিদ্যমান যা জৈবিকভাবে অর্থবহ এটি ড্রাগ হিসাবে না দিয়ে।”

বিষাক্ত অ্যামাইলয়েড ফলকগুলি মস্তিষ্কে তৈরি হওয়ার সাথে সাথে – আলঝাইমারগুলির একটি বৈশিষ্ট্য – তারা লিথিয়ামের সাথে সংযুক্ত হতে শুরু করে, এটি এর প্রতিরক্ষামূলক কার্য সম্পাদন থেকে বিরত রাখে।

যখন ইঁদুরগুলিকে “লিথিয়াম-সীমাবদ্ধ ডায়েট” খাওয়ানো হয়েছিল, তখন তাদের মস্তিষ্কের লিথিয়ামের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ত্বরান্বিত বার্ধক্য, অ্যামাইলয়েড-বিটা ফলক গঠন, বৃহত্তর প্রদাহ, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং জ্ঞানীয় হ্রাস ঘটায়।

লিথিয়ামের ঘাটতি মেলিনকে পাতলা করে যা সাধারণ ইঁদুরের তুলনায় ডানদিকে নিউরনকে কোট করে। (ইয়াঙ্কনার ল্যাব)

“লিথিয়াম পরিবেশ থেকে আমরা অন্যান্য পুষ্টির মতো হয়ে উঠেছে যেমন আয়রন এবং ভিটামিন সি,” রিলিজে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ব্লাভাটনিক ইনস্টিটিউটের জেনেটিক্স এবং নিউরোলজির অধ্যাপক সিনিয়র লেখক ব্রুস ইয়াঙ্কনার বলেছেন।

“এটি প্রথমবারের মতো যে কেউ দেখিয়েছেন যে লিথিয়াম এমন একটি প্রাকৃতিক স্তরে বিদ্যমান যা জৈবিকভাবে অর্থবহ এটি ড্রাগ হিসাবে না দিয়ে।”

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন

গবেষকরা একটি নতুন ধরণের লিথিয়াম যৌগ – লিথিয়াম ওরোটেট – যা অ্যামাইলয়েডকে আবদ্ধ করেনি তাও আবিষ্কার করেছিলেন। যখন ইঁদুরগুলি এই যৌগযুক্ত জল পান করে, তখন এটি মেমরি পুনরুদ্ধার করতে এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি বিপরীত করতে সহায়তা করে, এমনকি যাদের রোগের উন্নত লক্ষণ ছিল তাদের ক্ষেত্রেও।

অনুসন্ধানগুলি জার্নাল নেচারে প্রকাশিত হয়েছিল।

মস্তিষ্কের টিস্যু নমুনাগুলি জ্ঞানীয় স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বর্ণালীকে উপস্থাপন করে, রোগের কোনও চিহ্ন থেকে শুরু করে হালকা জ্ঞানীয় দুর্বলতা থেকে উন্নত আলঝাইমার রোগ পর্যন্ত। (ইস্টক)

ইয়াঙ্কার বলেছেন, “লিথিয়াম সম্পর্কে আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তা হ’ল আলঝাইমার বিভিন্ন প্রকাশের উপর এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।” “আমার এই রোগে কাজ করার আমার সমস্ত বছরগুলিতে আমি সত্যিই এর মতো কিছু দেখিনি।”

“লিথিয়ামের ঘাটতি আলঝাইমার রোগের কারণ হতে পারে এই ধারণাটি নতুন এবং এটি একটি ভিন্ন থেরাপিউটিক পদ্ধতির পরামর্শ দেয়।”

সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা

যদিও এই সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে মস্তিষ্কে লিথিয়ামের পরিমাণ অ্যামাইলয়েড বিটা বিল্ডআপের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, শিকাগোর আলঝাইমারস অ্যাসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির পরিচালক ওজামা ইসমাইলের মতে, এর কিছু সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল।

যদিও মাউস মডেলগুলির অধ্যয়নগুলি চিকিত্সার গবেষণায় একটি “গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ”, তবে প্রধান অধ্যয়ন লেখক জোর দিয়েছিলেন যে মস্তিষ্কে লিথিয়াম স্তরের স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলি বোঝার জন্য আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন। (ইস্টক)

“প্রাণীর মডেলগুলি সরাসরি মানুষের মধ্যে আলঝাইমারকে প্রতিলিপি করে না; বরং তারা রোগের অগ্রগতি এবং বিকাশের জীববিজ্ঞানের কিছু অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে পারে,” এই গবেষণায় জড়িত ছিলেন না, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

“মাউস মডেলগুলি অ্যামাইলয়েড বিটা সংগ্রহের জন্য সংশোধন করা হয়েছে, একটি হলমার্ক প্রোটিন যা আলঝাইমার আক্রান্ত মানুষের মস্তিষ্কে তৈরি হয়।”

যদিও মাউস মডেলগুলির অধ্যয়নগুলি চিকিত্সার গবেষণার একটি “গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ”, তবে ইসমাইল জোর দিয়েছিলেন যে মস্তিষ্কে লিথিয়াম স্তরের স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলি বোঝার জন্য আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, “লিথিয়াম যদি আলঝাইমারদের জন্য চিকিত্সাগত হতে পারে তবে প্রতিনিধি জনগোষ্ঠীতে বড় ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলির প্রয়োজন হয়,” তিনি বলেছিলেন।

যদি ভবিষ্যতের অধ্যয়নগুলি এই অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে তবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে রুটিন রক্ত পরীক্ষাগুলি লিথিয়াম স্তরের জন্য সম্ভাব্যভাবে স্ক্রিন করতে পারে এবং ঝুঁকিতে থাকা লোকদের সনাক্ত করতে পারে। (ইস্টক)

অন্যান্য বড় রোগগুলির মতো, সম্ভবত আলঝাইমার চিকিত্সার জন্য ওষুধ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সংমিশ্রণে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োজন হবে, ইসমাইল পূর্বাভাস দিয়েছে।

গবেষকরা সম্মত হন যে মানব ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

ইয়াঙ্কনার উল্লেখ করেছিলেন, “মাউস মডেলগুলি থেকে এক্সট্রাপোলেটিং সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনি কোনও নিয়ন্ত্রিত মানব ক্লিনিকাল পরীক্ষায় এটি না চেষ্টা না করা পর্যন্ত আপনি কখনই জানেন না।” “তবে এখনও পর্যন্ত ফলাফলগুলি খুব উত্সাহজনক।”

যদি ভবিষ্যতের অধ্যয়নগুলি এই অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে তবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে রুটিন রক্ত পরীক্ষাগুলি লিথিয়াম স্তরের জন্য সম্ভাব্যভাবে স্ক্রিন করতে পারে এবং ঝুঁকিতে থাকা লোকদের সনাক্ত করতে পারে।

“আমার আশা হ’ল লিথিয়াম অ্যান্টি-অ্যামাইলয়েড বা অ্যান্টি-টাউ থেরাপির চেয়ে আরও মৌলিক কিছু করবে।”

এরই মধ্যে, ইয়াঙ্কনার লিথিয়াম যৌগগুলি “তাদের নিজেরাই” গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন।

“আমার আশা হ’ল লিথিয়াম অ্যান্টি-অ্যামাইলয়েড বা অ্যান্টি-টাউ থেরাপির চেয়ে আরও বেশি মৌলিক কিছু করবে, কেবল হ্রাস নয় বরং জ্ঞানীয় অবক্ষয়কে বিপরীত করে এবং রোগীদের জীবনকে উন্নত করবে,” তিনি বলেছিলেন।

এই গবেষণাটি জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটস, লুডভিগ ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন, গ্লেন ফাউন্ডেশন ফর মেডিকেল রিসার্চ এবং এজিং মাইন্ড ফাউন্ডেশন দ্বারা সমর্থিত ছিল।

মেলিসা রুডি সিনিয়র স্বাস্থ্য সম্পাদক এবং ফক্স নিউজ ডিজিটালের লাইফস্টাইল দলের সদস্য। গল্পের টিপস মেলিসা.রুডি@fox.com এ প্রেরণ করা যেতে পারে।

