নাইজেরিয়ানরা কীভাবে অর্থ ব্যবহার করে তা রূপান্তর করার সাহসী পরিকল্পনা

নাইজেরিয়া একটি নতুন পেমেন্ট বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যা বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী যে জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থাপনা কমিশন (এনআইএমসি) দ্বারা একটি নতুন বহুমুখী কার্ডের আসন্ন রোলআউট সহ 28 মিলিয়নেরও বেশি নাইজেরিয়ানকে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে নিয়ে আসবে।

এই নতুন কার্ড স্কিম, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি নাইজেরিয়ানকে জাতীয় সনাক্তকরণ নম্বর (এনআইএন) দিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টে স্বয়ংক্রিয় অ্যাক্সেস দিয়ে দেশের অর্থ প্রদানের ল্যান্ডস্কেপে গেম চেঞ্জার বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো, এই স্কিমটি দুটি মূল ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, এনআইএমসি দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল আইডেন্টিটি সিস্টেম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে নাইজেরিয়া আন্তঃ-ব্যাংক সেটেলমেন্ট সিস্টেম (এনআইবিএসএস) দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোকে একত্রিত করে।

বর্তমান বাস্তবতা

ইফিনা অ্যাক্সেস টু ফিনান্স (এ 2 এফ) 2023 এর তথ্য অনুসারে, 48% প্রাপ্তবয়স্ক নাইজেরিয়ার একটি লেনদেন বা আর্থিক অ্যাকাউন্টের অভাব রয়েছে এবং আধুনিক ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

“ব্যাংকিং পরিষেবাগুলির মালিকানা এবং ব্যবহার সম্পদ বিতরণের শীর্ষের দিকে প্রচুর পরিমাণে স্কু করে; আরও উন্নত জেলা এবং নগর অঞ্চলে; পাশাপাশি পুরুষদের প্রতি, আরও ভাল শিক্ষাগত কৃতিত্ব এবং মধ্যবয়সী এই বিভাগগুলি জুড়ে এবং এই বিভাগগুলির মধ্যে বৈষম্যগুলিতে আরও অবদান রাখে, “ইফিনা প্রতিবেদনে বলেছেন।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এখানে ২৮ মিলিয়নেরও বেশি নাইজেরিয়ান রয়েছে যাদের এনআইএন রয়েছে তবে আর্থিক অ্যাকাউন্ট নেই।

যাইহোক, একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা সহ, শিল্প বিশ্লেষকরা বলেছেন যে ডিজিটাল পেমেন্ট গ্যাপটি ব্রিজ করার জন্য নাইজেরিয়ার একটি সহজ সমাধান রয়েছে, এ কারণেই এনআইএমসি এবং নিবসস – এর সহায়ক সংস্থা আফরিগো -এর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে গৌরবময় কার্ডটি চালু করার জন্য দেখা যায় গেম চেঞ্জার হিসাবে ।

এনআইএমসির মতে, ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১১৫ মিলিয়নেরও বেশি এনআইএন জারি করা হয়েছিল এবং ডাটাবেস এখনও বাড়ছে।

কার্ড এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি

গত সপ্তাহে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় নতুন কার্ড প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিশদ ভাগ করে নেওয়া, কমিশনের মহাপরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডাঃ অ্যাবিসয় কোকার-আধুনিক কর্মকর্তা বলেছেন, কার্ডটির লক্ষ্য ফেডারেল সরকার এবং বেসরকারী খাতের হস্তক্ষেপের একাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাধান করা।

এটি একটি ভিত্তি হিসাবে অর্থ প্রদানের কার্যকারিতা এবং পরিচয় সহ দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার লক্ষ্যেও লক্ষ্যযুক্ত।

তার মতে, এই কার্ডের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিতে বায়োমেট্রিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মালিকের কাছে অনন্য।

কার্ডটির দীর্ঘ বৈধতার সময়কাল রয়েছে কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে কেওয়াইসি সক্ষম এবং এটির একটি অফলাইন এবং অনলাইন ক্ষমতা রয়েছে যার অর্থ কার্ডটি এমনকি এমন অঞ্চলে আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস নেই বা কোনও অ্যাক্সেস নেই।

পিছনে, কার্ডটি অতিরিক্ত কার্যকারিতা সরবরাহ করে যা নাইজেরিয়ান এবং যারা এটির অ্যাক্সেস পেতে চলেছে তাদের যে কোনও সময়ে তাদের পরিচয় প্রমাণ করতে সক্ষম হতে সক্ষম করে তাদের এটি করার জন্য ডাকা হয়।

এনআইএমসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে নতুন বহু-উদ্দেশ্যমূলক কার্ডও দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা করে।

তিনি বলেন, “বায়োমেট্রিক নিন-সক্ষম কার্ডটি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তুনিবুর পুনর্নবীকরণের আশা এজেন্ডাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা করে।”

NIN এর সাথে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও গভীর করা

আফরিগোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইবেইজি মোমোহের জন্য, নতুন কার্ড স্কিমটি নাইজেরিয়ার পক্ষে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও গভীর করার একটি বিশাল সুযোগ।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সরকারী বিতরণকে কার্ডগুলিতে সংযুক্ত করার ক্ষমতা প্রক্রিয়াগুলি সহজতর করবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, শেষ পর্যন্ত দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান বন্ধ করতে সহায়তা করবে।

“আমাদের জাতীয় পরিচয় নম্বর (এনআইএন) সহ 100 মিলিয়নেরও বেশি লোক রয়েছে, এর অর্থ হ’ল স্বয়ংক্রিয়ভাবে, আমরা প্রতিটি নাইজেরিয়ানকে কার্ড জারি করে আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে 30 মিলিয়ন অতিরিক্ত লোক আনতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।

“মানুষকে আর্থিক পরিষেবাগুলিতে আনার এটি একটি বিশাল সুযোগ। এই কারণেই আমরা নিনদের সাথে সংযুক্ত বহুমুখী কার্ড তৈরি করতে এনআইএমসির সাথে সহযোগিতা করছি, “তিনি বলেছিলেন।

নাইজেরিয়ানদের জন্য এটি কী বোঝায়

ওপাই নাইজেরিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাইরামেট্রিক্সের সাথে বক্তব্য রাখেন, মিঃ ওলু আকানমু বলেছেন, এনআইএমসি-অ্যাফ্রিগো অংশীদারিত্ব ডিজিটাল পেমেন্টের সাথে নাগরিকদের ডিজিটাল পরিচয়ের সংহতকরণ এবং কাঙ্ক্ষিত সংহত জাতীয় ডিজিটাল পেমেন্টের মধ্যে নকল উপাদানগুলির সাথে একত্রিতকরণ নিশ্চিত করবে ।

তিনি বলেছিলেন যে সবচেয়ে বড় প্রভাব হ’ল কার্ডের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় এনআইএন রয়েছে এমন ২৮ মিলিয়নেরও বেশি নাইজেরিয়ানকে সংযুক্ত করা।

“এই স্কিমটি প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা সরিয়ে নিতে পারে যারা ক্রেডিট এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের সম্ভাব্য বৃহত সর্পিল প্রভাব সহ আগামী দুই বছরে 52% থেকে 80% এরও বেশি ডিজিটাল অর্থ প্রদান করতে পারে।”

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কার্ড স্কিমটি অবশ্যই মিশন এবং প্রভাব-কেন্দ্রিক থাকতে হবে।

“এটি বিদ্যমান কার্ড স্কিমগুলির সাথে প্রতিযোগিতা না করে তবে সেই বেসরকারী কার্ডের স্কিমগুলি যেখানে পৌঁছেছে না সেখানে গিয়ে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি রয়েছে সেখানে গিয়ে এটি তার বৃহত্তম সামাজিক এবং বাণিজ্যিক প্রভাব অর্জন করবে।”

তিনি বলেছিলেন যে কার্ড স্কিমটি যদি মিশন-কেন্দ্রিক হয় তবে তা নিরীক্ষণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নগদ স্থানান্তর কর্মসূচি করতে সরকারের অক্ষমতার সমস্যাটিও সমাধান করতে পারে।

তাঁর মতে, এটি অর্থনৈতিক সংস্কারের বেদনাগুলি থেকে সহজ, কার্যকর, এবং বিশ্বাসযোগ্য নগদ স্থানান্তর কর্মসূচির জন্য, তাদের অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যথাকে সংযত করে এবং অর্থনৈতিক পক্ষে সমর্থন প্রশস্ত করার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারের বেদনাগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের বৃহত ভরকে এনে দেবে সংস্কার প্রোগ্রাম।

আকানমুর অবস্থানকে সংশোধন করে, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিশ্লেষক এবং সেলসালতিমোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিঃ মুরিটাল্লা বেলো বলেছেন, অনন্য ডিজিটাল পরিচয়ের সাথে যুক্ত আর্থিক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে, নাইজেরিয়ানদের পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রেডিট অ্যাক্সেস পাওয়া সহজ হবে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই স্বচ্ছতা nd ণদাতাদের আরও সাশ্রয়ী মূল্যের সুদের হারের প্রস্তাব দিতে উত্সাহিত করবে, কারণ তারা বর্তমান সিস্টেমের বিপরীতে যেখানে nd ণদাতারা সবচেয়ে খারাপ এবং চার্জ উচ্চ হার গ্রহণ করে তার বিপরীতে or ণগ্রহীতার ঝুঁকিপূর্ণ প্রোফাইলটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।

আপনার কি জানা উচিত

যদিও সরকার অনুরোধ অনুসারে যতটা নাইজেরিয়ানকে কার্ড জারি করবে বলে আশা করছে, এনআইএমসি বলেছে যে কার্ডটি চায় এমন নাইজেরিয়ানরা এর জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।

এনআইএমসির কার্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেসের প্রধান বিভাগের মতে ডাঃ পিটার ইওয়েগবু, বিনামূল্যে কার্ডের তহবিলের জন্য সরকারের সীমিত সংস্থান বাদে, এনআইএমসিও নাইজেরিয়ানদের কাছে ফিজিক্যাল কার্ড ইস্যু করার অতীত প্রচেষ্টার ভুলটি পুনরাবৃত্তি এড়াতে চায়, যা অনেকেই নাইজেরিয়ানরা সংগ্রহ করেনি।