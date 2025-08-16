নাটালি পোর্টম্যান এবং মিলা কুনিস অন অ্যারোনোফস্কির ব্যর্থ ‘ব্ল্যাক সোয়ান’ বিরোধ

যদিও নাটালি পোর্টম্যান এবং মিলা কুনিসের একটি কাটথ্রোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কালো রাজহাঁসড্যারেন অ্যারোনোফস্কির সেরা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবন অভিনেত্রীদের জন্য শিল্পকে অনুকরণ করেনি।
অস্কারজয়ী চলচ্চিত্রের 15 তম বার্ষিকী উপলক্ষে, এই ত্রয়ীটি সম্প্রতি পুনরায় একত্রিত হয়েছিল এবং পরিচালককে পোর্টম্যান এবং কুনিসের মধ্যে একটি বিরোধের সূত্রপাত করার চেষ্টা করে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে এ-তে প্রধান ভূমিকায় প্রতিযোগিতা করে তাদের পারফরম্যান্সে সহায়তা করার জন্য তাদের পারফরম্যান্সে সহায়তা করার জন্য সোয়ান লেক উত্পাদন।
“আমার গ্রহণটি হ’ল আমি একজন স্নিগ্ধ পরিচালক হওয়ার চেষ্টা করছিলাম এবং তাদের তর্ক করার চেষ্টা করছিলাম,” অ্যারোনোফস্কি বলেছেন ভোগ। “মিলা এবং নাটালি দুজনেই খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিল যে আমি কী করছি এবং আমাকে মজা করেছিলাম, তাই এটি দ্রুত একটি রসিকতা হয়ে ওঠে যা আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম They
পোর্টম্যান স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, “তারা” এটি অন্যরকম মনে রাখবেন “কিনা জানতে চাইলে আমি মনে করি মিলা থেকে পৃথক হওয়া এবং আমরা যখন শুটিং করছিলাম না তখন আমরা একই জায়গায় খুব বেশি ছিলাম না। এবং আমি ছিলাম, ‘অবশ্যই সে এত প্রতিভাবান এবং আমি তাকে অনেক ভালবাসি এবং আমি খুশি যে তিনি দুর্দান্ত কাজ করছেন!’
কুনিস আরও যোগ করেছেন, “ড্যারেন আমাকে বলতেন, ‘নাট সত্যিই কাজ করছে, সত্যিই কঠোর। তিনি এমনকি শনিবার এবং রবিবারও নিচ্ছেন না।’ তারপরে আমি নাটকে পাঠ্য করব এবং সে এমন হবে, ‘… না, আমি না?’ আমি মনে করি ড্যারেন কী ছিল তা আমরা এভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম, তবে এটি সবই ভাল মজাদার ছিল। “
অ্যারোনোফস্কির ব্যর্থ হস্তক্ষেপ নির্বিশেষে, পোর্টম্যান সেরা অভিনেত্রীর জন্য অস্কার জিতেছে কালো রাজহাঁসযা সেরা ছবির জন্য মনোনয়ন এবং অ্যারোনোফস্কির জন্য সেরা পরিচালকও অর্জন করেছে।
পুনর্মিলন হিসাবে আসে কালো রাজহাঁস মাইলস্টোন বার্ষিকীর জন্য 21 এবং 24 আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, প্রধান শহরগুলির 200 টিরও বেশি অডিটোরিয়ামে আইএমএক্সে প্রথমবারের মতো খেলছে।