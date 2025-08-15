নয়ারিট জব্দে 12 টন মেথামফেটামিন

সান ব্লাসের পৌরসভায় একটি ফেডারেল অপারেশন, নায়রিত, একটি গোপন পরীক্ষাগার ভেঙে দেওয়া এবং 12 টনেরও বেশি মেথামফেটামিনের আশ্বাসের সমাপ্তি, যার মূল্য 3 বিলিয়নেরও বেশি পেসো।
নেভির সচিবালয় (এসইএমআর), জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (প্রতিরক্ষা), অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস (এফজিআর), ন্যাশনাল গার্ড (জিএন) এবং সুরক্ষা ও নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রক (এসএসপিসি) এর উপাদানগুলির দ্বারা সমন্বিত এই পদক্ষেপটি বোকা ডেল আশেরেরোর শহরে জমি ভ্রমণে পরিচালিত হয়েছিল।
জায়গায়, মেক্সিকো নৌবাহিনীর উপাদানগুলি নার্কো -ল্যাবোরে অবস্থিত, যেখানে 12 হাজার 850 কিলোগ্রাম মেথামফেটামিন, 54,500 লিটার রাসায়নিক পদার্থ, 13 হাজার 830 কিলোগ্রাম শক্ত রাসায়নিক পূর্ববর্তী, 18 টি কোটিটার, 20 টি মিশ্রণকারী, 22 সেন্টারফুগারস এবং ডাইভেটরফিউজারের পাশাপাশি। বীমাকৃত উপাদানগুলি সম্পর্কিত তদন্ত ফোল্ডারটি সংহত করার জন্য এবং পরবর্তী তদন্তগুলি সম্পাদন করার জন্য জন মন্ত্রকের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছে।
“এই আশ্বাসের সাথে, সংগঠিত অপরাধের অর্থনৈতিক জড়িত থাকার বিষয়টি অনুমান করা হয় প্রায় 3,481 মিলিয়ন 502 হাজার 208 পেসো। এছাড়াও, 320 মিলিয়ন ডোজ ওষুধের উত্পাদন যা রাস্তায় পৌঁছাবে না বা তরুণদের এবং তরুণদের স্বাস্থ্য রাখবে,” নেভির সচিবালয় বলেছেন।
“এইভাবে, মেক্সিকান নৌবাহিনীর মাধ্যমে নৌবাহিনীর সচিব, সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে মেক্সিকান পরিবারগুলির সুরক্ষায় অবদান রাখার জন্য অপরাধী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা মাদক বিতরণ রোধ করার জন্য প্রচেষ্টার যোগফলকে অবদান রাখে।”