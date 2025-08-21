নাইজেরিয়ার হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ৫০ এ দাঁড়িয়েছে, আধিকারিক বলেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
আবুজা, নাইজেরিয়া – একটি মসজিদে একটি শ্যুটিং এবং উত্তর -পশ্চিম নাইজেরিয়ার নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামে হামলা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা 50 এ উন্নীত হয়েছে, স্থানীয় এক কর্মকর্তা বুধবার জানিয়েছেন।
মঙ্গলবার সকালের নামাজ পড়ার সময় ক্যাটসিনা রাজ্যের উনগুয়ান মান্টাউ শহরে মসজিদে গুলি চালানো বন্দুকধারীরা।
ইব্রাহিম রাজ্য সংসদে বলেছেন, “দস্যুরা বেশ কয়েকটি গ্রামে হামলার সময় ৩০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২০ জনকে পুড়িয়ে দিয়েছে।” কর্তৃপক্ষ এর আগে মসজিদে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত জানিয়েছে।
হামলার জন্য দায়বদ্ধতার কোনও তাত্ক্ষণিক দাবি নেই।
নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এই ধরনের আক্রমণগুলি সাধারণ, যেখানে পালক এবং কৃষকরা প্রায়শই জমি এবং পানিতে সীমিত অ্যাক্সেসের সংঘর্ষে সংঘর্ষ করে। গত মাসে উত্তর-মধ্য নাইজেরিয়ায় একটি হামলা 150 জনকে হত্যা করেছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বিরোধটি মারাত্মক হয়ে উঠেছে, কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে আরও পশুপালকরা অস্ত্র গ্রহণ করছে।
মঙ্গলবার ক্যাটসিনা রাজ্য কমিশনার নাসির মুয়াজু বলেছেন, আরও আক্রমণ রোধে সেনাবাহিনী ও পুলিশ আনগুয়ান মান্টাউ অঞ্চলে মোতায়েন করেছে, আরও যোগ করে যে বন্দুকধারীরা প্রায়শই সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য বর্ষাকালে খামারের ফসলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।
তিনি বলেন, মসজিদ আক্রমণটি সম্ভবত উইকএন্ডে উঙ্গুয়ান ম্যানতাউ নগরবাসীর দ্বারা অভিযানের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত বেশ কয়েকজন বন্দুকধারীদের আক্রমণ করে হত্যা করা হয়েছিল।
কয়েক ডজন সশস্ত্র গোষ্ঠী নাইজেরিয়ার খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে, গ্রামগুলিতে আক্রমণ করে এবং বড় বড় রাস্তা ধরে সীমিত সুরক্ষা উপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে।
কৃষকরা বেশিরভাগ ফুলানী বংশোদ্ভূত পালকে তাদের খামারে তাদের পশুপাল চারণ এবং তাদের উত্পাদন ধ্বংস করার অভিযোগ করেছেন। পশুপালকরা জোর দিয়েছিলেন যে জমিগুলি দেশের স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরে ১৯6565 সালে আইন দ্বারা প্রথম সমর্থিত চারণ রুট।
এই সংঘাত থেকে পৃথক, নাইজেরিয়া উত্তর -পূর্বে বোকো হারাম বিদ্রোহীদের ধারণ করার জন্য লড়াই করছে, যেখানে জাতিসংঘ জানিয়েছে, যেখানে প্রায় ৩৫,০০০ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং ২ মিলিয়নেরও বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছে, জাতিসংঘ জানিয়েছে।
