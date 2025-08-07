নরিস এফ 1 চ্যাম্পিয়নশিপ অনুসরণে কী পোস্ট ব্রেক স্ট্রেচের মুখোমুখি

তবে মরসুমের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। 10 টি দৌড় বাকি থাকায় নরিসকে অবশ্যই তার ফর্মটি বজায় রাখতে হবে না তবে ম্যাকলারেন গ্যারেজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ গতিবিদ্যাও নেভিগেট করতে হবে।
এই মৌসুমে বেশ কয়েকটি অন-ট্র্যাকের ঘটনা, যা হাঙ্গেরিতে পাইস্ট্রি থেকে দেরী ল্যাঞ্জের পরে নিকটবর্তী সংঘর্ষ সহ সিইও জাক ব্রাউনকে পদক্ষেপ নিতে উত্সাহিত করেছে, উভয় ড্রাইভারকে পরিষ্কার এবং সম্মানজনক রেসিংকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
তার কৃতিত্বের জন্য, নরিস একটি রচিত অবস্থান নিয়েছেন। তিনি সর্বজনীনভাবে অপ্রয়োজনীয় আগ্রাসন এড়ানোর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ইন্ট্র্যাটাম প্রতিযোগিতা অবশ্যই চালকের প্রচারকে লেনদেন করা উচিত নয়।
“আমি মনে করি আমরা এতটা কঠোরভাবে লড়াই করেছি যে গতি কারও পক্ষে আছে কিনা তা বলা শক্ত,” নরিস ড হাঙ্গেরিতে তার জয়ের পরে। “আমরা কঠোর লড়াই করছি, আমি আমাদের দুজনকেই মনে করি … এটি শক্ত, তবে অস্কারের বিরুদ্ধে মজাদার রেসিং।
“এটি একটি দল হিসাবে আমাদের পক্ষে দুর্দান্ত, আরও 1-2, আমাদের 200 তম জয় আসলে এফ 1-তে জয়। অস্কারের কাছে ক্রেডিট, তিনি একটি ভাল চার্জ রেখেছিলেন এবং আমি প্রায় ধরে রেখেছি। আমি এর আরও অনেক কিছু প্রত্যাশায় রয়েছি।”
সেই পরিপক্কতা শব্দের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। মৌসুমের শুরুর দিকে, নরিস ওভারড্রাইভিং এবং যোগ্যতার ক্ষেত্রে খুব কঠোরভাবে চাপ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। সেই থেকে, তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, সরাসরি ফ্লেয়ারের উপর ধারাবাহিকতার দিকে মনোনিবেশ করে।
সেই স্ব-শৃঙ্খলা রান-ইন-এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও পিয়াস্ট্রি যুক্তিযুক্তভাবে মরসুম জুড়ে দু’জনের স্থির ছিলেন, নরিস চাপের মধ্যে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সমাপনী পর্যায়ে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন কিনা তা সম্ভবত চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফল নির্ধারণ করবে।
বাহ্যিকভাবে, শিরোনামের লড়াইটি দীর্ঘদিন ধরে একটি দ্বি-সদস্যের দৌড় হাজির হয়েছে, তৃতীয় স্থানে থাকা চ্যাম্পিয়ন ম্যাক্স ভার্স্টাপেনকে পিছিয়ে রেখেছে। তবে ম্যাকলারেনের অভ্যন্তরে যুদ্ধটি মারাত্মক।
নরিসের পক্ষে, 31 আগস্ট ডাচ গ্র্যান্ড প্রিক্স দিয়ে শুরু হওয়া ব্রেক-পরবর্তী প্রসারিতটি তার শিরোনামের শংসাপত্রগুলি ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। সুযোগ আছে। এখন কার্যকর হয়।