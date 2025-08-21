You are Here
নরওয়ে ক্রাউন প্রিন্সেসের পুত্র ধর্ষণের অভিযোগের মুখোমুখি
অসলো, নরওয়ে (এপি) – সোমবার নরওয়েজিয়ান প্রসিকিউটররা ঘোষণা করেছেন যে তারা নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্সেসের বড় পুত্রকে একের পরেই ধর্ষণ সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন দীর্ঘ তদন্ত

ওসলো স্টেটের অ্যাটর্নি স্টুরলা হেনরিক্সবি বলেছেন, দোষী সাব্যস্ত হলে মারিয়াস বর্গ হেইবি 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন, সম্প্রচারক এনআরকে জানিয়েছে।

অসলো জেলা আদালতে দায়ের করা এই অভিযোগে 32 টি গণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ধর্ষণ, একজন প্রাক্তন অংশীদারের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপব্যবহার এবং অন্যের বিরুদ্ধে সহিংসতার কাজ রয়েছে। অন্যান্য অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর হুমকি এবং ট্র্যাফিক লঙ্ঘন করা।

ক্রাউন প্রিন্সেস মেট-মেরিটের ২৮ বছর বয়সী ছেলে এবং উত্তরাধিকারীর সিংহাসনের স্টেপসন, ক্রাউন প্রিন্স হাকন-এর কোনও রাজকীয় খেতাব বা সরকারী দায়িত্ব নেই।

বারবার থেকেই তিনি তদন্তের অধীনে রয়েছেন গত বছর গ্রেপ্তার অন্যায়ের বিভিন্ন অভিযোগে। তিনি নিখরচায় বিচারের বিচার, এবং হেনরিক্সবি বলেছেন যে বর্তমানে তাকে গ্রেপ্তার ও জেল করার কোনও কারণ নেই।

এনআরকে জানিয়েছে, হেনরিক্সবি অনুমান করে যে বিচারটি জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হতে পারে এবং প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় নিতে পারে।

প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি পেটার সেকুলিক এই অভিযোগে ইমেল করা প্রতিক্রিয়াতে বলেছিলেন যে “আমাদের ক্লায়েন্ট যৌন নির্যাতনের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, পাশাপাশি সহিংসতা সম্পর্কিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিযোগও অস্বীকার করে।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে হাইবি “আদালতের সামনে তাঁর ইভেন্টগুলির সংস্করণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করবেন।”

রয়্যাল প্যালেস বলেছিল যে মামলাটি পরিচালনা করা এবং কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আদালতের উপর নির্ভর করে এবং এর বাইরে যোগ করার মতো কিছুই ছিল না।

