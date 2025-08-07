নন -ক্যান্সারাস বৃদ্ধির কারণে ভোকাল জ্যা সার্জারি করতে হবে টায়ানা টেলর

টায়ানা টেলর প্রকাশ করেছেন যে চিকিত্সকরা একটি অ -ক্যান্সারাস প্রবৃদ্ধি খুঁজে পাওয়ার পরে তিনি জরুরি ভোকাল জ্যা সার্জারি করবেন।
তার ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে গায়ক লিখেছেন: “আমি চুপচাপ কিছু সময়ের জন্য কিছু ভোকাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছি And
“তারা আমার একটি কর্ডের উপর একটি অযৌক্তিক বৃদ্ধি পেয়েছিল যা আমার কণ্ঠের সাথে গণ্ডগোল করছে এবং সত্যিকারের অস্বস্তি সৃষ্টি করছে। ধন্যবাদ, আমরা এটি ধরলাম এবং এটি চিকিত্সাযোগ্য – তবে এর অর্থ এই নয় যে আমাকে বিরতি দেওয়া এবং নিজেকে পুরোপুরি নিরাময়ের জন্য সময় দেওয়া দরকার।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি সত্যই আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয় I আমি আপনার জন্য প্রদর্শিত হওয়ার অর্থ কী তা আমি হালকাভাবে নিই না। আমি এই পরবর্তী অধ্যায়ে নিজেকে অনেক কিছু poured েলে দিয়েছি – বিশেষত পালানো ঘরযা এখনও 22 আগস্ট হ্রাস পাচ্ছে! সুতরাং সেখানে কোন উদ্বেগ নেই। এটি আমার তৈরি করা কাজের সর্বাধিক ব্যক্তিগত সংস্থা। এবং সময় … এটা আমার উপর হারিয়ে যায় না। অবশেষে যেমনটি আমি আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, তাই জীবন আমাকে আমার নিজের অপ্রত্যাশিত ‘পালানোর ঘর’ দিয়েছিল – এটি আমি চাইনি, তবে এখন আমাকে ধৈর্য, বিশ্রাম এবং বিশ্বাসের সাথে আমার পথ খুঁজে বের করতে হবে। “
যদিও টেলর বেশ কয়েকটি আসন্ন উপস্থিতি বাতিল করেছেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তার নতুন অ্যালবাম এস্কেপ রুম 22 আগস্ট পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তি পাবে।
এটি 2020 সাল থেকে তার প্রথম অ্যালবাম হবে।
পাশাপাশি নতুন সংগীত, টেলরকে নতুন পল টমাস অ্যান্ডারসন মুভিতেও দেখা যাবে একের পর এক যুদ্ধ লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শান পেন এবং রেজিনা হলের পাশাপাশি।
কেন্ড্রিক লামার এবং বিয়োনসের হিট সহযোগিতা “ফ্রিডম” গত মাসে ট্রেলারের সর্বশেষ সংস্করণটি সাউন্ডট্র্যাক করেছে।
ডিক্যাপ্রিও এবং টেলর তারকা প্রাক্তন বিপ্লবী হিসাবে একজন সাদা আধিপত্যবাদী পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে কেন্ড্রিক এবং বেয়ের জ্বলন্ত সংগীতের সাথে রান চালানোর সময় ট্রেলারটির উপযুক্ত পটভূমি হিসাবে প্রমাণিত।
একের পর এক যুদ্ধ 26 সেপ্টেম্বর মুক্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
টেলর তার অভিনয়ের জন্য এর আগে প্লাডিট জিতেছে এক হাজার এবং এক যদিও তিনি যেমন ছবিতে অভিনয় করেছেন আসছে 2 আমেরিকা, ক্লারেন্স বইয়ের বই এবং রিমেক সাদা পুরুষরা লাফিয়ে উঠতে পারে না।