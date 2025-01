নাউ ইউ সি মি 3-এর “নতুন প্রজন্ম” ছবি তোলার পর প্রযোজকের দ্বারা টিজ করা হয়েছে

এখন যে নাউ ইউ সি মি 3 আনুষ্ঠানিকভাবে চিত্রগ্রহণ মোড়ানো হয়েছে, প্রযোজক অ্যালেক্স কার্টজম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ভবিষ্যত প্রজন্মের পরিচয়কে টিজ করেন। যদিও প্লটের বিবরণ অজানা, নাউ ইউ সি মি 3 এটি একটি আসন্ন আমেরিকান হিস্ট থ্রিলার এবং আগের দুটি চলচ্চিত্র তৈরি করবে, যা বিশ্বব্যাপী $686.6M এর বেশি আয় করেছে। নাউ ইউ সি মি 3 তারকারা জেসি আইজেনবার্গ, মার্ক রাফালো, উডি হ্যারেলসন, ডেভ ফ্রাঙ্কো, ইসলা ফিশার, লিজি ক্যাপ্লান, রোসামুন্ড পাইক, মরগান ফ্রিম্যান, ড্যানিয়েল র‌্যাডক্লিফ। সিনেমাটি 14 নভেম্বর, 2025 এ মুক্তি পাবে।

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ড স্ক্রীন রেন্টএর লিয়াম ক্রাউলি স্টার ট্রেক: সেকশন 31 প্রিমিয়ার, কার্টজম্যান উত্তরাধিকার এবং উদ্ভাবনের মধ্যে ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন মধ্যে নাউ ইউ সি মি 3. তিনি ছবিটিকে পূর্ববর্তী চলচ্চিত্রের পুরানো এবং নতুন উপাদানগুলির সহযোগিতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিকাশটি বছরের পর বছর কৌশলগত পরিকল্পনার পরে এসেছিল, কারণ প্রযোজনা দল এগিয়ে যাওয়ার আগে গল্পটিকে পরিমার্জিত করতে সময় নিয়েছে। নীচে কার্টজম্যানের মন্তব্যগুলি দেখুন:

স্ক্রীন রেন্ট: আপনি নাউ ইউ সি মি 3 প্রযোজনা করছেন এই বছরের শেষে আসছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিতে থ্রিকুয়েল আনার এটাই সঠিক সময় কেন?

কার্টজম্যান: আমি বলতে চাচ্ছি, এটা মজার, Now You See Me হল সেই গল্পগুলির মধ্যে একটি যা সব সময় কাজ করে। অনেক উপায়ে, এটি একটি নতুন প্রজন্ম এবং একটি পুরানো প্রজন্মের একত্রিত হওয়ার বিষয়েও, যা সত্যিই, সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ। ম্যাজিক সত্যিই মজা. আমার মনে হয় নাউ ইউ সি মি সম্পর্কে আমরা যা নিয়ে খুব গর্বিত তা হল ম্যাজিক সিনেমাগুলি কাজ না করার প্রবণতা, এবং তারপরে হঠাৎ করে তারা সত্যিই ভাল কাজ করেছিল যখন আমরা সেই চলচ্চিত্রগুলি তৈরি করি এবং লোকেরা তাদের পছন্দ করে। আপনি সর্বদা একটি গল্প বলতে চান কারণ আপনার কাছে বলার মতো একটি গল্প আছে, এবং সেই গল্পটি কী ছিল তা বের করতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি শেষ করেছি এবং আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত হতে চলেছে।