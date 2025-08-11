নাটকীয় ভিডিও অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ডাম্পস্টার থেকে পাইথন অপসারণ দেখায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাপার্টমেন্টের একটি ভবনে ডাম্পস্টারের চারপাশে ঝাঁকুনির একটি 16 ফুট অজগর অপসারণের জন্য গত সপ্তাহে একটি সরীসৃপ শিকারি পদক্ষেপ নিয়েছিল।
নাটকীয় ভিডিওতে 24 বছর বয়সী জোসেফ হার্ট-স্পোর্টস কেবল জিন্স এবং একটি টি-শার্ট-ডাম্পস্টারের কিনারায় বসে এবং বড় সরীসৃপের দিকে ঝুঁকছে, সাবধানতার সাথে যে প্রাণীটিকে আবর্জনার ধারকটির রিমটি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তা বিচ্ছিন্ন করার জন্য কাজ করার আগে।
হার্ট বলেছিলেন যে সেদিনের প্রথম দিকে তিনি একটি কফি শপে কম্পিউটার কাজ করছিলেন যখন তিনি প্রথম ডাম্পস্টারে একটি সাপ সম্পর্কে কল পেয়েছিলেন। ভবনে পৌঁছে হার্ট পাইথনের মেজাজটি মূল্যায়ন করেছিলেন – উল্লেখ করা প্রাণীটি প্রতিকূল ছিল না এবং মনে হয়েছিল এটি পালানোর চেষ্টা করছে।
“তারা এই আকারে ভাল আরোহী নয়,” হার্ট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “… সুতরাং তাকে উন্নত করা হয়েছিল তা আমাকে বলেছিল যে তিনি অবশ্যই পালানোর চেষ্টা করছেন।”
হার্ট বলেছিলেন 65৫ পাউন্ড অপসারণ করা, মহিলা সাপটি কঠিন ছিল কারণ তিনি “খাঁটি পেশী” ছিলেন। তবে কিছু সতর্কতার সাথে পুনরায় স্থাপন করা, এবং ডাম্পস্টারকে প্রাচীর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিছু সহায়তার সাথে, তিনি সাপটিকে ধারক থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।
এরপরে ভিডিওটিতে পাইথনকে দেখানো হয়েছে, যিনি হার্ট পরে ‘আপেল’ রেখেছিলেন, তিনি সরীসৃপ হান্টারের চারপাশে জড়িয়ে ছিলেন যখন তিনি বাইস্ট্যান্ডারদের সাথে কথা বলছেন।
হার্ট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “আমি তাকে পুরোপুরি পরিচালনা করছিলাম এবং তার ঘাড় এবং মাথাটি খুব শক্ত করে ধরছিলাম, যা আমি কোনও প্রাণীর সাথে করা উপভোগ করি না।” “আমি তার কাছে ক্ষমা চাইছি, এবং এই মুহুর্তে, আমি মনে করি আশেপাশের বাইরের লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে সে কোনও ক্ষতি বোঝায় না, এবং তাই আমি মানুষকে প্রাণী সম্পর্কে শিক্ষিত করে চলেছি।”
হার্টের মতে, বড় সরীসৃপের মুখের সংক্রমণও ছিল, যার কারণ হতে পারে হার্টের মতে, তাকে প্রথমে ধারকটিতে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।
হার্ট বলেছিলেন, “তিনি খুব খাঁটি প্রাণী।” “… এটি আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয় কারণ এই ব্যক্তি সম্ভবত সাপের যত্ন নিয়েছিল, সাপকে পছন্দ করেছিল এবং চিকিত্সা ইস্যুতে কেবল অভিভূত হয়েছিল এবং তাকে ত্যাগ করার বিষয়ে খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।”
হার্ট, যিনি নিজেকে বন্যজীবন পুনর্বাসন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে ডাইনোসর এবং ওয়াইল্ডলাইফ টিভি শোতে দৃ strong ় আগ্রহের কারণে সরীসৃপের প্রতি তাঁর আবেগ খুব কম বয়সে শুরু হয়েছিল।
“এই মুহূর্তে আমার সেরা কাজ আছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এটা ভালবাসি।”