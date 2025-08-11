নরেন্দ্র মোদী শিখেছে যে এমনকি ট্রাম্পও কোনও বুটলিকারকে সম্মান করেন না

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আবিষ্কার করেছেন যে বিশ্বের বৃহত্তম বুলি দুর্বলতা হিসাবে দেখছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প সাইকোফেন্সির একটি নতুন স্বর্ণযুগ তৈরি করেছেন। হোয়াইট হাউস এখন সম্রাটদের অধীনে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বা বেইজিংয়ের নিষিদ্ধ শহরের অধীনে ভার্সাইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সিইও এবং বিদেশী নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মাখনের জন্য সারিবদ্ধ করছেন। বৃহস্পতিবার অ্যাপলের সিইও টিম কুক, উপস্থাপিত ট্রাম্প ঠিক সেই ধরণের চকচকে বস্তুর সাথে যা তার অভিনবভাবে সুড়সুড়ি দেয়: 24 ক্যারেট সোনার স্ট্যান্ডে একটি গ্লাস ফলক, যা কুক “একটির একটি অনন্য ইউনিট” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও ফলকটি কোনও সন্দেহ নেই একটি ব্যয়বহুল উপহার, তবে এটি রাখার জন্য অর্থ প্রদান করা একটি ছোট মূল্য ছিল বিশেষ শুল্ক ছাড় ট্রাম্প অ্যাপলকে দিচ্ছেন। কংগ্রেসের সাংবিধানিক কর্তব্যকে ত্যাগ করার জন্য ধন্যবাদ, ট্রাম্পের মূলত শুল্ক নির্ধারণের একতরফা ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি এই কর্তৃত্বকে সংস্থাগুলি এবং জাতিকে হুমকি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রপতির জ্বালানি বন্ধ করার জন্য, তারা সরল প্রশংসা এবং বাউবল সরবরাহ করে।
কিছু বিশ্ব নেতা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিসাবে ট্রাম্পের কাছে কৌতুকপূর্ণভাবে খেলতে খেলেছেন। 2019 সালে, ট্রাম্প এবং ভারতীয় নেতা হিউস্টনে প্রচুর পরিমাণে সাক্ষাত করেছেন “হাউডি মোদী”সমাবেশ, যা ৫০,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করেছিল। সভাটি উভয়ই একটি প্রচারণা অনুষ্ঠান ছিল (ট্রাম্পকে দ্রুত বর্ধমান ভারতীয় আমেরিকান ভোট জিততে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা) এবং দু’দেশের মধ্যে সম্পর্কগুলি সিমেন্ট করার সুযোগ। এই সমাবেশে মোদী কল করা হয়েছে ট্রাম্প তার “হোয়াইট হাউসে সত্য বন্ধু”। পরের বছর, ট্রাম্প একটি আরও বড় ইভেন্টের জন্য ভারত সফর করেছিলেন “নমস্তে ট্রাম্প“যা কমপক্ষে ১০,০০০ লোককে আকর্ষণ করেছিল। এই ইভেন্টগুলি ব্যক্তিগত এবং আদর্শিক উভয়ই সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। মোদী প্রায়শই ট্রাম্পের প্রতি ভারতের প্রতিপক্ষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। উভয় পুরুষই কর্তৃত্ববাদী জনগোষ্ঠী যারা অভিবাসী এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিতে আক্রমণ করে তাদের কোয়ালিশন তৈরি করেছেন। উভয় পুরুষই তাদের পূরণের জন্য, প্রথম দিকের মোডের সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের দক্ষতার সাথে জড়িত, হোয়াইট হাউস দেখতে এবং আবেগের সাথে কথা বলা ট্রাম্পের সাথে তাঁর “দুর্দান্ত বন্ধুত্ব” সম্পর্কে। সেই সভায় ট্রাম্প এবং মোদী দুই দেশের মধ্যে দ্বিগুণ বাণিজ্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
বুধবার, মোদী এবং ভারত সরকার শিখেছিল যে ট্রাম্পের সাথে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতে ৫০ শতাংশ খাড়া শুল্ক আরোপ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন তখন কতটা বন্ধুত্বের পক্ষে মূল্যবান। সময় উল্লেখ করুন যে এগুলি “যে কোনও জাতির খাড়া মার্কিন শুল্কের মধ্যে রয়েছে।” এই আঘাতটি এমন একটি অপমানের সাথে মিলিত হয়েছিল যা বিশেষত ভারতে স্টিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, এটি একটি অভিজাতদের সাথে একটি উদীয়মান শক্তি যা তারা বৃহত্তর বিশ্ব দ্বারা কীভাবে অনুধাবন করা হয় সে সম্পর্কে স্ব-সচেতন। শুল্কের তাত্ক্ষণিক অজুহাত হ’ল ভারত রাশিয়ান তেল কিনেছিল। প্যাসিভ-আক্রমণাত্মক তীব্রতা সহ, ট্রাম্প লিখেছেন সত্য সামাজিক বিষয়ে, “আমি রাশিয়ার সাথে ভারত কী করে তা আমি চিন্তা করি না They তারা তাদের মৃত অর্থনীতিগুলিকে একসাথে নামিয়ে আনতে পারে, আমার যত্নের জন্য।”
বর্তমান সমস্যা
ভারত সরকার এই সমালোচনা যে প্রতিক্রিয়া নির্বাচিতভাবে এবং কৌতুকপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়। এটি সত্য যে দেশটি রাশিয়ান তেল কিনে, তবে এটি এমন একটি বিষয় যা এটি গত বছরের হিসাবে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি করতে উত্সাহিত করেছিল কারণ এটি বিশ্ব শক্তি বাজারকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করবে। তদুপরি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের চেয়ে রাশিয়ার সাথে আরও বেশি বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।
ট্রাম্প প্রশাসন এটি একটি সহজ লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিচ্ছে এই যুক্তি দিয়ে ভারত সরকার দৃ ground ় ভিত্তিতে রয়েছে। ট্রাম্প ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য আরও কিছু করার জন্য ন্যাটো মিত্রদের কাছ থেকে চাপের মধ্যে ছিলেন, এবং ভারত, একটি মিডলভেল শক্তি হিসাবে একটি সুবিধাজনক খোঁচা ব্যাগ তৈরি করে।
ভারতের পিছনে যাওয়ার সময়, ট্রাম্প বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার কয়েক দশক প্রচেষ্টা নষ্ট করছেন। শীতল যুদ্ধের সময়, ভারত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মরিচের সম্পর্ক ছিল কারণ আমেরিকা পাকিস্তানকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি বুলওয়ার্ক হিসাবে সমর্থন করেছিল এবং উপমহাদেশটি স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেছিল। তবে ১৯৯০ এর দশকে শুরু করে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আরও কাছাকাছি যাওয়ার দ্বিপক্ষীয় নীতি গ্রহণ করেছিল, যা এখন একটি ক্রমবর্ধমান চীনের সম্ভাব্য এশীয় সমকক্ষ হিসাবে দেখা যায়।
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের পালা এমন একজন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পিকের চেয়ে রাশিয়ার সাথে কম সম্পর্কযুক্ত, যিনি যখন মনে করেন যে তার অতৃপ্ত আমুর প্ররোচিতকে অপমান করা হয়েছে তখন তাকে অপরাধ করা সহজ। মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের একটি সংক্ষিপ্ত সামরিক সংঘর্ষ হয়েছিল। দুই দেশ যুদ্ধবিরতি পৌঁছানোর পরে, ট্রাম্প শান্তির দালাল হিসাবে কৃতিত্ব দাবি করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি একটি অপরিহার্য বৈশ্বিক নেতা হিসাবে দেখাতে চাইলে তার অভ্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে, তবে ভারত এটিকে জাতীয় সার্বভৌমত্বের অপমান হিসাবে দেখেছিল। মোদী এবং ট্রাম্পের ১ June ই জুন এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ ফোন কথোপকথন ছিল, যা ব্লুমবার্গ বর্ণনা “কাল” হিসাবে।
ব্লুমবার্গ আরও রিপোর্ট:
যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরতিটিতে ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মোদীর পক্ষে সরাসরি অনুরোধ করেনি, তবুও ভারত সেই ফোনের আহ্বানের পরে হোয়াইট হাউস থেকে সুর বদলেছে, নয়াদিল্লির কর্মকর্তাদের মতে। ট্রাম্প একবার প্রকাশ্যে ভারতে আক্রমণ শুরু করার পরে, তারা যোগ করেছেন, এটি পরিষ্কার ছিল যে পর্বটি বিস্তৃত সম্পর্কের একটি টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করেছে।
ট্রাম্পের ক্ষিপ্ত, ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক কূটনীতি সম্ভবত ভারতের সাথে সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদী শীতল হতে পারে। ভারতের কিছু লোক বহু বছর ধরে রাশিয়ার সাথে ভারতের অনেক শান্ত সম্পর্কের সাথে ট্রাম্পের অস্থিতিশীলতার বিপরীতে রয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস নোট এই মোদী দেশীয়ভাবে “ট্রাম্প প্রশাসনের ভারতের চিকিত্সা নিয়ে সমালোচনার ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছেন।” অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করা নবদীপ সুরি জানিয়েছেন ব্লুমবার্গ“রাশিয়ার সম্পর্কটি পুরানো, সময়-পরীক্ষিত। এই সমস্ত দিন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে নয়াদিল্লিকে নামিয়ে দিচ্ছিল, মস্কো একটি শিলার মতো ভারতের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তেল বর্তমান গল্পের একটি ছোট্ট অংশ। ভারত চাপের মধ্যে ক্যাপিটুলেটিং হিসাবে দেখাতে চাইবে না।”
ট্রাম্পের মুখে থাপ্পড়ের একটি পরিণতি হ’ল ভারত সরকার হ’ল এর প্রচেষ্টা বাড়ানো চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য, এই প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্প্রতি ২০২০ সালের মতো সীমান্তের সংঘর্ষের লড়াই করেও। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতে চীনের রাষ্ট্রদূত জু ফিহং ট্রাম্পের সর্বশেষ শুল্ক ভাড়া ব্যবহার করেছিলেন টুইট করা“বুলি এক ইঞ্চি দিন, সে এক মাইল নেবে।”
জু এর মন্তব্যগুলি বিষয়টির হৃদয়ে আসে। ট্রাম্প একটি বুলি। তার শুল্ক নীতি, যদিও পুনর্নির্মাণ এবং জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা পরিহিত, তবে কৌশলগত ভিত্তি খুব কম বা কোনও নেই। এটি কেবল ট্রাম্পের কখনও সন্তুষ্ট অহংকে খাওয়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। চাটুকার করার সময় ট্রাম্প হয়ে উঠেছে পছন্দসই অনেক জাতির কৌশল, আছে সামান্য প্রমাণ যে এটি কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক বুলিদের মতো ট্রাম্পও যারা লড়াই করে তাদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল। চীন, যা তার জাতীয় স্বার্থের প্রতিরক্ষায় দৃ line ় রেখা নিয়েছে, তা আইএস বাণিজ্য আলোচনায় আরও ভাল করছেন ভারতের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে।
ভারতের মতো মধ্যম শক্তির জন্য, ট্রাম্পের সাথে মোকাবিলা করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল চাটুকার বা নকল বনহোমি। ট্রাম্পের কোনও সত্যিকারের বন্ধু নেই, কেবল ক্রোনিজ। চীন, ব্রাজিল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো অন্যান্য বৃহত অর্থনীতির সাথে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করা আরও ভাল পথ। এই জাতীয় নীতিটি একটি নন -লাইন্ড ব্লক তৈরির ভারতের শীতল যুদ্ধের কৌশলকে ফিরিয়ে দেবে। এই বিষয়টির জন্য, এমনকি কানাডা, মেক্সিকো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো নামমাত্র মার্কিন মিত্ররাও এই জাতীয় ব্লক তৈরির বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। বুলিকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় হ’ল একটি পাল্টা শক্তি তৈরি করা যা পিছনে ধাক্কা দিতে পারে। ট্রাম্পের যুগে, চাটুকারি আপনাকে কোথাও পাবেন না।
সঙ্কটের এই মুহুর্তে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের একীভূত, প্রগতিশীল বিরোধিতা দরকার।
আমরা রাস্তায় এবং সারা দেশে ব্যালট বাক্সে একটি আকার নিতে শুরু করছি: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচার সাশ্রয়ী মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তাদের প্রতিবেশীদের বরফ থেকে রক্ষা করা সম্প্রদায়গুলিতে, সিনেটরদের কাছে ইস্রায়েলের অস্ত্র চালানের বিরোধিতা করা সিনেটরদের কাছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি জরুরী পছন্দ রয়েছে: এটি কি এমন একটি রাজনীতি গ্রহণ করবে যা নীতিগত এবং জনপ্রিয়, বা এটি আমাদের এখানে পেয়েছে এমন ছোঁয়া বহির্মুখী অভিজাত এবং পরামর্শদাতাদের সাথে নির্বাচন হারাতে জোর দিয়ে থাকবে?
এ জাতিআমরা জানি যে আমরা কোন দিকে আছি। প্রতিদিন, আমরা প্রগতিশীল নেতাদের চ্যাম্পিয়ন করে, ন্যায়বিচারের পক্ষে লড়াইয়ের আন্দোলনকে তুলে ধরে এবং আমাদের সকলের ব্যয়ে লাভিগার্কস এবং কর্পোরেশনগুলিকে মুনাফা প্রকাশের মাধ্যমে আরও গণতান্ত্রিক এবং সমান বিশ্বের জন্য মামলা করি। আমাদের স্বাধীন সাংবাদিকতা সারা দেশে প্রগতিশীলদের অবহিত করে এবং ক্ষমতায়িত করে এবং এই রাজনীতিটিকে লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নতুন পাঠকদের কাছে আনতে সহায়তা করে।
এই কাজটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার। আপনি কি সমর্থন করতে অনুদান দেবেন? জাতিএর স্বাধীন সাংবাদিকতা? প্রতিটি অবদান আমাদের পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ এবং ভাষ্যগুলিতে যায়।
ট্রাম্পকে আমাদের গ্রহণ করতে এবং আমরা জানি যে ন্যায়বিচারের সমাজ তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আন্তরিকভাবে,
ভাস্কর সুনকার
রাষ্ট্রপতি, জাতি