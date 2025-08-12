You are Here
News

নরওয়ের $ 2 ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদ তহবিল ইস্রায়েল সম্পদ পরিচালনার জন্য চুক্তি শেষ করে

আরেনডাল, নরওয়ে, ১১ আগস্ট (রয়টার্স) – নরওয়ের ২ ট্রিলিয়ন ডলার সার্বভৌম সার্বভৌম সম্পদ তহবিল সোমবার বলেছে যে তারা ইস্রায়েলি বিনিয়োগগুলি পরিচালনা করে সম্পদ পরিচালকদের সাথে চুক্তি বন্ধ করে দিচ্ছে এবং গাজা এবং পশ্চিম ব্যাংকের পরিস্থিতি নিয়ে দেশে তার পোর্টফোলিওর কিছু অংশ ডাইভেট করেছে।

এই ঘোষণাপত্রটি গত সপ্তাহে একটি জরুরি পর্যালোচনা অনুসরণ করেছে মিডিয়া রিপোর্টের পরে যে তহবিল একটি ইস্রায়েলি জেট ইঞ্জিন গ্রুপে একটি অংশ তৈরি করেছে যা ইস্রায়েলের সশস্ত্র বাহিনীকে যোদ্ধা জেটগুলি রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিষেবা সরবরাহ করে।

“বহিরাগত পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত ইস্রায়েলি সংস্থাগুলির সমস্ত বিনিয়োগ ঘরে ঘরে সরানো হবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত হবে,” তহবিল বলেছে। এই তহবিল, নরওয়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বাহু, যা ৩০ শে জুন পর্যন্ত ইস্রায়েলি সংস্থাগুলিতে stakes১ ইস্রায়েলি সংস্থাগুলিতে অংশীদারিত্ব করেছিল, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এর মধ্যে ১১ টির মধ্যে অংশকে ডাইভেট করেছে, এটি একটি বিবৃতিতে এই দলগুলির নামকরণ না করে বলেছে।

তহবিল বলেছে, “আমরা এখন এই অবস্থানগুলি থেকে পুরোপুরি বিক্রি করেছি,” যোগ করে এটি আরও যোগ করে ইস্রায়েলি সংস্থাগুলি সম্ভাব্য বিভক্তির জন্য পর্যালোচনা অব্যাহত রেখেছে। পর্যালোচনাটি আরও উন্নত যথাযথ পরিশ্রমের দিকে পরিচালিত করবে, এতে যোগ করা হয়েছে।

“ইস্রায়েলে তহবিলের বিনিয়োগগুলি এখন ইক্যুইটি বেঞ্চমার্ক সূচীতে থাকা সংস্থাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে, আমরা সূচকের সমস্ত ইস্রায়েলি সংস্থায় বিনিয়োগ করব না,” এতে বলা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ৮,7০০ সংস্থার অংশীদারিত্বের মালিক এই তহবিল ২০২৪ সালের শেষে 65৫ ইস্রায়েলি সংস্থায় শেয়ার করেছে, যার মূল্য $ ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার, এর রেকর্ডে দেখা গেছে।

গত বছরে এটি ইস্রায়েলি এনার্জি সংস্থা এবং নীতিশাস্ত্রের উদ্বেগের বিষয়ে একটি টেলিকম গ্রুপে তার অংশীদার বিক্রি করেছে এবং এর নীতিশাস্ত্র ওয়াচডগ বলেছে যে এটি পাঁচটি ব্যাংকে হোল্ডিংগুলি ডাইভস্ট করতে হবে কিনা তা পর্যালোচনা করছে।

জুনে নরওয়ের সংসদটি দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে ক্রিয়াকলাপ সহ সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে তহবিলের জন্য তহবিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

