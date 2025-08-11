নাইজেরিয়ান সরকার ওওও চার্চ হামলার কারণে পাঁচটি সন্দেহভাজন আল-শাবাব সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করেছে

ফেডারেল সরকার আবুজাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে, ২০২২ সালের ৫ জুন সেন্ট ফ্রান্সিস ক্যাথলিক চার্চে ওও ওনডো স্টেটের আক্রমণে আক্রমণ করেছে।
সোমবার অভিযুক্ত ইদ্রিস আবদুলমালিক ওমিজা, আল কাসিম ইদ্রিস, জামিউ আবদুলমালিক, আবদুলহালিম ইদ্রিস এবং মোমোহ ওটুহো আবুবকরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাসবাদ এবং আল-শাবাব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্যপদ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, কোগি রাজ্য থেকে পরিচালিত হয়েছিল।
তারা রাজ্য পরিষেবা বিভাগ (ডিএসএস) দ্বারা দায়ের করা নয়টি গণনা সন্ত্রাসবাদ অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছে।
প্রসিকিউটিং আইনজীবী ক্যালিস্টাস ইজে আদালতকে রাজ্য পরিষেবা বিভাগের (ডিএসএস) হেফাজতে সন্দেহভাজনদের রিমান্ডে দেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “এটি স্ট্যান্ডার্ড অনুশীলন যে আটককৃতদের পরিবারের সদস্য এবং আইনজীবীদের একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত অনুরোধের পরে অ্যাক্সেস দেওয়া উচিত।”
ইজ যোগ করেছেন, “এই পর্যায়ে এটি অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে আসামীদের তাদের আইনজীবীদের তাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করতে সক্ষম করার জন্য অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়া হবে।”
প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা আবদুল্লাহি মুহাম্মদ ডিএসএসকে পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়ার জন্য আদালতকে প্রার্থনা করেছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন, “আসামীরা যখন ২০২২ সাল থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের অ্যাক্সেস পায়নি তখন তারা হেফাজতে রয়েছে।”
বিচারপতি এমেকা ন্যুইট আদেশ দিয়েছিলেন যে ডিএসএসের হেফাজতে আসামীদের রিমান্ডে পাঠানো হবে তবে অ্যাক্সেস, রায় দেওয়ার অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন।
“ডিএসএসকে অবশ্যই আসামীদের পরিবার এবং তাদের আইনজীবীদের সদস্যদের অ্যাক্সেসের অনুমতি দিতে হবে।”
বিচার শুরু হওয়ার জন্য ১৯ আগস্ট পর্যন্ত এই বিচার স্থগিত করা হয়েছিল।
এই অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র, উন্নত বিস্ফোরক ডিভাইসগুলির (আইইডি) দখল এবং ব্যবহার এবং ধর্মীয় আদর্শের অগ্রগতিতে মারাত্মক ক্ষতি ও মৃত্যুর কারণ।
এই আক্রমণটি নাইজেরিয়ার উপাসনার জায়গায় সবচেয়ে মারাত্মক একটি হিসাবে রয়ে গেছে, মৃত্যুর পাশাপাশি ১০০ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে।