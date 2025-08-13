নরওয়েজিয়ান বসের নরওয়ের বস রাশিয়ান হ্যাকারদের এপ্রিল মাসে বাঁধে নাশকতার জন্য

রাশিয়ান হ্যাকাররা এপ্রিল মাসে নরওয়েতে একটি বাঁধের সংক্ষেপে সংক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন বুধবার নর্ডিক দেশের পাল্টা সংস্থার প্রধান, প্রথমবারের মতো অসলো আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিবেশীর উপর ডিজিটাল আক্রমণকে দায়ী করেছেন।
April এপ্রিল পশ্চিম নরওয়ের ব্রেমঞ্জারে বাঁধের কমান্ড করার সময়, হ্যাকাররা একটি বন্যার জল খুলে এবং আক্রমণটি সনাক্ত ও বাধা দেওয়ার আগে চার ঘন্টা ধরে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ লিটার জল ছেড়ে দেয়, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
হামলার সময় কেউ আহত হয়নি।
নরওয়ে জলবিদ্যুৎ বাঁধের মাধ্যমে তার বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উত্পাদন করে এবং গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তাদের জ্বালানি অবকাঠামোতে আক্রমণের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছিল।
“গত বছরে, আমরা রাশিয়ানপন্থী সাইবার এজেন্টদের ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন দেখেছি,” নরওয়ের পিএসটি পুলিশ সুরক্ষা সংস্থার প্রধান বিট গঙ্গাস বলেছেন, এক বক্তৃতায়।
গঙ্গাস যোগ করেছেন, ব্রেমেঞ্জারে ঘটনাটি সেই কার্যক্রমগুলির মধ্যে একটি ছিল।
“এই ধরণের অপারেশনের উদ্দেশ্য হ’ল সাধারণ জনগণের মধ্যে ভয় এবং বিশৃঙ্খলা প্রভাবিত করা এবং সৃষ্টি করা,” তিনি বলেছিলেন। “আমাদের রাশিয়ান প্রতিবেশী আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।”
অসলোতে রাশিয়ান দূতাবাস বলেছে যে গঙ্গাসের বক্তব্য “ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত”।
“এটা স্পষ্ট যে পিএসটি এই বছর নরওয়েজিয়ান অবকাঠামোর বিরুদ্ধে রাশিয়ান নাশকতার পৌরাণিক হুমকিকে সমর্থন করার চেষ্টা করছে না, যা তিনি নিজেই তার (বার্ষিক) ফেব্রুয়ারি রিপোর্টে আবিষ্কার করেছিলেন,” তিনি রয়টার্সকে ইমেল দ্বারা প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে, যুক্তরাজ্যের গুপ্তচরবৃত্তি প্রধান রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলিকে ভয় দেখানোর জন্য, ইউরোপীয় দেশগুলিকে ভয় দেখানোর জন্য, ইউক্রেনকে সহায়তা করতে বাধা দেওয়ার জন্য “অবিশ্বাস্যভাবে বেপরোয়া প্রচার” করার অভিযোগ এনেছিল। মস্কো দাবি অস্বীকার করে।
তাঁর বক্তৃতার পরে গঙ্গাস রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তিনি সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার জন্য তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করছেন এবং রাশিয়াকে নতুন আক্রমণ শুরু করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
“আমি চাই নরওয়েজিয়ানরা প্রস্তুত হোক,” তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
নরওয়ে, ন্যাটোর সদস্য, আর্টিকের রাশিয়ার সীমানা। অন্যান্য নর্ডিক দেশগুলির মতো, দেশটি ইউক্রেনের দৃ firm ় ডিফেন্ডার। এটি ইউরোপের বৃহত্তম গ্যাস সরবরাহকারীও, যা মূলত উত্তর সাগরের নীচে একটি পাইপলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়।