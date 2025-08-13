নর্ডভিপিএন দু’বছরের পরিকল্পনা এখনই 77 77 শতাংশ ছাড়

ভিপিএন ব্যবহারকারীরা এতে অভিভূত হন এবং সেখানে যতগুলি খারাপ বিকল্প রয়েছে তেমন ভাল রয়েছে। ভাগ্যক্রমে, নর্ডভিপিএন পরবর্তী বিভাগে বসে আছে এবং এখনই নর্ড তার বিভিন্ন স্তর জুড়ে ছাড়ের পরিকল্পনা দিচ্ছে। আপনি যদি দুই বছর বের করেন (সংস্থার সর্বাধিক জনপ্রিয় পরিকল্পনা) চুক্তির সময়কালের জন্য আপনার জন্য 108 ডলার ব্যয় হবে, নর্ড অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই তিন মাসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এটি স্বাভাবিক হার থেকে 73 শতাংশ।
পাশাপাশি নর্ডের ভিপিএন পরিষেবা হিসাবে, একটি প্লাস পরিকল্পনায় হুমকি সুরক্ষা প্রো অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সরঞ্জাম, পাসওয়ার্ড পরিচালনা এবং একটি বিজ্ঞাপন- এবং ট্র্যাকার-ব্লকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক অতিরিক্তভাবে এনক্রিপ্ট করা ক্লাউড স্টোরেজ বা নর্ডপ্রোটেক্টের সাথে আসে যা আপনাকে পরিচয় চুরির বিরুদ্ধে বীমা করে এবং গা dark ় ওয়েব ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে। এটিও বিক্রি হচ্ছে-এই তিনটি অতিরিক্ত মাসের সাথে একই দুই বছরের প্রতিশ্রুতিতে 189 ডলারে নেমে আসে, যা নিয়মিত মূল্যে 77 শতাংশ সঞ্চয় করে কাজ করে।
এই বছরের শুরুর দিকে যখন এনগ্যাজেটের স্যাম চ্যাপম্যান নর্ডভিপিএন, তিনি এর দুর্দান্ত ডাউনলোডের গতি, একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য এবং বিস্তৃত সার্ভার নেটওয়ার্কের প্রশংসা করেছেন। নর্ডভিপিএন অ্যাপ্লিকেশন চালানো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কম চিত্তাকর্ষক এটির ক্লানকি ইন্টারফেস এবং বেমানান নকশা। যদিও এটি এখনই আমাদের উপলভ্য সম্পর্কে আমাদের গাইডকে কাটাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করে না, এটি সাধারণত গতি পরীক্ষা এবং হুমকি সুরক্ষা প্রো -তে ভাল পারফর্ম করে।
অনুসরণ করুন @এজেজেটডিলস সর্বশেষের জন্য এক্স এ টেক ডিল এবং পরামর্শ কেনা।