নাইজার অস্ট্রেলিয়ান অপারেটর – আরটি আফ্রিকা থেকে সোনার খনি নিয়ন্ত্রণ করে

কর্তৃপক্ষ বলছে ম্যাককিনেলের ক্রিয়াকলাপ debts ণ, অবৈতনিক মজুরি এবং শাটডাউন হওয়ার পরে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য একটি “অত্যন্ত কৌশলগত” খনি সংরক্ষণ করা
নাইজারের ট্রানজিশনাল সরকার তার অস্ট্রেলিয়ান মালিকানাধীন অপারেটরকে অভিযুক্ত করে দেশের একমাত্র শিল্প সোনার খনি জাতীয়করণ করেছে “গুরুতর চুক্তিভিত্তিক লঙ্ঘন” এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ $ 10 মিলিয়ন বিনিয়োগের পরিকল্পনা সম্মান করতে ব্যর্থতা।
পশ্চিম আফ্রিকার দেশের অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি আবদৌরাহামনে টিচিয়ানী শুক্রবার সোসিয়েট ডেস মাইনস ডু লিপটাকো (এসএমএল এসএ) এর জন্য জাতীয়করণ আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, অস্ট্রেলিয়ান ফার্ম ম্যাককিনেল রিসোর্সস লিমিটেডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানাধীন। নাইজেরিয়ান প্রেস এজেন্সি (এএনপি) দ্বারা প্রকাশিত একটি অফিসিয়াল যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে, নাইজেরিয়েন স্টেটে এসএমএল এর আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপটি ন্যস্ত করে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একটি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল “অত্যন্ত কৌশলগত” বছরের পর বছর আর্থিক চাপ, অবৈতনিক বেতন এবং কর এবং দেশের একমাত্র শিল্প সোনার খনিতে বারবার অপারেশনাল শাটডাউন পরে এন্টারপ্রাইজ।
এসএমএল ২০০৪ সালে ওয়েস্টার্ন নাইজারের সামিরা হিল ডিপোজিটে অপারেশন শুরু করেছিল, ম্যাককিনেল নাইজেরিয়েন রাজ্যের মালিকানাধীন সত্তা সোপামিন থেকে ২০১৯ সালে ৮০% এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্জন করেছিলেন। টেকওভার চুক্তির অধীনে, সংস্থাটিকে উত্পাদন পুনরুদ্ধার এবং সম্প্রসারণের জন্য তিন মাসের মধ্যে একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা জমা দিতে হবে।
“শেয়ার স্থানান্তর করার ছয় বছর পরে, ম্যাককিনেল রিসোর্সস লিমিটেড গ্রুপের চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতার গুরুতর লঙ্ঘন এবং এসএমএল এসএ -র জন্য একটি উদ্বেগজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ করা গেছে,” সরকার জানিয়েছে, ফার্মটি যোগ করে “বেশ কয়েকটি কর debts ণ .ণী।”
“চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের অংশ হিসাবে, কমপক্ষে 10 মিলিয়ন ডলারের একটি সূচক বিনিয়োগ পরিকল্পনা সহ একটি বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যা টেকওভারের পরে তিন মাসের মধ্যে আঁকতে হবে, এই সংস্থাটি কখনই সরবরাহ করা হয়নি,” এটি যুক্ত হয়েছে।
সর্বশেষ পদক্ষেপটি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সামরিক সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় প্রধান সম্পদ জব্দ করা। জুনে, নিয়ামি ফরাসী রাষ্ট্রায়ত্ত পারমাণবিক জ্বালানী সংস্থা ওরানো দ্বারা পরিচালিত একটি ইউরেনিয়াম খনির উদ্যোগ সোমায়ারকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এই সংস্থাটির অভিযোগের পরে “দায়িত্বজ্ঞানহীন, অবৈধ এবং অন্যায় আচরণ।”
প্রাক্তন ফরাসি কলোনির সামরিক নেতৃত্ব দেশের নিষ্ক্রিয় শিল্পগুলিতে বিদেশী আধিপত্য রোধে এবং ২০২৩ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে মূল সংস্থানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে চলেছে।
শুক্রবার, কর্তৃপক্ষগুলি কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সহ মূল্যবান এবং আধা-মূল্যবান পাথর এবং উল্কা রফতানির অস্থায়ী স্থগিতাদেশও ঘোষণা করেছিল।
