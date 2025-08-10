নাট্রাজাররা আমাদের বিদ্যুতের খরচ প্রায় 2 % বাড়িয়েছে

۱۳: ۲۷ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; স্বপ্ন নাদেরি – আলবারজের গভর্নর প্রাদেশিক মিডিয়া আউটলেটগুলির সাথে একটি বৈঠককে বলেছিলেন: “নেভিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা গত দশকে আমাদের ব্যবহারের প্রায় 2 শতাংশ বাড়িয়েছি।” আমাদের বিদ্যুৎ উত্পাদন বিনিয়োগে সমস্যার কারণে, আমরা বেড়েছি যাতে আজ আমাদের প্রদেশে 2 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রয়েছে।
মিঃ আবদুল্লাহির মতে, অসুবিধাগুলির কারণে, শিল্প শহরগুলির বিদ্যুৎ বিভ্রাট ছাড়াও আমাদের দিনে দু’বার বাড়ির বিদ্যুৎ কেটে ফেলতে হবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রায় ২ মেগাওয়াট ন্যাভারিবিলিটি শিল্প ক্ষেত্রে প্রায় ২ মেগাওয়াট, ২ মেগাওয়াট এবং বাকী কৃষি ও খরচ পরিচালন গিল্ডগুলিতে রয়েছে।
আলবারজের গভর্নরের মতে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পরিকল্পনা করা হয় না এবং বিতরণ নেটওয়ার্কে ঘটে যাওয়া সমস্যা ও দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং কিছু ক্ষেত্রে বাধাগুলি তেহরানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রদেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।
তিনি বলেন, “আমরা আজ দেশে ৫ শতাংশ বিদ্যুতের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছি।” যদিও আমাদের প্রদেশে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গ্লোবাল পাওয়ার গ্রিডকে দেওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ বিতরণ জাতীয় নেটওয়ার্ক থেকে।
আলবারজের গভর্নর বলেছেন: জল সরবরাহের ক্ষেত্রে, বিশেষত তেহরানে তালেগান জল সংক্রমণের ক্ষেত্রে, আলবারজ প্রদেশও এই প্রকল্পের অন্যতম সুবিধাভোগী এবং আমাদের তালেগান বাঁধের নতুন কোটা প্রতি বছর 2 মিলিয়ন ঘনমিটার, প্রতি বছর প্রায় 2 মিলিয়ন ঘনকির কোটা সহ।
আবদুল্লাহি যোগ করেছেন: “নতুন পাইপলাইনের সাহায্যে আমরা এশেহার্ড সিটির জন্য পানীয় জলও সরবরাহ করতে পারি এবং এটি শহরে পান করার কিছু সমস্যা সমাধান করবে।” প্রকল্পটি তালেগান, নাজারাবাদ, সাভোজবোলাগ এবং এশেহার্ডের কিছু অংশে জল বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে।
তিনি বলেন, কারাজ নং ২ নং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তেহরানে তালেগান জলের পাইপলাইনের অন্যতম প্রস্থান যা কারাজে জল সরবরাহ করতেও সহায়তা করতে পারে।
আলবারজের গভর্নর বলেছেন: কারাজ, ফার্ডিস এবং গারমদারহ জল সরবরাহের জন্য, এই সেক্টরে জল বিতরণ নেটওয়ার্কের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য আলবারজ প্রদেশকে প্রতি সেকেন্ডে 2 লিটারের একটি কোটা সরবরাহ করা হয়েছে।