নাইজেরিয়ানদের অবশ্যই মন্ত্রীর দ্বারা টিনুবুর প্রশাসনকে সমর্থন করতে হবে

কর্ম মন্ত্রী ফর ওয়ার্কস, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ বেলো গোরোনিও, নাইজেরিয়ানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু প্রশাসনের পিছনে সমাবেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে জাতীয় উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় দেশকে সম্মিলিত সমর্থন প্রয়োজন।
সোকোটো স্টেটের ৩০০ টি সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালীদের জন্য একদিনের সক্ষমতা বিল্ডিং এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনের সময় বক্তব্য রেখে গোরনিও বলেছিলেন যে একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শক্তিশালী নাইজেরিয়ার ভিত্তি ইতিমধ্যে টিনুবু প্রশাসনের দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে, এবং গতি অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, “নাইজেরিয়ানদের পক্ষে এখনকার চেয়ে রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে সমর্থন করার জন্য আর ভাল সময় আর নেই।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক হস্তক্ষেপ এবং অবকাঠামোগত পদক্ষেপকে তুলে ধরে গোরনিও উল্লেখ করেছেন যে রাষ্ট্রপতির সংস্কারগুলি দেশকে ইতিবাচক দিকে পরিচালিত করছে।
“আমরা ব্যবহারিক সাফল্য দেখছি। পুনর্নবীকরণের আশা এজেন্ডা কেবল একটি স্লোগান নয় – এটি দৃশ্যমান ফলাফলের সাথে রূপ নিচ্ছে।”
মন্ত্রী, যিনি এর আগে সোকোটো স্টেটের তথ্যের জন্য কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এই প্রশিক্ষণটি রাজ্যের ২৩ টি স্থানীয় সরকার অঞ্চল থেকে তরুণ সামাজিক যোগাযোগের প্রভাবশালীদেরকে ইতিবাচক তথ্য প্রচারের জন্য এবং সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনাকে মোকাবেলায় দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার লক্ষ্যে।
তাঁর মতে, এই উদ্যোগটি সোশ্যাল মিডিয়াটিকে রাষ্ট্রপতি টিনুবু এবং সোকোটো রাজ্য গভর্নর আহমেদ আলিয়ুর কৃতিত্বের প্রচারের কৌশলগত সরঞ্জাম হিসাবে প্রতিস্থাপনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন ভুল তথ্য ও প্রচারের কারণে সৃষ্ট ব্যবধানটি কমিয়ে দেয়।
“এই প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য হ’ল ডিজিটাল প্রভাবশালীদের ফেডারেল এবং রাজ্য সরকারগুলির উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রদর্শন করার ক্ষমতা দেওয়া,” গোরনিও বলেছিলেন। “আমাদের অবশ্যই আমাদের গল্পটি নিজেই বলতে হবে এবং জাতীয় এবং রাজ্য উভয় স্তরে এপিসি সরকারের সাফল্যগুলি প্রজেক্ট করতে হবে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে আধুনিক ডিজিটাল যোগাযোগ সরঞ্জামগুলি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে পারে-জনগণের কেন্দ্রিক প্রশাসনের সরবরাহের জন্য টিনুবু প্রশাসনের কৌশলটির মূল উপাদানগুলি।
“এমনকি বিরোধী কণ্ঠস্বরও রাষ্ট্রপতির অবকাঠামো প্রকল্পগুলির প্রভাবকে স্বীকার করেছে। আমরা আজ যা প্রত্যক্ষ করছি তা এপিসি-নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে একটি রূপান্তরকারী যুগ, এবং এটি অবশ্যই সঠিক, সত্য যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশস্ত করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
গোরোনিও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক মিডিয়া প্রভাবশালীদের ক্ষমতায়িত করা সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে জনসাধারণের বোঝাপড়া জোরদার করতে এবং জাতীয় উন্নয়নের আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।