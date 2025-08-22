You are Here
নরওয়ে চার্চ সার্ভিসে ফ্যামিলি ‘হোপ ইন হোপ’ হিসাবে উত্তর ম্যানিটোবায় ট্রেকার নিখোঁজ হওয়ার জন্য আউটলুক আরও খারাপ হয়
নরওয়েজিয়ান ট্রেকার স্টেফেন স্কোটেলভিকের প্রিয়জন যারা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উত্তর ম্যানিটোবায় নিখোঁজ ছিলেন, তিনি শুক্রবার তার নিজের দেশে সবচেয়ে ভাল আশা করার জন্য তাঁর নিজের দেশে জড়ো হয়েছিলেন, যখন দূরবর্তী উপকূলীয় প্রান্তরে 29 বছর বয়সী জীবিত খুঁজে পাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

ক্রিশ্চান ডাইরেসেন বলেছেন, প্রায় ১০০ টি আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা শুক্রবার রাতে ওসলোর ঠিক বাইরে, “স্কোটেলভিকের জন্য” হোপে জড়ো হওয়ার জন্য “ওলোর ঠিক বাইরে হোলসবু কির্কে চার্চে একটি পরিষেবাতে অংশ নিয়েছিলেন।

“পুলিশ এখন নিশ্চিত করেছে যে (তাঁর) ব্যাকপ্যাক এবং গিয়ার কিছু সময়ের জন্য জলে রয়েছে, পরিবারকে দুঃখের সাথে, উপলব্ধি যে খুব কম আশা আছে,” সিবিসি নিউজকে জানিয়েছেন, ডাইরেসেন, সিবিসি নিউজকে বলেছেন।

“তবে … তারা আশার সাথে আঁকড়ে আছে এবং তারা অনুসন্ধান চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য তারা যা করতে পারে তা করছে,” তিনি গির্জার বাইরে থেকে কথা বলে বলেছিলেন। “এটি যা কিছু নেয় না কেন, তারা স্টিফেনকে সন্ধানের দিকে মনোনিবেশ করছে।”

আরসিএমপি, যিনি নরওয়েতে একজন অভিজ্ঞ প্রান্তর ভ্রমণকারীকে ডেকেছেন স্কজোটেলভিক, 25 জুলাই এয়ার দ্বারা টরন্টোর উত্তর -পশ্চিমে প্রায় 1,500 কিলোমিটার উত্তর -পশ্চিমে ফোর্ট সেভারন থেকে তার ট্রেকটি শুরু করেছিলেন এবং 15 ই আগস্টে উইনিপেগের প্রায় 850 কিলোমিটার উত্তর -পূর্বে ইয়র্ক ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছবেন বলে আশা করা হয়েছিল।

স্কোটেলভিক ফেসবুকে ডকুমেন্টেড একটি ট্রেকটিতে জেমস বে থেকে আলাস্কায় ভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন স্টিফেনের দুর্দান্ত কানাডিয়ান যাত্রা। তাঁর চাচা, লার্স জোর্জেন সোরেনসেন বলেছেন, স্কোটেলভিক এই ভ্রমণের জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার, আরসিএমপি পরিবারকে জানিয়েছিল যে তারা হেইস নদীর কাছে স্কোটেলভিকের ব্যাকপ্যাক এবং রাইফেলটি পেয়েছিল, যা বিশ্বাসঘাতক, কুঁচকির, মুসকেগ ল্যান্ডস্কেপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। আরসিএমপি বলেছে যে নদীটি কানাডার অন্যতম দ্রুততম, এবং জলের স্তরগুলি নাটকীয়ভাবে কম এবং উচ্চ জোয়ারের মধ্যে চার মিটার গভীরতায় স্থানান্তর করতে পারে।

আরসিএমপি এর পর থেকে নরওয়েজিয়ান প্রেসকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যে ব্যাকপ্যাকটি পানিতে রয়েছে “সম্ভবত দীর্ঘকাল ধরে” ডায়ারসেন বলেছিলেন।

জিপিএস স্থানাঙ্কের সাথে জুটিবদ্ধ আরসিএমপির সাথে জুটি বেঁধে দেওয়া কিছুদিন আগে স্কোটেলভিককে হেইসের কাছে রেখেছিল যেদিন তিনি শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিলেন, পরিবারকে মাউন্টিংয়ের প্রমাণের সাথে আঁকড়ে ধরতে এসেছিল যে তিনি মারা যেতে পারেন।

ডাইরসেন বলেছিলেন যে পরিবারকে ইয়র্ক ফ্যাক্টর এরিয়ায় গ্রাউন্ডে অনুসন্ধানকারীদেরও অবহিত করা হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে উত্তর অন্টারিওর ফোর্ট সেভারন ফার্স্ট নেশন থেকে স্বেচ্ছাসেবীরা এবং গিলাম এবং অন্যান্য ম্যানিটোবা সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবীরা শুক্রবার ভোরে আবার ফিরে এসেছিলেন।

“এটি বেশিরভাগ স্থানীয় এবং স্বেচ্ছাসেবীরা যারা … পুলিশের সহযোগিতায় অনুসন্ধান করছেন,” ডায়ারসেন বলেছিলেন।

“(পরিবার) ব্যাকপ্যাকটি পানির কাছাকাছি পাওয়া গেছে এবং সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য পানিতেও রয়েছে এবং সম্ভবত স্টিফেনকে জীবিত খুঁজে পাওয়ার পক্ষে এখন খুব কম আশা করা যায় না,” তিনি বলেছিলেন। “তবে এটি এখনও আশা।”

নরওয়ে এবং ম্যানিটোবায় অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রচার অব্যাহত রয়েছে।

একটি কালো তুউক এবং কমলা পার্কা এবং কালো সানগ্লাস পরা এক ব্যক্তি ক্যামেরার দিকে তাকান। এটা বাইরে বরফ। পটভূমিতে কুকুর আছে।
স্টেফেন স্কোটেলভিককে একটি অবিচ্ছিন্ন ফেসবুক ছবিতে দেখা যায়। তিনি ২৫ জুলাই তার দুটি কুকুর এবং ১৫ ই আগস্ট ইয়র্ক কারখানায়, ম্যান। এ পৌঁছানোর অভিপ্রায় নিয়ে ফোর্ট সেভারন, অন্ট। (স্টিফেন জার্কি/ফেসবুক)

ডাইরসেন বলেছেন যে স্কোটেলভিক দুটি জনপ্রিয় নরওয়েজিয়ান বন্যজীবন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছেন যারা আলাস্কা, কানাডা এবং তার বাইরেও তাদের ভ্রমণের নথিভুক্ত করেছেন।

স্কোটেলভিক 300 কিলোমিটার দূরে ইয়র্ক কারখানার জন্য নির্ধারিত তার ট্রেকের দিকে যাত্রা করার আগে ফোর্ট সেভারন প্রথম জাতিতে সময় কাটিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে, তিনি ফোর্ট সেভারন থেকে কাউকে তার জরুরি যোগাযোগ হিসাবে মনোনীত করেছিলেন যিনি তাঁর জন্য নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন।

দুটি উত্তরের সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি স্যুপ বোগের দ্বারা আধিপত্য রয়েছে যা পায়ে হেঁটে যাওয়ার পক্ষে চ্যালেঞ্জযুক্ত এবং পোলার বিয়ার এবং নেকড়ে আবাসের মধ্যেও পড়ে।

স্কোটেলভিক আজ এক সপ্তাহ আগে ইয়র্ক কারখানায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছিলেন।

তিনি নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তিনি যাচাই করেছিলেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তার দুটি কুকুরের একটি থেকে নেকড়ে আক্রমণে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, আরসিএমপি আগে বলেছে। ফোর্ট সেভেরনের কেউ স্কোটেলভিকের একজনের অনুরূপ একটি চর্মসার চেহারার কুঁচকির ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে বলেছিলেন যে এটি সোমবার এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়েছে।

আরসিএমপি সোমবার একজন অফিসারকে এই অঞ্চলে পাঠিয়েছিল স্কোটেলভিকের লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করার জন্য একটি তাপীয় ইমেজিং ড্রোন ব্যবহার করে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে, মূলত নর্দার্নারদের পাশাপাশি ম্যানিটোবা সংরক্ষণ কর্মকর্তাদের দ্বারা।

ম্যানিটোবা আরসিএমপি এসজিটি। পল মানাইগ্রে বুধবার বলেছেন, ফেডারেল পুলিশ এজেন্সি উত্তর দিকে আরও সংস্থান পাঠানোর আশা করেছে।

সিবিসি নিউজ শুক্রবার ফোর্ট সেভারন ফার্স্ট নেশন এর চিফ ম্যাথু কেকেকস্পান এবং ম্যানিটোবা আরসিএমপি থেকে একটি আপডেটের জন্য অনুরোধ করেছে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে আর শুনেনি।

