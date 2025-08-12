নাগরিক কর্পোরেশনের ভাষা থেকে কর্পোরেশনের বিলম্বের সমস্যা

۰۲: ۴۵ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – ইয়াসনার পরিকল্পনা হ’ল বৈদ্যুতিন কারবার্গের একটি রূপ যা নিম্ন -আয়ের স্তরের অংশ যারা শিশু এবং মায়েদের সুরক্ষার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। তবে এটি কিছু সময়ের জন্য বিলম্বিত হয়েছে এবং নাগরিকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
আমাদের সাংবাদিক সমস্যার সমাধানের জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন।
নাগরিক নাগরিকের বার্তার পাঠ্য
হাই তোরখোদা দয়া করে ইয়াসনা প্ল্যান ক্যালাবার্গে রিপোর্ট করুন কখন এটি জমা হবে? দয়া করে অনুসরণ করুন।
