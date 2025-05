নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স সিজন 2 পর্ব 3 পর্যালোচনা: অতিথিদের সাথে সাইকেডেলিক ভিশনস এবং মাইন্ড গেমস গণ্ডগোল

সমালোচকদের রেটিং: 4 / 5.0

4

সাইকেডেলিক ড্রাগগুলি নয়টি নিখুঁত অপরিচিত ব্যক্তির উপর মাশার সুস্থতার রুটিনের একটি অংশ এবং এবার তার অতিথিদের অনেকেই তা জানতেন।

যদিও কেউ কখনও প্রাণবন্ত ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত নয়, এবং মার্টিনকে নয়টি পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স সিজন 2 পর্ব 3 এ একাধিক অতিথির সাথে ডিল করতে হয়েছিল যেহেতু মাশা পিছনে থাকতে এবং ডেভিডকে বিনোদন দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিল।

এটি ছিল এক ব্যক্তির পক্ষে অনেক বেশি দায়িত্ব। আমি বুঝতে শুরু করেছি যে তিনি কেন মাশাকে পুনরায় ভর্তি করেন এবং তার প্রাক্তন কর্মচারীদের মতো তার সাথে যোগ দেন না।

(রাইনার বাস/ডিজনি)

নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স সিজন 2 প্রথম মরসুমের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক কারণ এটি আরও গুরুতর।

যদিও প্রথম মৌসুমে কিছু গুরুতর বিষয় ছিল, যেমন কিছু অতিথিরা দুঃখ এবং উদ্বেগের সাথে মোকাবিলা করেছেন, এবার মনে হচ্ছে প্রায় প্রতিটি চরিত্রই ট্রমা ভোগ করেছে, এবং আমরা এটি আনপ্যাক করতে শুরু করছি।

অ্যাগনেস ক্ষমার সাথে লড়াই করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে তিনি নাইন পারফেক্টর সিজন 2 পর্ব 3 এর এমভিপি ছিলেন

এটি ছিল অ্যাগনেসের (ডলি ডি লিওনের) জ্বলজ্বল করার সুযোগ। এই সিরিজটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে অ্যাগনেস তার মৌসুমের প্রিমিয়ারে বিশ্বাসের সাথে লড়াই করেছিল, তবে তার স্মৃতিগুলি সেই ওষুধগুলিতে ফিরে এসেছিল।

এটি প্রায়শই নয়টি নিখুঁত অপরিচিত ব্যক্তির উপর কাজ করে, কারণ তারা সাপ্তাহিক একটি ব্যাকস্টোরির সাথে ডিল করে এবং অ্যাগনেসের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি ছিল।

তিনি একজন নুন থাকাকালীন নার্স হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে তিনি গর্ভপাতের সময় মারা যাওয়া এক মহিলাকে ব্যর্থ করেছেন।

(রাইনার বাস/ডিজনি)

চার্চ যখন প্রচার করে যে এটি God’s শ্বরের ইচ্ছা বা কারও আত্মার জন্য প্রার্থনা করার পরামর্শ দেয় তখন এটি প্রায়শই নির্লজ্জ বলে মনে হয়, তাই আমি বুঝতে পারি যে অ্যাগনেস কেন এটির সাথে লড়াই করেছিলেন।

তিনি God শ্বরের সেবা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল একজন নিরীহ মহিলাকে মরতে দেখেছেন। তিনি নিজেকে দোষ দিয়েছেন এবং জানতেন যে ক্ষমাও তাদের ফিরিয়ে আনবে না।

আমরা মাঝে মাঝে চরম আফসোসের সাথে লড়াই করি, জেনে আমরা জিনিসগুলি পরিবর্তন করতে পারি না। এটি একটি ভারী বোঝা।

যদিও আমরা সাধারণত শারীরিকভাবে নিজের ক্ষতি করি না, সাইকেডেলিকস তা করবে এবং অ্যাগনেস দৃ ure ়তার অধীনে ছিল।

আমি ভেবেছিলাম এটি নিরাময় করছে যে সে নিজেকে শেষে আরামদায়ক বিছানায় ঘুমাতে দিয়েছিল। এটি প্রতীকী যে তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে শুরু করেছিলেন।

নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স সিজন 2 পর্ব 3 লেভিটি এবং তীব্রতার আরও ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজন

নাইন পারফেক্ট অপরিচিত ব্যক্তি গুরুতর সমস্যা এবং শিবির রসবোধের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিচিত।

(হুলু/ স্ক্রিনশট)

This episode felt awkward and jolting, going back and forth between Agnes’s memories and grief and Imogen’s hilarious hallucination of her and Peter as Heidi and Peter living in the Swiss Alps.

আমি ইমোজেন এবং পিটারের রসায়ন এবং ব্যানার পছন্দ করি এবং তাদের সেই হ্যালুসিনেশনটি কাজ করেছিল কারণ এটি খুব সুন্দর ছিল, এবং পিটার অনুভব করেছিলেন যে তাঁর বাবা প্রায়শই অনুপস্থিত ছিলেন।

অ্যাগনেসকে গর্ভপাত সম্পর্কে গলে যাওয়া দেখানোর পরে এটি কেবল রোমান্টিক এবং বিনোদনমূলক কিছু বাজানো ভুল জায়গায় স্থান পেয়েছে বলে মনে হয়েছে।

যদিও আমি মনে করি একটি ভারসাম্য থাকা উচিত, দৃশ্যগুলি আরও ভালভাবে সম্পাদনা করা যেতে পারে। আমি প্রথম মরসুমের শিবিরটিও মিস করি।

মার্টিন একা অতিথিদের পরিচালনা করার পরিণতি শিখেছিলেন

আমি এখনও মাশার প্রতি হেলেনার আনুগত্য বুঝতে পারি না, ব্যতীত তিনি সম্ভবত তার মেয়ের মৃত্যুর প্রতি সহানুভূতি অনুভব করেছিলেন। যাইহোক, মাশা ভাঙা মানুষকে ঠিক করার জন্য নিবেদিত বলে মনে হচ্ছে, তবে কেবল তার এজেন্ডা দিয়েই।

(রাইনার বাস/ডিজনি)

এটি মার্টিনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল বলে মনে হয়েছিল, বিশেষত যখন মাশা অতিথিদের ডোজ বা তাদের অনুমতি ছাড়াই গণ্ডগোল করেছিলেন।

যদিও মাশা হেলেনার অনুমতি ছাড়াই সেখানে অতিথিদের নিয়ে এসেছিল, তবুও হেলেনা মার্টিনকে মাশার সাথে কাজ করার জন্য জোর দিয়েছিল। এটা কি ধরণের পারিবারিক আনুগত্য?

আমি প্রায় ভাবছিলাম যে এই কাশি ফিট হওয়ার পরে হেলেনা মৃত্যুর অসুস্থ ছিল কিনা, এবং কাদের সাথে রিসর্টটি ছেড়ে চলে যেতে হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

মাশা ব্যবসায়ের সাথে প্রায় জড়িত বলে মনে হচ্ছে না যেহেতু তিনি নয়টি পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স সিজন 1 -এ ছিলেন, যার অর্থ মার্টিনকে এই জগাখিচুড়ি পরিষ্কার করতে হয়েছিল।

টিনা যখন প্রাথমিকভাবে ড্রাগগুলিতে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এবং অ্যাগনেস সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল এবং তারপরে তারা দুজনেই চিৎকার শুরু করে, আমি ভাবলাম যে টিনার পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু অ্যাগনেসকে ট্রিগার করেছিল কিনা।

(রাইনার বাস/ডিজনি)

তিনি সবার জন্য সেখানে থাকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অ্যাগনেস পালিয়ে গিয়ে শোক ও অপরাধবোধে গলে গেলেন। তিনি ভয়াবহ বোধ করেছিলেন কারণ এটি তার ঘড়িতে ঘটেছিল, এবং মাশা আরও স্বার্থপর হয়ে পড়েছিল, কেবল ডেভিডের সন্ধান করে।

মার্টিন একটি প্রোটোকল স্টিলার হওয়ায় এটি ফাটলটিকে আরও শীতল করে তুলবে।

মাশা এবং ডেভিড মাইন্ড গেমস খেলেন, তবে হয় এগিয়ে এসেছিলেন

যদিও আমরা ডেভিড এবং মাশার সম্পর্ক বুঝতে পারি না, তারা দায়িত্বে থাকা পছন্দ করেন এবং উভয়ই হারাতে পছন্দ করেন না।

এটি স্পষ্ট ছিল কারণ যে কোনও সময় মাশা একটি চ্যালেঞ্জ জারি করেছিল, যতই পাগল হোক না কেন, ডেভিড রাজি হন। আমি ধরে নিই যে সে চায় না যে সে দুর্বল ছিল।

একটি শীতল পুলে সাঁতারের কিছু স্বাস্থ্য উপকার রয়েছে বলে কিছুটা সত্য ছিল, তবে শীতের মৃতদেহে আমি একটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, এটি যতই সুন্দর লাগুক না কেন।

(হুলু/ স্ক্রিনশট)

ডেভিডকে অবশ্যই পাগল এবং সুন্দরী মহিলাদের পছন্দ করতে হবে যেহেতু তিনি 20 বছর ধরে মাশাকে চেনেন, এবং তাকে হত্যা করার অভিযোগ করেছিলেন, তবুও তাকে তার পছন্দ মনে হয়েছিল।

মাশা অনুমানযোগ্য ছিল, তবে মনের গেমগুলিতে ভাল। আমি পূর্বাভাস দিয়েছিলাম যে সে তাকে পিটারের ঘরে রাখবে, একটি বিশ্রী পুনর্মিলনের জন্য তৈরি করবে।

মাশা মানুষকে হেরফের করে উপভোগ করার সময়, তিনি তাতিয়ানা ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু দিতেন, তাই তিনি বাবা -মা এবং শিশুদের মধ্যে বেড়া সংশোধন করার জন্য নিজেকে গর্বিত করেন, তারা এটির প্রশংসা করেন বা না করেন।

আপনার কাছে, নয়টি নিখুঁত অপরিচিত ধর্মান্ধ। অ্যাগনেসের ব্যাকস্টোরিতে আপনার কী ধারণা ছিল? ডেভিড কেন মাশার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ?

