নাইজেরিয়া debt ণ সংকট এবং অপরিশোধিত সংকটের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য 220 তেল ব্লক আনলক করতে প্রস্তুত

- নাইজেরিয়ান উজান পেট্রোলিয়াম রেগুলেটরি কমিশন (এনইউপিআরসি) নাইজেরিয়া জুড়ে অবস্থিত 220 ওপেন অয়েল ব্লক লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে
- কমিশন বলেছে যে বিড প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে ব্লকগুলি সফল বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে
- এই পদক্ষেপের লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্ট্রেনের মধ্যে নাইজেরিয়ার আন্ডারউটিলাইজড হাইড্রোকার্বন সম্ভাবনা আনলক করা
নাইজেরিয়ান উজান পেট্রোলিয়াম রেগুলেটরি কমিশন (এনইউপিআরসি) নাইজেরিয়ার বিভিন্ন উপকূলে এবং অফশোর অববাহিকা জুড়ে অবস্থিত 220 ওপেন অয়েল ব্লকের লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
এই দীর্ঘমেয়াদী ব্লকগুলি পরিত্যক্ত নয় তবে পেট্রোলিয়াম শিল্প আইন (পিআইএ) 2021 এর ধারা 7 (টি) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমিক লাইসেন্সিং বিড রাউন্ডগুলির মাধ্যমে ছাড়ের অপেক্ষায় রয়েছে।
গভীর অফশোর অপ্রয়োজনীয় সম্পদ ধরে
কমিশনের মতে, আনুষ্ঠানিক বিড প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে এবং নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ হওয়ার পরে ব্লকগুলি সফল বিনিয়োগকারীদের হাতে দেওয়া হবে।
এই পদক্ষেপের লক্ষ্য নাইজেরিয়ার স্বল্পায়িত হাইড্রোকার্বন সম্ভাবনা আনলক করা, অর্থনৈতিক চাপ, ক্রুড আউটপুটকে হ্রাস করা এবং শোধনাগার চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে।
এনইউপিআরসি ডেটা ইঙ্গিত দেয় যে নাইজেরিয়ার গভীর অফশোর অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক লাইসেন্সবিহীন ব্লক রয়েছে, মোট 59 টি।
একটি পাঞ্চ রিপোর্ট অনুসারে, এই গভীর জলের অঞ্চলগুলি হাইড্রোকার্বন সংস্থানগুলিতে সমৃদ্ধ, প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠামোগত দাবির কারণে অন্বেষণ করতে ব্যয়বহুল এবং জটিল।
বেনু ট্রুটি 41 টি ওপেন ব্লকগুলির সাথে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে এবং চ্যাড বেসিন 40 টি ধারণ করে। উল্লেখযোগ্য লাইসেন্সবিহীন সম্পদের সাথে অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে সোকোটো বেসিন (28), বিদা বেসিন (16), আনামব্রা বেসিন (13), এবং অফশোর এবং নাইজার ডেল্টা, যা এখনও বেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট ব্লক রয়েছে সত্ত্বেও।
স্বচ্ছতা এবং আইনী ব্যাকিং ড্রাইভ লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া
তার সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে পেট্রোলিয়াম শিল্প আইনের অধীনে মূল আদেশের স্বচ্ছতার চেতনায় 243 তেল ব্লক ছাড়ের স্থিতি প্রকাশ করা হয়েছিল।
এনইউপিআরসি জোর দিয়েছিল যে লাইসেন্সিং কৌশলটি আইনী বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে, লক্ষ্য করে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বিনিয়োগকারীকে নাইজেরিয়ার উজানের তেল খাতে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে।
সংস্থাটি 2025 বিড রাউন্ডের চলমান প্রস্তুতিগুলিও উল্লেখ করেছে, যা 2024 সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল তবে এটি এখনও শুরু হয়নি।
নতুন লাইসেন্সিং প্রচেষ্টাগুলি উল্লেখযোগ্য আগ্রহের কারণ হিসাবে প্রত্যাশিত, বিশেষত নতুন শক্তি উত্সগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তার আলোকে।
উচ্চ সম্ভাবনা, কম আউটপুট: নাইজেরিয়ার তেল প্যারাডক্স
এর বিশাল তেলের সম্পদ সত্ত্বেও, নাইজেরিয়া তার পেট্রোলিয়াম সম্ভাবনা এবং এর প্রকৃত উত্পাদন ক্ষমতার মধ্যে একটি আকর্ষণীয় অমিলের মুখোমুখি।
২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ডিপওয়াটার টেরিন দেশের প্রায় ১৯% তেল মজুদ এবং এর গ্যাসের মজুদগুলির ১২% অবদান রেখেছিল। তবে উচ্চ অনুসন্ধানের ব্যয়, নিরাপত্তাহীনতা এবং সীমিত অবকাঠামোর কারণে এই মজুদগুলির অনেকগুলি অপ্রয়োজনীয় রয়ে গেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই সুপ্ত তেল ব্লকগুলি debt ণ এবং পেট্রোলিয়াম আমদানির উপর দেশের নির্ভরতা বিপরীত করতে মূল ভূমিকা নিতে পারে।
নাইজেরিয়ার debt ণের স্টকটি Q1 2025 -এ N149 ট্রিলিয়নকে আঘাত করেছে, যখন অপর্যাপ্ত অপরিশোধিত সরবরাহের কারণে ঘরোয়া শোধনাগারগুলি সক্ষমতা নীচে কাজ করে চলেছে।
পূর্ববর্তী একটি প্রতিবেদন বৈধ.এনজি প্রকাশ করেছেন যে নাইজেরিয়ার তেলের আউটপুট জুনে প্রতিদিন ১.৮ মিলিয়ন ব্যারেল আঘাত হানে, মে মাসে রেকর্ড করা ১.6 মিলিয়ন ব্যারেল থেকে বেশি।
নাইজেরিয়ার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 2 এমবিডি টার্গেটের নতুন মাইলফলক ইঞ্চি কাছাকাছি, এবং রাজস্ব বাড়াতে সহায়তা করে।
উপসংহার: নাইজেরিয়ার তেল অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার একটি প্রতিযোগিতা
220 তেল ব্লকের লাইসেন্সিং হ’ল নাইজেরিয়ার সম্পূর্ণ তেল সম্ভাবনা বাড়ানোর, orrow ণ গ্রহণ এবং স্থানীয় পরিশোধন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ধাক্কা দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
যথাযথ সম্পাদনের মাধ্যমে, এই পদক্ষেপটি নতুন বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে পারে, অপরিশোধিত আউটপুট বাড়াতে এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করতে পারে।
বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে নাইজেরিয়ার উজান পেট্রোলিয়াম রেগুলেটরি কমিশন (এনইউপিআরসি) এর নতুন তথ্য অনুসারে ডেল্টা স্টেট নাইজেরিয়ার সর্বাধিক উত্পাদনশীল তেল রাজ্য হিসাবে তার জায়গাটি সিমেন্ট করেছে।
২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময়কালটি covering েকে রেখে প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ডেল্টা একাই এক বিস্ময়কর তেল এবং কনডেনসেটকে এক বিস্ময়করভাবে তৈরি করেছিল, যা এই সময়ের মধ্যে যে কোনও রাজ্যের দ্বারা সর্বোচ্চ আউটপুট।
এই ভলিউমটি নাইজেরিয়ার মোট বৈশিষ্ট্যযুক্ত উত্পাদনের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে 295.34 মিলিয়ন ব্যারেল।
