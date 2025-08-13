নাইজেরিয়ায় জ্বালানী খরচ 16% কমেছে

নাইজেরিয়ান মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম রেগুলেটরি অথরিটি (এনএমডিপিআরএ) ২০২৫ সালের জুনে জ্বালানী খরচ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের কথা জানিয়েছে, মোট জ্বালানী সরিয়ে নেওয়া ১.৪৪ বিলিয়ন লিটারে নেমে গেছে।
পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর, এনএমডিপিআরএ, জর্জ এএনই-ইটা বুধবার একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেছেন যে দৈনিক জ্বালানী খরচ গড়ে ৪৮ মিলিয়ন লিটার ছিল, পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলি সংশোধন করে যা ৩৮.৯৪ মিলিয়ন লিটার কম পরিসংখ্যানের পরামর্শ দিয়েছে।
এএনই-ইটা বলেছে যে জুনের জন্য মোট জ্বালানী সরিয়ে নেওয়া ঠিক 1,440,768,129 লিটার ছিল, যা মেয়ের মোট সরবরাহের তুলনায় 16.42 শতাংশ হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যা 290 মিলিয়ন লিটারেরও বেশি 1,768,812,804 লিটার সরবরাহ করে।
তাঁর মতে, চিত্রটি প্রতিদিনের গড় সরিয়ে 48,025,604 লিটারের প্রতিনিধিত্ব করে, যা পর্যালোচনাধীন মাসের 30 দিনের মধ্যে মোট মাসিক ভলিউমকে ভাগ করে প্রাপ্ত হয়।
জ্বালানী সরবরাহের পরিসংখ্যান ভেঙে এনএমডিপিআরএ জানিয়েছে যে জুনে অটোমোবাইল গ্যাস তেল (এজিও) ডিজেল নামে পরিচিত, ডিজেল সরবরাহে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.73৩ শতাংশ, মে এর ৪২৪.৮৮ মিলিয়ন লিটারের তুলনায় ৪৩২.১৮ মিলিয়ন লিটার পৌঁছেছে।
তবুও, ডিজেল বিতরণ (ট্রাক-আউট) ২৩.২৩ শতাংশ কমেছে মে মাসে ৫৫২.৩৫ মিলিয়ন লিটার থেকে কমে জুনে ৪২৪.০6 মিলিয়ন লিটারে দাঁড়িয়েছে।
এটি আরও দেখিয়েছে যে গৃহস্থালীর কেরোসিন (এইচএইচকে) সরবরাহ ও বিতরণ উভয়ই ১৩ শতাংশ হ্রাস রেকর্ড করেছে, জুনের পরিসংখ্যান 7.79 মিলিয়ন লিটার, মে মাসে প্রায় নয় মিলিয়ন লিটার থেকে কম।
দ্রুততম হ্রাসটি স্বয়ংচালিত পেট্রোল সরবরাহে দেখা গেছে, যা মে মাসে 72২.৩6 মিলিয়ন লিটার থেকে প্রায় ৪৮ শতাংশ কমে জুনে ৩ 37..66 মিলিয়ন লিটারে দাঁড়িয়েছে।
একই সময়ের মধ্যে বিতরণও 16.54 শতাংশ কমেছে।
এনএমডিপিআরএর প্রতিবেদনে পৃথক রাজ্যে জ্বালানী ট্রাক-আউট ভলিউমগুলিও বিস্তারিত জানানো হয়েছে, জুনে মোট ১.৪৪ বিলিয়ন লিটার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে লেগোস সর্বোচ্চ ভলিউম পেয়েছিল ২০৫.6666 মিলিয়ন লিটারে, তারপরে ওগুনকে ৮৮..6৯ মিলিয়ন লিটার, ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল 77 77.৫১ মিলিয়ন লিটার এবং ওয়ো 72২.৮১ মিলিয়ন লিটার সহ।
সামগ্রিক সরবরাহ ও বিতরণ হ্রাসের ফলে পেট্রোলিয়াম মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম সেক্টরে অব্যাহত চ্যালেঞ্জগুলি পরামর্শ দেয়, জুনে জাতীয় জ্বালানী খরচ নিদর্শনগুলিকে প্রভাবিত করে।
এনএমডিপিআরএ অবশ্য বিতরণকে শক্তিশালী করতে এবং দেশজুড়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।