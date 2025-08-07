মুরমানস্ক অঞ্চলের বাসিন্দারা ইতিমধ্যে নির্মাণাধীন বাড়িগুলিতে 350 টিরও বেশি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। একই সময়ে, অ্যাপার্টমেন্টগুলির অর্ধেকেরও বেশি উত্তরাঞ্চলীয় আর্কটিক বন্ধকটিতে 2%কিনে কিনেছিলেন। এই অঞ্চলে এখন 20 টি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মিত হচ্ছে।
মুরমানস্ক অঞ্চলের গভর্নরের প্রেস সার্ভিসের মতে, আন্দ্রে চিবিসের গভর্নরের মতে, ১ জুলাই কার্যকর হওয়া বন্ধকী কর্মসূচির পরিবর্তনগুলি এটিকে সহায়তা করেছিল। এর আগে, নতুন ভবনের অনেকগুলি অ্যাপার্টমেন্টগুলি কম সূচকগুলির কারণে কেবল “আর্টিক বন্ধক” এর শর্তে পড়ে যায় নি, তবে এখন আঞ্চলিক সরকার অগ্রাধিকারমূলক প্রোগ্রামগুলির জন্য একটি বর্গমিটারের গড় ব্যয় গণনা করার পদ্ধতিটি পরিবর্তন করেছে এবং এটিকে বাজারমূল্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এবং এর অর্থ হ’ল কেনার জন্য আরও অনেক অ্যাপার্টমেন্ট উপলব্ধ।
প্রেস সার্ভিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমর্থনকারী আগ্রাসনগুলির মাস্টার প্লেনগুলির কাঠামোর কাঠামোতে এবং “উত্তর-লাইভে!” মুরমানস্ক অঞ্চলে, আগামী 10 বছরে তারা প্রায় এক মিলিয়ন বর্গমিটার আবাসন তৈরির পরিকল্পনা করেছে।
“এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের লোকদের প্রতি সংবেদনশীল এবং আমরা এই অঞ্চলে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য সমস্ত কিছু করি”, – এই অঞ্চলের প্রধান আন্দ্রেই চিবিস তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেছিলেন।
এর আগে, মুরমানস্কের এমকে লিখেছিলেন যে মুরমানস্ক অঞ্চলে অ্যাপার্টমেন্টগুলি কেনা আরও অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে উঠেছে।