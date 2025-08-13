You are Here
নাইজেরিয়া, অন্যান্য দেশগুলি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে চলমান জাতিসংঘের প্লাস্টিকস চুক্তির আলোচনার সমাপ্তিতে ৩০ ঘণ্টারও কম সময়ের সাথে নাইজেরিয়া এবং আরও ৮০ টিরও বেশি দেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত একটি নতুন প্রকাশিত খসড়া পাঠ্যকে বরখাস্ত করেছে।

বুধবার, জেনেভাতে নাইজেরিয়ান প্রতিনিধি দলের প্রধান জিব্রিন আহমদু প্রথমবারের মতো নতুন পাঠ্য সম্পর্কে নাইজেরিয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিতর্কিত পাঠ্য ছিল প্রকাশিত জেনেভাতে বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে নির্ধারিত প্লেনারি শুরুর দুই ঘণ্টারও কম সময় আগে (৩:০০ পিএম জিএমটি)।

প্লেনারিতে নাইজেরিয়ার প্রতিক্রিয়াটি নয় দিনের ব্যস্ততার পরে আসে যার সময় সরকার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অনুপস্থিত ছিল। প্রিমিয়াম সময় ছিল রিপোর্ট যে নাইজেরিয়ান সরকার কর্মে নিখোঁজ ছিল শুরু গত সপ্তাহে মঙ্গলবার আলোচনার বিষয়ে, দেশের পরিবেশগত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে প্লাস্টিক দূষণের গভীর প্রভাব সত্ত্বেও।

“সবেমাত্র প্রকাশিত পাঠ্য সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে এই পাঠ্যটি জাতিসংঘের পরিবেশ বিধানসভা রেজোলিউশন 5/14 এর বাইরে চলে গেছে।

অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ যেমন খসড়া পাঠ্যের সমালোচনা করার পালা নিয়েছিল, তেমনি নাইজেরিয়ান প্রতিনিধি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবিত পাঠ্যের কোনও স্ট্যান্ডেলোন “স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিবন্ধ” এবং “বিপজ্জনক রাসায়নিকগুলি সনাক্ত এবং সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা” নেই।

তিনি বলেছিলেন, এতে অন্তঃস্রাব-ক্ষতিগ্রস্থ রাসায়নিকগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাও বাদ পড়েছে।

নাইজেরিয়ার কর্মকর্তা আরও শোক করেছিলেন যে পাঠ্যটি স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর প্লাস্টিকের দূষণের প্রভাবগুলি সমাধান করার জন্য প্রক্রিয়াগুলি প্রতিফলিত করে না, যেখানে প্লাস্টিকের উত্পাদন এবং খরচ বাড়ছে।

“রাসায়নিক প্লাস্টিকের উত্পাদন ও ব্যবহারের আশেপাশে স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এগুলি যদি সম্বোধন করা হয় তবে আমরা আরও জড়িত থাকতে চাই,” মিঃ আহমদু বলেছিলেন।

