নাইজেরিয়ার ই-পেমেন্ট লেনদেনগুলি 2025-এর Q1 এ 17.7% বৃদ্ধি পেয়ে N285TRN এ বৃদ্ধি পেয়েছে
নাইজেরিয়ার আন্তঃ-ব্যাংক বন্দোবস্ত ব্যবস্থা (এনআইবিএসএস) এর তথ্য অনুসারে, নাইজেরিয়ার বৈদ্যুতিন অর্থপ্রদানের লেনদেনগুলি ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে (কিউ 1) প্রথম প্রান্তিকে (কিউ 1) এ এন 284.99 ট্রিলিয়নে উঠেছিল।

পয়েন্ট-অফ-বিক্রয় (পিওএস) লেনদেনগুলি সর্বাধিক নাটকীয় প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, 209 শতাংশ থেকে N10.45 ট্রিলিয়ন থেকে N3.62 ট্রিলিয়ন থেকে Q1 2024-এ। মাস-মাসের মাস, জানুয়ারী এন 100 ট্রিলিয়নে ই-পেমেন্টের সর্বোচ্চ মূল্য পোস্ট করেছে, তারপরে মার্চ মাসে এন 96 ট্রিলিয়ন এবং এন 888.8 ট্রিলিয়ন ফেব্রুয়ারিতে এন 888.8 ট্রিলিয়ন পোস্ট করেছে।

লেনদেনের পরিমাণগুলি এই প্রবণতাটিকে মিরর করে, জানুয়ারিতে 792 মিলিয়ন লেনদেন, ফেব্রুয়ারিতে 687.5 মিলিয়ন এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিন প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মার্চ মাসে 735.5 মিলিয়ন।

ডিজিটাল বৃদ্ধির মূল অংশে নিপ

এনআইবিএসএস তাত্ক্ষণিক পেমেন্ট (এনআইপি) প্ল্যাটফর্ম-২০১১ সালে প্রবর্তিত একটি রিয়েল-টাইম, অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক আন্তঃব্যাংক সিস্টেম-নাইজেরিয়ার ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোর মেরুদণ্ডকে রিমু করে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ইউএসএসডি, পস টার্মিনাল, এটিএম এবং শারীরিক ব্যাংকের শাখাগুলিতে সম্পূর্ণরূপে সংহত, এনআইপি তার গতি, নির্ভরযোগ্যতা এবং সুবিধার জন্য পছন্দসই।

ই-পেমেন্টের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অফ নাইজেরিয়ার (সিবিএন) নগদহীন নীতি দ্বারা আরও বাড়িয়েছে, যা ডিজিটাল বিকল্পগুলির প্রচারের সময় নগদ লেনদেনকে সীমাবদ্ধ করে। বিশ্লেষকরা বলছেন যে দ্রুত, সুরক্ষিত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য আর্থিক পরিষেবার জন্য নিয়ন্ত্রক সমর্থন এবং ক্রমবর্ধমান ভোক্তাদের চাহিদার সংমিশ্রণ এই খাতটির সম্প্রসারণকে চালিত করেছে।

ফিনটেক ইনোভেশন ড্রাইভিং প্রতিযোগিতা

নাইজেরিয়া আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় ফিনটেক হাবগুলির মধ্যে একটি, হোস্টিং সংস্থা যেমন ইন্টারসুইচ, ফ্লাটারওয়েভ এবং পে -স্ট্যাকের হোস্টিং সংস্থাগুলি। এই সংস্থাগুলি পেমেন্ট গেটওয়ে, মোবাইল মানি সমাধান এবং পিয়ার-টু-পিয়ার (পি 2 পি) স্থানান্তর প্ল্যাটফর্মগুলিতে উদ্ভাবনের অগ্রণী উদ্ভাবনের সময় উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক বিনিয়োগকে আকর্ষণ করেছে।

ফিনটেক স্টার্টআপগুলির অবিচ্ছিন্ন উত্থান গ্রাহক বিকল্পগুলি আরও প্রশস্ত করে এবং বাজার প্রতিযোগিতা তীব্রতর করে। সিএসএল গবেষণা নোট যে বর্ধিত উদ্ভাবন গ্রহণের হারকে ত্বরান্বিত করেছে, বিশেষত নগর কেন্দ্রগুলিতে যেখানে অবকাঠামো আরও নির্ভরযোগ্য।

শক্তিশালী পারফরম্যান্স সত্ত্বেও, বাধা রয়ে গেছে। সীমিত ইন্টারনেট অনুপ্রবেশ, অবিশ্বাস্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং কম ডিজিটাল সাক্ষরতা – বিশেষত গ্রামাঞ্চলে – অবিরত অবিরত অবিরত। বিশ্লেষকরা জোর দিয়েছিলেন যে এই ফাঁকগুলি ব্রিজ করা নাইজেরিয়ার ডিজিটাল পেমেন্ট শিল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সাইবারসিকিউরিটি হ’ল আরেকটি চাপ উদ্বেগ। অনলাইন লেনদেনের উত্সাহটি জালিয়াতি এবং অন্যান্য সাইবার হুমকির সংস্পর্শকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, শক্তিশালী সুরক্ষা কাঠামো এবং বৃহত্তর ব্যবহারকারীর সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার উপর নজর রাখে।

সামগ্রিকভাবে, নাইজেরিয়ার ই-পেমেন্ট সেক্টর দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, শক্তিশালী বাজারের মৌলিক বিষয়গুলি, সহায়ক নিয়ন্ত্রণ এবং অবিচ্ছিন্ন উদ্ভাবন দ্বারা চালিত। তবে, এই প্রবৃদ্ধিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবকাঠামো, সাইবারসিকিউরিটি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগগুলিতে লক্ষ্যযুক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

