নাওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন ভবিষ্যদ্বাণী, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: কানাডিয়ান ওপেন 2025
News

নাওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন সেমিফাইনাল ম্যাচটি তাদের সফরে কেবল দ্বিতীয় সভা হবে।

নাওমি ওসাকা প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে একটি সেট বাদ দেওয়ার পর থেকে বাতাস নিয়েছে লিউডমিলা স্যামসোনোভা দ্বিতীয় রাউন্ডে। জেলেনা ওস্তাপেঙ্কো, আনাস্তাসিজা সেবাস্তোভা এবং 2017 চ্যাম্পিয়ন এলিনা স্বিতোলিনা সবাই সোজা সেটে ওসাকার কাছে হেরে গেছেন।

প্রাক্তন বিশ্বের প্রথম নং 1 তার 49 মিনিটের সেবাস্তোভা (-1-১, -0-০) এর বিপক্ষে জয়ের মাত্র একটি খেলা বাদ দিয়েছে এবং স্বিতোলিনার দ্রুত কাজ করার আগে-মাত্র 68 মিনিটের মধ্যে 6-2, 6-2।

জাপানি খেলোয়াড় ডেন ক্লারা টাওসনকে খেলবেন, যিনি mains০ মিনিটের মধ্যে -1-১, -4-৪ ব্যবধানে জয়ের সাথে ম্যাডিসন কীগুলি বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। টুরন এখনও টুর্নামেন্টে একটি সেট হারাতে পারেনি এবং ডাব্লুটিএ 1000 ইভেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, যেহেতু গত বছর কানাডায় তার উদ্বোধনী রাউন্ডের ম্যাচটি পলা বাদোসার কাছে হেরে গেছে।

২০২২ সালে মিয়ামির পর থেকে ওসাকা তার প্রথম ডাব্লুটিএ 1000 ফাইনালে পৌঁছানোর এক ধাপ কাছাকাছি।

ম্যাচের বিশদ

  • টুর্নামেন্ট: কানাডিয়ান ওপেন 2025
  • রাউন্ড: সেমিফাইনাল
  • তারিখ: আগস্ট 7
  • ভেন্যু: আইজিএ স্টেডিয়াম, মন্ট্রিল, কানাডা
  • পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট

পূর্বরূপ

ক্লারা টাওসনের চিত্তাকর্ষক ফর্মটি তাকে চলমান মরসুমের তৃতীয় ফাইনালে উঠেছে। তিনি এর আগে জানুয়ারিতে এএসবি ক্লাসিকের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, যা তিনি জিতেছিলেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে এটি অনুসরণ করেছিলেন।

উইম্বলডনে তৃতীয় রাউন্ডে ১১ নম্বরের এলেনা রাইবাকিনাকে ছিটকে যাওয়ার পরে টাউসন ১৯ নম্বরে ক্যারিয়ারের উচ্চ-ডাব্লুটিএ র‌্যাঙ্কিংয়ে উঠেছিলেন।

ডেন ম্যাডিসন কীগুলির জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পরে এবং মন্ট্রিয়ালে আইজিএ সোয়েটেকের ব্যাক-টু-ব্যাক টপ -10 জয়ের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পরে ডেন নিজের পক্ষে একটি শক্তিশালী কেস তৈরি করে। 22 বছর বয়সী তাওসন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সোয়েটেককে ছিটকে গেলেন।

এরপরে তিনি অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ন ম্যাডিসন কীগুলিও সোজা সেটগুলিতে রাজত্ব করার বিপক্ষে ক্রাশ জয়ের সাথে এটি অনুসরণ করেছিলেন।

ওসাকা প্যাট্রিক মৌরাতোগ্লোর সাথে তার কাজের সম্পর্ককে সরিয়ে নিয়ে তার পক্ষে কাজ করেছেন বলে মনে হয়। জাপানি খেলোয়াড় ২০২৫ সালে প্রথমবারের মতো একটি বড় ইভেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। অকল্যান্ডের ফাইনালে ওসাকার উপস্থিতি অবসর গ্রহণের পরে শেষ হয়েছিল। ফ্রান্সের সেন্ট মালোতে ভ্রমণে বিশ্ব 49 নং বিশ্বের জন্য একটি শিরোনাম অর্জন করেছে।

ফর্ম

  • নাওমি ওসাকা: Wwwww
  • ক্লারা তাউসন: Wwwwl

মাথা থেকে মাথা রেকর্ড

  • ম্যাচ: 1
  • ওসাকা: 0
  • তাউসন: 1

পরিসংখ্যান

নাওমি ওসাকা

  • 2025 মৌসুমে ওসাকার একটি 26-11 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে।
  • কানাডায় ওসাকার একটি 10-5 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে।
  • ওসাকা হার্ড কোর্টে খেলা 68% ম্যাচ জিতেছে।

ক্লারা তাউসন

  • 2025 মৌসুমে টাউসনের 32-15 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে।
  • টাউসন কানাডায় 4-1 জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে।
  • টাউসন হার্ড কোর্টে খেলা 61১% ম্যাচ জিতেছে।

নাওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

  • মানিলাইন: ওসাকা -১৪০, টাউসন +124।
  • ছড়িয়ে পড়া: ওসাকা -1.5 (-122), টাউসন +2.5 (-125)।
  • মোট গেমস: 21.5 (-120) এরও বেশি, 22.5 (-121) এর নীচে।
  • 1 ম সেট বিজয়ী: ওসাকা -139, টাউসন +110।
  • 1 ম সেট মোট গেমস: 9.5 (-122) এরও বেশি, 10.5 (-350) এর অধীনে

ম্যাচের পূর্বাভাস

টাউসন ক্যারোলিন ওয়াজনিয়াকিকে অনুকরণ করার পথে রয়েছেন, যিনি ডাব্লুটিএ 1000 ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছানোর সর্বশেষ ডেনিশ খেলোয়াড়। ২০১০ সালে মন্ট্রিল দ্বারা আয়োজিত হওয়ার সময় ওয়াজনিয়াকি কানাডিয়ান ওপেন জিতেছিলেন এবং ২০১ 2017 সালে রানার-আপ ছিলেন।

তাউসন-ওসাকা সেমিফাইনাল ম্যাচটি এলেনা রাইবাকিনা এবং কানাডিয়ান ওয়াইল্ডকার্ড, ভিক্টোরিয়া এমবোকোর মধ্যে শেষ চারটি মুখোমুখি অনুসরণ করে।

ওসাকা শিবিরে টমাসজ উইক্টোরোস্কির উপস্থিতি আরও ভাল সময়ে আসতে পারত না। ডব্লিউটিএ 125 ছাড়াও ওসাকা প্রাক্তন বিশ্বের প্রথম নং হিসাবে তার মর্যাদা অর্জনের ফলাফলের মাধ্যমে দেখাতে খুব কম ছিল না। রাউন্ডে লিউডমিলা স্যামসোনোভার বিপক্ষে সামান্য হিচাপকে বাদ দিয়ে, তার অন্য কোনও বিরোধীরা ওসাকার কাছে গুরুতর চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি।

তাদের আগের ম্যাচে একটি পেটে চোট ওসাকাকে মা হিসাবে তার প্রথম শিরোপা জিততে বাধা দেয়। টাউসন ট্রফিটি তুলতে এবং শীর্ষ ২০ -এ প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন, যখন এটি ওসাকার জন্য প্রবাদ বাক্য হুইস্কার দ্বারা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

টাউসন ওসাকাকে আনসেটল করার জন্য প্রয়োজনীয় মেজাজ রয়েছে। যাইহোক, প্রাক্তন বিশ্বের প্রথম নং 1 এই সপ্তাহে তার খাঁজটি আঘাত করেছে এবং এটি একটি বড় বিজয়ের জন্য দীর্ঘ সময় ছাড়িয়ে গেছে।

ফলাফল: নাওমি ওসাকা তিনটি সেটে জিততে হবে।

কানাডিয়ান ওপেন 2025 এ সেমিফাইনাল ম্যাচটি কোথায় এবং কীভাবে লাইভ টেলিকাস্ট এবং লাইভ টেলিকাস্ট এবং লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন?

নাওমি ওসাকা এবং ক্লারা টাওসন এর মধ্যে সেমিফাইনাল ফেস-অফটি ভারতীয় দর্শকদের জন্য টেনিস চ্যানেলে পাওয়া যাবে। টেনিস চ্যানেলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৫ সালের কানাডিয়ান ওপেনের সরকারী সম্প্রচারক, যখন স্কাই ইউকে যুক্তরাজ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সম্পূর্ণ সম্প্রচারের বিশদ এখানে

কখন এবং কোথায় নাওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন সেমিফাইনাল ম্যাচটি ঘটবে?

কানাডার মন্ট্রিলের আইজিএ স্টেডিয়ামে August আগস্ট নাওমি ওসাকা এবং ক্লারা টাওসন এর মধ্যে সেমিফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচটি সেন্টার কোর্টে খেলা হবে এবং স্থানীয় সময় সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটের (সাড়ে ৪ টা ৪০ মিনিটে) একটি অস্থায়ী শুরুর সময় রয়েছে।

নাওমি ওসাকা এবং ক্লারা টাউসনের মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ড কী?

ক্লারা টাওসন নওমি ওসাকার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান। অকল্যান্ড ওপেনের টাউসনের পক্ষে তাদের একমাত্র পূর্ববর্তী সভাটি শেষ হয়েছিল।

আমি কোথায় লাইভ টেলিকাস্ট এবং নওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন সেমিফাইনাল ম্যাচের ভারতে স্ট্রিমিং দেখতে পারি?

ভারতীয় দর্শকরা টেনিস চ্যানেলে নওমি ওসাকা বনাম ক্লারা টাওসন ম্যাচ লাইভ দেখতে পারবেন। টেনিস চ্যানেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2025 কানাডিয়ান ওপেনের জন্য সরকারী সম্প্রচারক। যুক্তরাজ্যের দর্শকরা স্কাই ইউকে মাধ্যমে ক্রিয়াটি ধরতে পারেন।

বাজি প্রতিকূলতা অনুযায়ী জয়ের পক্ষে কে?

বর্তমান প্রতিক্রিয়া অনুসারে, নওমি ওসাকা -১৪০ এর মানি লাইন সহ সামান্য প্রিয়, যখন ক্লারা টাউসন +124 এ তালিকাভুক্ত রয়েছে। ম্যাচটি ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে আশা করা হচ্ছে, ওসাকা বর্তমান ফর্মের ভিত্তিতে তিনটি সেটে জয়ের পরামর্শ দিয়েছেন।

আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম



