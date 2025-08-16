নতুন 30-পৃষ্ঠার বেঁচে থাকার গাইড ফ্রান্সে প্রকাশিত হবে | বিশ্ব | খবর

জনগণকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে আরও ভালভাবে মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য ফ্রান্স অক্টোবরে একটি জাতীয় বেঁচে থাকার গাইড প্রকাশ করতে চলেছে। পুস্তিকাটি প্রতি বছর ফ্রান্সকে ক্ষতিগ্রস্থ সংকটগুলির জন্য কীভাবে আরও ভালভাবে প্রস্তুত করা এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে সে সম্পর্কে লোকদের নির্দেশ দেবে।
এর মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাশ বন্যা, দাবানল, হিটওয়েভস, শক্তি এবং যোগাযোগের বিভ্রাট। গাইডটি জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং এটি ফ্রান্সের ঝুঁকি সচেতনতা দিবসে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি প্রায় তিনটি সাধারণ স্তম্ভের কাঠামোযুক্ত – প্রস্তুত, সুরক্ষা, অংশ নিন – এবং বক্তৃতার চেয়ে ব্যবহারিক লিফলেটের মতো আরও পড়ুন।
অন্যতম প্রধান জোর পূর্বের প্রস্তুতির উপর। পুস্তিকাটি পরিবারগুলিকে সভা পয়েন্টগুলিতে সম্মত করতে এবং স্থানীয় ঝুঁকিগুলি শিখতে (বন্যার থেকে শুরু করে দাবানল পর্যন্ত অবস্থানের উপর নির্ভর করে) উত্সাহ দেয়।
গাইডের লেখকরা দৃ strongly ়ভাবে সুপারিশ করেন যে লোকেরা একটি ছোট হোম কিট প্রস্তুত করে যা তারা দুর্যোগের আঘাতের সময় দ্রুত দখল করতে পারে।
কিটগুলির মধ্যে পানীয় জল, মশাল, প্রথম চিকিত্সার বেসিক, দীর্ঘজীবনের খাবার, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং নথি, পাশাপাশি একটি ব্যাটারি বা ক্র্যাঙ্ক রেডিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। স্পষ্ট ডায়াগ্রাম এবং সংক্ষিপ্ত ক্যাপশনগুলির একটি সিরিজ লোককে এসএমএস সতর্কতা পাওয়ার সময় বিভিন্ন সাইরেনগুলি কী বোঝায় এবং কী করতে হবে সে সম্পর্কে লোকদের নির্দেশ দেয়।
কখন থাকবেন, সুরক্ষা বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য উপরের দিকে তাড়াতাড়ি থাকবেন সে সম্পর্কে পরামর্শও 30-পৃষ্ঠার টোমে বিতরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত বিভাগটি স্থানীয় পরিষেবাগুলিতে অংশ নিতে মানুষকে উত্সাহিত করে যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফলআউটকে প্রশমিত করতে সহায়তা করে। তারা স্থানীয় ফায়ার ব্রিগেড বা সিভিল প্রোটেকশন সার্ভিসে স্বেচ্ছাসেবীর জন্য জনগণকে অনুরোধ করে।
লোকদের সশস্ত্র বাহিনী বা পুলিশে রিজার্ভ হিসাবে কাজ করার বিষয়েও বিবেচনা করতে বলা হয়। গাইডটি সরকারের ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টাল, তথ্য। Guv.fr/risques, যা পাঁচটি বড় বিভাগকে মানচিত্র করে: প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত, স্বাস্থ্য/মহামারী, সাইবার এবং সন্ত্রাস।
নতুন পুস্তিকাটি বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত পুরোপুরি এনে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে এটি বুঝতে পারে – শিশু থেকে শুরু করে দাদা -দাদি পর্যন্ত। দক্ষিণ -পূর্ব ফ্রান্সের আইএসআর বিভাগের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে জনগণের ঝুঁকি সচেতনতা বাড়াতে শুরু করেছেন।
এই অঞ্চলের ভূগোলটি রোন উপত্যকার নিকটবর্তী ফ্ল্যাটল্যান্ডস থেকে শুরু করে চার্ট্রিউজ, ভারকর্স, বেলেডোন এবং ওসানসের বিশাল আল্পাইন ম্যাসিফ পর্যন্ত। এটি বিশেষত বন্যা, ভূমিধস, ভূমিকম্প এবং তুষারপাত সহ বিস্তৃত প্রাকৃতিক ঝুঁকির পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। এই বছরের শুরুর দিকে বসন্তে, কর্তৃপক্ষগুলি স্থানীয় স্কুলগুলিতে তাদের “এক্সপ্লোরিস্ক 38” উদ্যোগ চালু করে।