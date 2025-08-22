You are Here
নাইজেল ফ্যারেজ প্রতিশ্রুতি দেয় UK 10 বিলিয়ন ‘গণ -নির্বাসন’ পরিকল্পনার জন্য পাঁচটি অভিবাসী ফ্লাইটের জন্য প্রতিদিন যুক্তরাজ্যের বাইরে চলে যায় যদি সংস্কার ক্ষমতা গ্রহণ করে
ড্যান উডল্যান্ড, নিউজ রিপোর্টার লিখেছেন

প্রকাশিত: | আপডেট:

নাইজেল ফ্যারেজ একটি 10 ​​বিলিয়ন ডলার ‘গণ -নির্বাসন’ পরিকল্পনা উন্মোচন করেছে যা দেখতে পাবে যে পাঁচটি অভিবাসী বিমানগুলি প্রতিদিন যুক্তরাজ্যের বাইরে উড়ে যায় যদি সংস্কার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

দলীয় নেতা বলেছেন, অপারেশন রিস্টোরিং জাস্টিস নামে পরিচিত পাঁচ বছরের পরিকল্পনাটিও ছোট নৌকা অভিবাসীদের যুক্তরাজ্যে আশ্রয় দাবি করতে বাধা দেবে।

নির্বাসনের অপেক্ষায় তারা ‘উদ্বৃত্ত’ আরএএফ ঘাঁটিতে আটক কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে, সরকারকেও 18 মাসের মধ্যে 24,000 জনকে ধরে রাখতে সক্ষম আটক কেন্দ্র তৈরি করতে হবে।

ফ্যারেজ এমন লোকদের জন্য ফৌজদারি অপরাধ প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে যারা যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার চেষ্টা করে বা যারা তাদের পরিচয় নথি ছিঁড়ে ফেলেন।

তিনি রুয়ান্ডা এবং আলবেনিয়ার মতো ‘তৃতীয় দেশগুলির’ সাথে ডিলগুলিতে স্বাক্ষর করতেও দেখবেন যে তারা নির্বাসিত হওয়ার পরে আশ্রয়প্রার্থীদের বাড়িতে, অন্যদিকে ব্রিটিশ বিদেশী অঞ্চল যেমন অ্যাসেনশন আইল্যান্ডের মতো ‘ফ্যালব্যাক’ বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

এই সুস্পষ্ট পরিবর্তনগুলি, যা আইনী, রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে পারে, এটি অবৈধ অভিবাসন (গণ -নির্বাসন) বিল হিসাবে পরিচিত জরুরি আইন অনুসারে চালু করা হবে।

দ্য টাইমসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মিঃ ফ্যারেজ বলেছিলেন, ‘আমি সত্যিই দুঃখিত, তবে আমরা সারা বিশ্বের যা কিছু ঘটে তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ হতে পারি না।’

‘আমাদের অগ্রাধিকার কে? এটি কি এই দেশ এবং এর জনগণের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা? নাকি আমরা অন্য সবাই এবং বিদেশী আদালত নিয়ে উদ্বিগ্ন? এটাই নেমে আসে। আপনি কার দিকে আছেন? ‘

