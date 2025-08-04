You are Here
নরিস হাঙ্গেরিতে প্রেরণ | 8 কলাম

ল্যান্ডো নরিস ২০২৫ সালে হাঙ্গেরি গ্র্যান্ড প্রিক্সে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন, যেখানে তিনি ম্যাকলারেন দলের সাথে একসাথে রয়েছেন সেই দুর্দান্ত অবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ব্রিটিশ পাইলট তার সঙ্গী অস্কার পাইস্ট্রি ছাড়িয়ে গেছেন, যিনি দ্বিতীয় অবস্থানে ফিনিস লাইনটি অতিক্রম করেছেন। এই ফলাফলটি চলতি মরসুমে ম্যাকলারেনের আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করেছে।

এই বিজয়ের সাথে, নরিস চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে মূল্যবান পয়েন্টগুলি হ্রাস করেছেন, বিপজ্জনকভাবে পাইস্ট্রিটির নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছেন। অস্ট্রেলিয়ান, যদিও তিনি দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন, দলের মধ্যে তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ন্যূনতম সুবিধা বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে ম্যাকলারেন আবারও আরও একটি ডাবল দিয়ে তার ডোমেনটি প্রদর্শন করেছেন।

জর্জ রাসেল মার্সিডিজের পডিয়ামটি সম্পন্ন করেছেন, একটি অসামান্য পারফরম্যান্স একীভূত করেছেন যা জার্মান দলকে ম্যাকলারেনের বিপক্ষে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে দিয়েছে। তবে, বিল্ডারদের শ্রেণিবিন্যাসের দূরত্ব ব্রিটিশ দলের পক্ষে প্রসারিত হতে চলেছে।

এর ধারাবাহিক ফলাফলের জন্য ধন্যবাদ, অস্কার পাইস্ট্রি মোট ২৮৪ পয়েন্ট নিয়ে পাইলট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছেন। ল্যান্ডো নরিস তার সাম্প্রতিক জয়ের সাথে ২ 27৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন, যা দু’জনের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করেছে মাত্র নয়টি ইউনিটে। শিরোনামের লড়াই আরও তীব্র হয়েছে।

এর অংশ হিসাবে, ম্যাক্স ভার্স্টাপেন চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন, যদিও ম্যাকলারেন পাইলটদের সামনে এর অসুবিধা বেড়েছে। ডাচরা এই উপলক্ষে পডিয়ামে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা শ্রেণিবিন্যাসে তার স্থল পুনরুদ্ধারের প্রয়াসকে বাধা দিয়েছে।

পুরো মৌসুম জুড়ে ম্যাকলারেনের অভিনয় শ্রেণিবিন্যাস এবং দৌড়ে উভয়ই উল্লেখযোগ্য ছিল। এই নতুন ফলাফলের সাথে, দলটি তার দুটি প্রধান পাইলট দ্বারা প্রদর্শিত স্তরের জন্য ধন্যবাদ বছরের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দল হিসাবে তার অবস্থানকে একীভূত করতে অব্যাহত রেখেছে।

ফর্মুলা 1 হাঙ্গেরিতে আরও একটি উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় বেঁচে আছে, যেখানে ম্যাকলারেনের অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাইস্ট্রি এবং নরিসের মধ্যে পয়েন্টগুলিতে ঘনিষ্ঠতা বিশ্ব ক্যালেন্ডারের পরবর্তী তারিখগুলির জন্য প্রত্যাশা বাড়িয়েছে।

