নরওয়েতে একক ভাড়া বাড়ানোর পরে ব্রিটেনে ফ্লাইটে যাত্রা করতে ব্যর্থ হওয়া সাংবাদিককে জীবিত থাকতে দেখা গেছে তবে গুরুতর আহত হয়েছে ‘খুব কম খাবারে পাঁচ দিন বেঁচে থাকার পরে’

নরওয়ের প্রত্যন্ত জাতীয় উদ্যানের একক বৃদ্ধির সময় খারাপ আবহাওয়ায় নিখোঁজ হওয়া যুক্তরাজ্যের ভিত্তিক জলবায়ু প্রতিবেদককে প্রান্তরে একা প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে জীবিত পাওয়া গেছে।
অ্যালেক লুহান, ৩৮, আমেরিকান বংশোদ্ভূত প্রতিবেদক যিনি নিউইয়র্ক টাইমস এবং দ্য গার্ডিয়ান সহ বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ আউটলেটগুলির জন্য কাজ করেছেন।
সোমবার ফোলগেফোনা ন্যাশনাল পার্কের প্রায় ৪০ মাইল উত্তর -পশ্চিমে শহর বার্গেন থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরে ফ্লাইটে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার পরে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন বলে জানা গেছে, যেখানে লুহান ট্রেকিং করছিলেন।
গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে তাঁর স্ত্রী এমি-বিজয়ী সাংবাদিক ভেরোনিকা সিলচেঙ্কোর সাথে নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে তার ভ্রমণপথটি পাঠিয়েছিলেন।
তবে নর্ডিক পার্কের বিশাল অনুসন্ধানের পরে, তাকে একটি গুরুতর আঘাতের আঘাতের সাথে পাওয়া গিয়েছিল, যা তিনি প্রথম দিন যাত্রা শুরু করেছিলেন, স্থানীয় উদ্ধারকারীদের মতে।
স্থানীয় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারের প্রধান জির আর্ন সুন্দে বলেছেন: ‘তিনি গুরুতর আহত, তবে গুরুতর আহত নন।’
এই প্রতিবেদক কোনওভাবে খুব কম খাবার দিয়ে তাঁর দিনব্যাপী অগ্নিপরীক্ষা থেকে বাঁচতে সক্ষম হন।
লুহনের উদ্ধার একটি অলৌকিক কাজ ছিল বলে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন। ফোলগেফোনায় অপারেশনস লিডারশিপ দলের প্রধান এবং রেড ক্রস স্বেচ্ছাসেবক স্টিগ হোপ বলেছিলেন: ‘আমি আমাদের এত দিন পরে জীবিত কাউকে খুঁজে পাওয়ার কথা মনে করতে পারি না।
‘অনুসন্ধান সর্বদা এর মতো শেষ হয় না – তবে আজ, এটি করেছে। যারা এই প্রচেষ্টার অংশ ছিলেন তাদের জন্য এটি একটি বিশাল স্বস্তি। ‘
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে তিনি নর্ডিক জাতির বোনের সাথে ছুটিতে ছিলেন এবং পার্কের উত্তর প্রান্তে উলেনসভাংয়ের একটি বহিরঙ্গন কেন্দ্র থেকে 31 জুলাই চার দিনের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
জাতীয় উদ্যানটি একটি নির্জন 136,000 একর পার্ক যা দেশের অন্যতম বৃহত্তম হিমবাহের আবাসস্থল।
একটি 30-শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দল, কুকুর, ড্রোন এবং পুলিশ সহ সবাইকে তাকে খুঁজতে প্রেরণ করা হয়েছিল।
খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে সাময়িকভাবে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল।
ভেস্টল্যান্ড পুলিশের অপারেশন ম্যানেজার তাতজানা ন্যাপেন বলেছিলেন: ‘মধ্যরাতের দিকে আবহাওয়ার পরিস্থিতি সত্যিই খারাপ হতে শুরু করে। পাহাড়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ‘
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, জলবায়ু প্রতিবেদনের বিশেষজ্ঞ পুলিৎজার সেন্টার ওশান রিপোর্টিং নেটওয়ার্ক ফেলো একজন অভিজ্ঞ পর্বত ওয়াকার যিনি সুসজ্জিত ছিলেন।
তাঁর স্ত্রী খবরে বলা হয়েছে যে পার্কে স্পট সিগন্যালের কারণে তিনি কিছুদিন তাঁর কাছ থেকে তাঁর কাছ থেকে শোনার আশা করেননি। সিলচেনকো যোগ করেছেন যে তার স্বামীর পক্ষে একক পর্বতারোহণে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।
তবে তিনি রবিবারের মধ্যে তাকে নিয়ে চিন্তিত হতে শুরু করেছিলেন এবং সোমবার তার রিটার্ন ফ্লাইটে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার পরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিলেন।
তিনি তার উদ্ধারের আগে বলেছিলেন: ‘আমি সত্যিই তাকে ফিরে চাই। আমি ঘুমাতে বা সঠিকভাবে খেতে পারি না। কিছুই না জেনে খুব কঠিন। ‘
ফোলজেফোনা ন্যাশনাল পার্কটি হাইকারদের জন্য জনপ্রিয় চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিচিত যারা সারা বিশ্ব থেকে উড়ে আসা কঠিন অঞ্চলটি জয় করতে এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে।
টেক্সাসের তেল ক্ষেত্রগুলি, সোমালিয়ার খরা-জর্জরিত অঞ্চল এবং উত্তর সাগরে একটি গবেষণা জাহাজ থেকে জানা গেছে, জলবায়ু প্রতিবেদক বিদেশী গন্তব্যগুলির জন্য অপরিচিত নয়।