নভোচারীরা 5 মাসের আইএসএস মিশনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্প্ল্যাশডাউন সহ পৃথিবীতে ফিরে আসেন

এই বছরের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন (আইএসএস) এ উড়ে যাওয়া চার ক্রু সদস্য শনিবার পৃথিবীতে ফিরে আসা দু’জন নভোচারীকে মুক্তি দিতে এই বছরের শুরুর দিকে যাত্রা করেছিলেন।

নাসার নভোচারী অ্যান ম্যাকক্লেইন এবং নিকোল আয়ার্স, জাপানের তাকুয়া ওনিশি এবং রাশিয়ার কিরিল পেসকভের সাথে শনিবার সকাল ১১:৩৩ এএম ইটি -তে একটি স্পেসএক্স ক্যাপসুলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

এটি 50 বছরের মধ্যে নাসার জন্য প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্প্ল্যাশডাউন এবং বোর্ডে থাকা লোকদের সাথে স্পেসএক্সের তৃতীয়।

নাসা নভোচারীরা সর্বশেষ ১৯ 197৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, অ্যাপোলো-সোয়ুজ মিশনের সময়, প্রথম ক্রুড আন্তর্জাতিক মহাকাশ মিশন যা আমেরিকান এবং সোভিয়েতদের সাথে জড়িত।

শনিবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে চার ক্রু সদস্য প্যারাশুট বহনকারী একটি স্পেসএক্স ক্যাপসুল। (এপি মাধ্যমে কেগান নাপিত/নাসা)

ক্রু মার্চ মাসে চালু হয়েছিল, সুনি উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোরের পরিবর্তে, যারা বোয়িং স্টারলাইনার এসে পৌঁছানোর পরে এক সপ্তাহ ব্যাপী মিশন হিসাবে বোঝানো হয়েছিল তার উপর নয় মাসের জন্য স্পেস স্টেশনে আটকে গিয়েছিল।

নাসা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ক্যাপসুলে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তাই স্টারলাইনার ক্রুলেস পিছনে উড়ে এসেছিল এবং উইলমোর এবং উইলিয়ামস তাদের প্রতিস্থাপনের পরে মার্চ মাসে একটি স্পেসএক্স ক্যাপসুলে বাড়িতে এসেছিল।

উইলমোর এই সপ্তাহে নাসার সাথে 25 বছর পরে অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

“আমরা এই মিশন, আমাদের মিশনটি চাই, আমরা যখন একসাথে কাজ করি তখন লোকেরা কী করতে পারে তার একটি অনুস্মারক হয়ে উঠুক, যখন আমরা একসাথে অন্বেষণ করি,” ম্যাকক্লেইন শুক্রবার স্পেস স্টেশন ছাড়ার আগে বলেছিলেন, “পৃথিবীতে কিছু অশান্তির সময়” উল্লেখ করে।

নাসার স্পেসএক্স ক্রু -10 সদস্য জ্যাক্সা (জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি) নভোচারী টাকুয়া ওনিশি, নাসা নভোচারী অ্যান ম্যাকক্লেইন এবং নিকোলে আয়ার্স এবং রোসকোসমোস মহাকাশচারী কিরিল পেসকভকে স্পেসএক্স ড্রাগন ক্রিউ ক্রিউয়ের মধ্যে একটি প্রতিকৃতিতে ফিরে আসার আগে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে পোজ দিয়েছেন। (এপি মাধ্যমে নাসা)

তিনি বলেছিলেন যে তিনি একবার বাড়ি ফিরে “কয়েক দিন কিছু না করার” অপেক্ষায় ছিলেন এবং তার ক্রুমেটরা গরম ঝরনা এবং বার্গার নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল।

এই বছরের শুরুর দিকে, স্পেসএক্স জনবহুল অঞ্চলে ধ্বংসাবশেষ পড়ার ঝুঁকি কমাতে ফ্লোরিডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের স্প্ল্যাশডাউনগুলি স্যুইচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মহাকাশযানটি থেকে বেরিয়ে আসার পরে, ক্রুরা হেলিকপ্টার হয়ে হিউস্টনের জন্য আবদ্ধ একটি নাসা বিমানের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে মেডিকেল চেক পেয়েছিল।

“সামগ্রিকভাবে, মিশনটি দুর্দান্ত হয়ে উঠল, ক্রুদের ফিরে পেয়ে খুশি,” নাসার বাণিজ্যিক ক্রু প্রোগ্রামের পরিচালক স্টিভ স্টিচ স্প্ল্যাশডাউন পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “স্পেসএক্স পশ্চিম উপকূলে আবার ক্রুদের উদ্ধার করার দুর্দান্ত কাজ করেছে।”

স্প্ল্যাশডাউন পরে স্পেস ক্যাপসুলের ভিতরে ক্রু সদস্যরা। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে কেগান নাপিত/নাসা)

নাসার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন প্রোগ্রামের ডেপুটি ম্যানেজার ডিনা কনটেলা যোগ করেছেন যে তিনি “পৃথিবীতে ক্রু 10 দল ফিরে দেখে খুব খুশি হয়েছিল। তারা দুর্দান্ত দেখছিল, এবং তারা দুর্দান্ত করছে।”

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ক্রুরা পৃথিবীকে ২,৩68৮ বার প্রদক্ষিণ করেছিল এবং স্পেস স্টেশনে তাদের ১৪6 দিনের মধ্যে million৩ মিলিয়ন মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করেছিল।

