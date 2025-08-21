You are Here
নাইজেরিয়ার দক্ষতা বেসকে পুনরায় আকার দেওয়ার জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য পাঠ্যক্রম

সৌর শক্তি প্রশিক্ষণের জন্য বর্ধিত পাঠ্যক্রম এবং পেশাগত মান উন্মোচন করে নাইজেরিয়া তার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি খাতকে শক্তিশালী করার দিকে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে।

নলেজ প্ল্যাটফর্ম, নেদারল্যান্ডসের সরকার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী সম্পর্কিত হাউস কমিটি অন্তর্ভুক্তির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে জাতীয় প্রযুক্তিগত শিক্ষা (এনবিটিই) দ্বারা নির্মিত নতুন কাঠামোটি আনুষ্ঠানিকভাবে আবুজাতে চালু হয়েছিল।

থিমযুক্ত: “নাইজেরিয়ার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা উদ্যোগে সবুজ দক্ষতা এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা: নেতৃত্ব ও বাস্তবায়নের পাঠ”, এই ইভেন্টটি আইনজীবি, সরকারী কর্মকর্তা, প্রযুক্তিগত শিক্ষাবিদ, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের একত্রিত করে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পর্কিত হাউস কমিটির চেয়ারম্যান সম্মানিত ভিক্টর আফাম ওগেন সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন, পাঠ্যক্রমটিকে নাইজেরিয়ার প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“এই কাজটি নাইজেরিয়ার দক্ষতা আর্কিটেকচারের পুনর্বিবেচনা শুরু করেছে,” ওগেন বলেছিলেন।

“এটি সবুজ অর্থনীতিতে স্থানীয় সামগ্রী সক্ষম করা থেকে শুরু করে চাকরি উত্পন্ন পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক সুবিধা তৈরি করবে।”

ওগিন জোর দিয়েছিলেন যে যুব কর্মসংস্থান এবং কর্মশক্তি উন্নয়ন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের আইনসভা এজেন্ডার কেন্দ্রীয় রয়ে গেছে।

তিনি সবুজ চাকরি এবং ব্রিজ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দক্ষতার ব্যবধানগুলি প্রসারিত করে এমন আইন ও নীতিগুলির জন্য সংসদীয় সমর্থন অব্যাহত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বর্ধিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল ডিপ্লোমাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে আপডেট হওয়া মডিউলগুলি, সৌর তাপ ও ফটোভোলটাইক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে নতুন উচ্চতর জাতীয় ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, পাশাপাশি সৌর ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় পেশাগত মান।

এনবিটিইর নির্বাহী সচিব অধ্যাপক ইদ্রিস বুগাজে প্রায় পাঁচ দশক দীর্ঘ নাইজেরিয়া-নেদারল্যান্ডসের অংশীদারিত্বকে শিক্ষা সংস্কারের অনুঘটক হিসাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য পাঠ্যক্রমটি নাইজেরিয়ার কর্মী বাহিনীকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অংশ নিতে সজ্জিত করবে।

তিনি সরকার ও স্টেকহোল্ডারদের নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন করে বৈশ্বিক শক্তি উত্তরণে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

ডাচ রাষ্ট্রদূত বেনগ্ট ভ্যান লুসড্রেচ্ট এই উদ্যোগটিকে নাইজেরিয়ার শক্তি পরিবর্তনে চাকরি সৃষ্টির জন্য সমালোচনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মিশনের উপ -প্রধান রোনাল্ড সোননেমাস যোগ করেছেন যে সুরেলা পাঠ্যক্রমটি উদ্ভাবন এবং টেকসইতা চালাবে।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সংস্থা (আরইএ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ আব্বা আবুবাকর আলিয়ু নাইজেরিয়ার জ্বালানি ঘাটতি মোকাবেলায় দক্ষ পুনর্নবীকরণযোগ্য কর্মীদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কাঠামোগত প্রশিক্ষণ এবং বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ দেশকে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করার মূল চাবিকাঠি।

স্মরণীয় পাঠ্যক্রমের একটি প্রতীকী হ্যান্ডওভারটি এই উদ্যোগের পিছনে রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রান্তিককরণের উপর নজরদারি করে।

অধিবেশনটিতে প্রশিক্ষণ-ট্রেনারস (টিওটি) প্রকল্পের প্রবর্তনও চিহ্নিত করা হয়েছে যা নতুন পাঠ্যক্রম সরবরাহের দক্ষতার সাথে নাইজেরিয়ার ছয়টি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল জুড়ে 300 টিরও বেশি প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রশিক্ষককে সজ্জিত করবে।

আগুজা, লাগোস এবং ক্যানোর জন্য আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেশন নির্ধারিত সেশনগুলি অবিলম্বে প্রশিক্ষণ শুরু হবে

