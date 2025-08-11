নাইজেরিয়া চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সেরা আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য অস্কারের জন্য এন্ট্রি জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে

নাইজেরিয়ান অফিসিয়াল সিলেকশন কমিটি (এনওএসসি) লস অ্যাঞ্জেলেসে 15 ই মার্চ, 2026 এ নির্ধারিত 98 তম একাডেমি পুরষ্কারের জন্য সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে নাইজেরিয়ার প্রবেশের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়েছে।
নাইজেরিয়ার সরকারী অস্কার জমা দেওয়ার জন্য একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (এএমপিএ) দ্বারা স্বীকৃত একমাত্র সংস্থা, এই কমিটি ঘোষণা করেছে যে যোগ্য নাইজেরিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতারা এনওএসসির অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে 13 ই আগস্ট থেকে 12 সেপ্টেম্বর, 2025 এর মধ্যে তাদের কাজ জমা দিতে পারবেন।
এটি আগের বছরের অস্কারে নাইজেরিয়ার অংশগ্রহণের পরে, যখন মহাকাব্য হাউসা-ভাষার চলচ্চিত্র “মাই মার্টবা” 2024 সালের অক্টোবরে 97 তম একাডেমি পুরষ্কারের দেশটির প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। ছবিটি চূড়ান্ত মনোনয়নের দিকে অগ্রসর হয়নি।
এনওএসসির চেয়ারপারসন স্টিফানি লিনাসের মতে, কমিটি নাইজেরিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে উত্পাদিত বৈশিষ্ট্য-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, ইংরেজি ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় কমপক্ষে 50 শতাংশ সংলাপ রয়েছে। নাইজেরিয়ান পিডগিন ইংরেজি গৃহীত হয়। জমাগুলিতে অবশ্যই সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইংলিশ সাবটাইটেলগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এএমপিএ দ্বারা অনুমোদিত প্রযুক্তিগত মানগুলি যেমন 35 মিমি, 70 মিমি বা ডিজিটাল সিনেমার ফর্ম্যাটগুলি পূরণ করতে হবে।
জমা দেওয়া চলচ্চিত্রগুলি অবশ্যই 1 ডিসেম্বর, 2024, এবং 31 অক্টোবর, 2025 এর মধ্যে ন্যূনতম সাত দিনের জন্য একটি নাট্য প্রকাশ করতে হবে। এনওএসসি ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ যোগ্যতার মানদণ্ড এবং জমা দেওয়ার বিশদ সরবরাহ করা হয়েছে।
এনওএসসি দ্বারা নির্বাচিত চলচ্চিত্রটি অস্কারের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে, যা বিশ্বব্যাপী 200 টিরও বেশি অঞ্চলগুলিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। কমিটিটির লক্ষ্য এই বার্ষিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নাইজেরিয়ান সিনেমা প্রদর্শন চালিয়ে যাওয়া চালিয়ে যাওয়া।