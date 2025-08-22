নাইজেল ফ্যারেজ ব্রত সংস্কার ’10 বিলিয়ন ইমিগ্রেশন পরিকল্পনায়’ দিনে 5 টি নির্বাসন ফ্লাইট ‘চালাবে | রাজনীতি | খবর

নাইজেল ফ্যারেজ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী হন তবে পাঁচটি নির্বাসন বিমানটি অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলার জন্য একটি আমূল পরিকল্পনার আওতায় প্রতিদিন যুক্তরাজ্য ছেড়ে চলে যেত। সংস্কার যুক্তরাজ্যের নেতা সতর্ক করেছিলেন যে ব্রিটেন একটি “ব্যাপক সঙ্কটের” মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে দেশের সীমানা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় আটকে রাখা এবং নির্বাসনই।
প্রস্তাবের কেন্দ্রবিন্দুতে, ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধারের অপারেশন, জরুরী আইন যা অবৈধ মাইগ্রেশন (গণ -নির্বাসন) বিল হিসাবে পরিচিত। এটি যুক্তরাজ্যে ছোট নৌকাগুলি আশ্রয় দাবি করা থেকে আগত যে কাউকে নিষেধ করবে এবং তাদের উদ্বৃত্ত আরএএফ এবং সামরিক ঘাঁটিতে আটক কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।
মিঃ ফ্যারেজ জানিয়েছেন সময়: “এই সুবিধাগুলি, 18 মাসের মধ্যে 24,000 লোককে আবাসন করতে সক্ষম, ন্যূনতম সুযোগ -সুবিধার সাথে বেসিক পূর্বনির্ধারিত ভবন হবে। বন্দীদের জামিন ছাড়তে বা আবেদন করা নিষেধ করা হবে।
“বার্তাটি সহজ। আপনি যদি আসেন তবে আপনি থাকবেন না। চ্যানেলটি অতিক্রম করার জন্য একজন পাচারকারীকে অর্থ প্রদান করা আপনাকে ব্রিটেনে ভবিষ্যত সুরক্ষিত করবে না।”
সংস্কার যুক্তরাজ্য উভয় জাতির মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ সত্ত্বেও আফগানিস্তান এবং ইরিত্রিয়ার মতো দেশগুলির সাথে অভিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তি করার ইচ্ছা পোষণ করেছে।
ব্যাকআপ হিসাবে, ক্ল্যাকটনের সাংসদ মিঃ ফারেজ পরামর্শ দিয়েছিলেন: “আমরা রুয়ান্ডা এবং আলবেনিয়ার মতো তৃতীয় দেশগুলিতে লোককে পাঠাতে পারি, বা ব্রিটিশ বিদেশী অঞ্চল যেমন অ্যাসেনশন আইল্যান্ডের মতো অস্থায়ী হোল্ডিং সাইট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।
“আমরা একটি স্বেচ্ছাসেবী রিটার্ন স্কিমও সরবরাহ করব, যা অভিবাসীদের ছয় মাসের মধ্যে সরকারী বেতনের ফ্লাইটে নিজেকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য ২,৫০০ ডলার দেবে।”
দলটি অনুমান করে যে এই পরিকল্পনার জন্য পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ব্যয় হবে তবে এটি যুক্তি দেয় যে এটি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় হোটেল এবং সহায়তায় ব্যয় করা বছরে £ 7 বিলিয়ন ডলার কেটে সরকারের অর্থ সাশ্রয় করবে।
মিঃ ফারেজ বলেছেন: “যে কেউ নির্বাসন বা তাদের পরিচয়ের নথি ধ্বংস করার পরে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার চেষ্টা করে সে অপরাধমূলক অভিযোগের মুখোমুখি হবে। অবৈধ অভিবাসন রোধে সরকারকে অবশ্যই কঠোর ও আপত্তিজনক হতে হবে।”
সংস্কার ইউকে মানবাধিকার সম্পর্কিত ইউরোপীয় কনভেনশনকে ব্রিটিশ বিল অফ রাইটস দিয়েও প্রতিস্থাপন করবে, মিঃ ফ্যারেজ জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “এটি স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার মতো শর্তাদি ব্যবহার করার সময় বিদেশীদের চেয়ে নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেবে। সংসদ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা এবং নির্বাসন সম্পর্কিত আইনী বাধা অপসারণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।”
এমআর ফারেজের প্রস্তাবগুলির স্কেলটি নজিরবিহীন, দলটি আটকে রাখার ক্ষমতা নাটকীয় প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেয়। সামরিক ঘাঁটি এবং অস্থায়ী সুবিধাগুলি কঠোর তত্ত্বাবধানে হাজার হাজার অভিবাসীদের বাড়িতে পুনর্নির্মাণ করা হবে।
মিঃ ফারেজ বলেছিলেন: “আমরা যুক্তরাজ্যকে অভিভূত হতে দিতে পারি না। এই ব্যবস্থাগুলি আমাদের সীমানা সম্মানিত হয়েছে এবং যারা আমাদের আইন ভঙ্গ করে তারা তাদের পরিণতির মুখোমুখি হয় তা নিশ্চিত করার বিষয়ে।”
এই পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিক চুক্তির উপর প্রচুর নির্ভর করে, কূটনৈতিক লিভারেজ এবং আর্থিক উত্সাহগুলি ব্যবহার করে দেশগুলিকে ব্যর্থ আশ্রয়প্রার্থীদের প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে।
মিঃ ফারেজ বলেছিলেন: “আমরা সরকারগুলির সাথে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিষ্পত্তি প্রতিটি সরঞ্জাম ব্যবহার করব। আমাদের অগ্রাধিকারটি নিরাপদে কিন্তু দৃ firm ়ভাবে মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং বার্তাটি স্পষ্ট: যুক্তরাজ্য অবৈধ আগতদের জন্য একটি উন্মুক্ত দরজা নয়।”
সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রস্তাবগুলি গুরুতর আইনী, যৌক্তিক এবং রাজনৈতিক বাধার মুখোমুখি। আদালতগুলি নথিভুক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশগুলিতে নির্বাসনকে বাধা দিতে পারে এবং অ্যাসেনশন দ্বীপের মতো বিদেশী অঞ্চলগুলিতে তারা বিপুল সংখ্যক লোককে ধরে রাখতে পারার আগে বড় অবকাঠামোগত কাজ প্রয়োজন।
মিঃ ফারেজ বলেছেন: “আমরা চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে কোনও মায়া নেই, তবে নিষ্ক্রিয়তা কোনও বিকল্প নয়। ব্রিটিশ জনগণ আশা করে যে তাদের সরকার জাতিকে রক্ষার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।”
প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসন সুবিধার বাইরে বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছে, মিঃ ফারেজ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে উত্সাহিত করে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “জনগণ হতাশ এবং যথাযথভাবে উদ্বিগ্ন। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তাদের অধিকার, তবে আমরা অবৈধ অভিবাসনকে চেক না করা চালিয়ে যেতে দিতে পারি না।”
পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে সংস্কার যুক্তরাজ্য ইমিগ্রেশনকে কেন্দ্রীয় ইস্যু হিসাবে অবস্থান করছে। মিঃ ফারেজ বলেছিলেন: “এটি নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া এবং একটি অনিচ্ছাকৃত সংকেত প্রেরণের বিষয়ে: ব্রিটেনের সীমানা, আইন এবং লোকেরা প্রথমে আসবে। আমরা নির্ধারিতভাবে কাজ করব, এবং যারা এই সিস্টেমটি অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন তারা পরিণতির মুখোমুখি হবেন।”