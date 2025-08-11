নাটকটি যেমন অবিচ্ছিন্ন যাত্রী আইবোম এয়ার ফ্লাইটকে ব্যাহত করে, লাগোস বিমানবন্দরে ক্রুদের আক্রমণ করে

রবিবার লেগোসের মুরুটালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানবন্দর নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হয়ে ইউওয়াইও থেকে আইবোম এয়ার ফ্লাইটে পৌঁছানো এক মহিলা যাত্রী অভিযোগ করেছেন।
নাইজা নিউজ রিপোর্ট করেছে যে এর ফলে বিমানবন্দরগুলি টারম্যাকের উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিভেদ দেখা দিয়েছে।
এটি এক্সে (পূর্বে টুইটার) পোস্ট করা বিভিন্ন ভিডিওতে প্রকাশ করা হয়েছিল, @ওওগুনবিআইআই দ্বারা ব্যবহারকারী।
ভিডিওগুলিতে দৃশ্যমানভাবে উত্তেজিত যাত্রী দেখানো হয়েছিল, একটি সাদা শীর্ষ এবং কালো ট্রাউজার পরিহিত, এমন কর্মকর্তাদের দিকে চিত্কার করে যারা তাকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করেছিল।
তাকে দেখা যায়, একটি ভিডিওতে, শারীরিকভাবে একজন মহিলা বিমান হোস্টেসকে আক্রমণ করে, প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে তিনি ক্রু সদস্যকে চড় মারলেন।
যাইহোক, বিমানবন্দর পুলিশ পরে ভ্রমণকারী এবং কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে শান্ত পুনরুদ্ধার করতে হস্তক্ষেপ করেছিল।
সর্বশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) এর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন ডিরেক্টর মাইকেল অ্যাকিমুগু এই সংঘর্ষকে ক্রু নির্দেশাবলী মেনে চলার প্রত্যাখ্যানকে দায়ী করেছেন।
রবিবার গভীর রাতে এক্স -এর একটি পোস্টে তিনি বলেছিলেন: “যখন কেবিন ক্রু আপনাকে টেকঅফ বা অবতরণের আগে আপনার ফোনটি বন্ধ করতে বলে, কেবল মেনে চলুন। আমি বুঝতে পারি না কেন সহজ রুটিন সমস্যাগুলি এই জাতীয় ঘটনাগুলির দিকে নিয়ে যায়।
“যাত্রীদের কেবল অধিকার নয়, তাদের দায়িত্ব রয়েছে তা বুঝতে হবে। আগামীকাল আরও বিশদটি সম্বোধন করা হবে।”
নাইজা নিউজ স্মরণ করে যে এনসিএএ জনপ্রিয় ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিয়ু আইয়িন্দে মার্শাল, যা কোয়াম 1 নামে পরিচিত, ফ্লাইটের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত, অনির্দিষ্টকালের উড়ানের নিষেধাজ্ঞার কয়েক দিন পরে সর্বশেষ ঘটনাটি এসেছে।
