নাইজার ডেল্টা সম্প্রদায়গুলি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একত্রিত হয়

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকির সমাধানের জন্য এক সাহসী পদক্ষেপে, নাইজার ডেল্টা অঞ্চলের সম্প্রদায়গুলি স্থানীয় জ্ঞান এবং জীবিত অভিজ্ঞতার মূলযুক্ত কার্যক্ষম সমাধানগুলির প্রস্তাব দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে।
নাইজেরিয়ার ডেনমার্কের দূতাবাসের সহায়তায় একাডেমিক অ্যাসোসিয়েটস পিস ওয়ার্কস (এএপিডাব্লু) দ্বারা সহজতর এই উদ্যোগের লক্ষ্য স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশগত নীতিগুলির মালিকানা গ্রহণ এবং জলবায়ু প্রশাসনে তাদের কণ্ঠকে প্রশস্ত করার ক্ষমতা দেওয়া।
এএপিডাব্লুয়ের সিনিয়র যোগাযোগ কর্মকর্তা সাফল্যের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতি অনুসারে, “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করতে এবং নাইজার ডেল্টায় সবুজ এবং নীল অর্থনীতি বিকাশের জন্য সম্প্রদায়ের সক্ষমতা অগ্রগতি করতে” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অংশ হিসাবে টাউন হল সভাগুলি আহ্বান করা হয়েছিল।
সভাগুলি তাদের জীবিকা নির্বাহের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে এবং এর প্রভাবগুলি হ্রাস করার সমাধানের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সম্প্রদায়ের স্টেকহোল্ডার, traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করে।
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এএপিডাব্লু কমিউনিটি স্টেকহোল্ডার, traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে কথোপকথনকে কর্মে পরিণত করতে, স্থানীয় বাইলাগুলি শক্তিশালী করা, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা তৈরি করতে এবং অঞ্চলজুড়ে পরিবেশগত জবাবদিহিতা আরও গভীর করার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে টাউন হলের ব্যস্ততা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি রাজ্য এবং ফেডারেল উভয় স্তরে আরও উকিলকে অবহিত করবে, এটি নিশ্চিত করে যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তাদের উদ্বেগকে সম্বোধন করা হয়।
এই উদ্যোগটি নাইজার ডেল্টা অঞ্চলে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা তৈরির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশগত নীতিমালার মালিকানা গ্রহণ এবং নীতিগত উকিলের প্রচারের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে, এএপিডাব্লু লক্ষ্য করে যে পরিবেশগত আইনগুলি কাগজ থেকে অনুশীলনে অনুবাদ করা হয়েছে এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্বেগগুলি জলবায়ু প্রশাসনে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করা।
টাউন হলের সভাগুলির অংশগ্রহণকারীরা তেল ছড়িয়ে পড়ে তাদের জলপথের অব্যাহত দূষণ, গ্যাসের জ্বলন্ত স্বাস্থ্যের প্রভাব, অনিয়ন্ত্রিত ট্রলারদের দ্বারা সামুদ্রিক জীবন ধ্বংস এবং পরিবেশগত স্যানিটেশন অবকাঠামোর দৃশ্যমান অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।
তারা কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, কৃষি ইনপুট এবং credit ণের অ্যাক্সেস উন্নত, সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ করা এবং সম্প্রদায়ের বাস্তবতা প্রতিফলিত করার জন্য পরিবেশ নীতিগুলির স্থানীয়করণের আহ্বান জানিয়েছিল।