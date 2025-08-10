নদী: এলজি পোল পরিচালনা করে এমন অবৈধ একমাত্র প্রশাসকের প্রভাব রয়েছে – আতিকু টিনুবুকে সতর্ক করেছেন

শনিবার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর নদী রাজ্য একমাত্র প্রশাসক, ভাইস অ্যাডমিরাল ইবোক-এটি আইবাসকে অবৈধ বলে বর্ণনা করেছেন।
আতিকু নাইজেরিয়ান সরকারকে নদী রাজ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালিত একজন অবৈধ একমাত্র প্রশাসকের প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
তিনি নদী রাজ্যে প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের নিন্দায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আটেদো পিটারসাইড দ্বারা।
পিটারসাইড স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নাইজেরিয়ার গণতন্ত্রকে বাজে কথা বলার বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ান সরকারকে সতর্ক করেছিল।
প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আতিকু পরিকল্পিত স্থানীয় কাউন্সিলের নির্বাচনের নিন্দা জানিয়েছেন।
এক্স -এ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন: “আপনার বাড়ির আগুন লাগানো আপনার ঘরের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য আপনার প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগাতে সাহায্য করা কারও আগ্রহের বিষয়।
“আমি সম্মত হই যে রিভার্স স্টেটে যা চলছে তা আমাদের সংবিধানের অজানা, কাউন্সিল নির্বাচন পরিচালনা, দেশের বাকি অংশের জন্য জড়িত একটি অবৈধ একমাত্র প্রশাসককে নিয়ে।
“আমি এই অযৌক্তিকতার স্পষ্টভাবে নিন্দা করার জন্য শুভেচ্ছার অন্যান্য পুরুষ এবং মহিলাদের সাথে যোগদান করি।”
