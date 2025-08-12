You are Here
হংকংয়ের একটি আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নগরীতে তিয়ানানমেন ক্র্যাকডাউন নজরদারি সংগঠিত এখন-বিতর্কিত গোষ্ঠীর জাতীয় সুরক্ষা বিচার নভেম্বরে শুরু হবে।

ছবি: টড ডার্লিং/এইচকেএফপি।
টায়ানম্যান ক্র্যাকডাউন ভিগিল 4 জুন, 2019 এ। ছবি: টড আর ডার্লিং/এইচকেএফপি।

এই মামলার সভাপতিত্বকারী তিন বিচারকের মধ্যে একজন হাই কোর্টের বিচারক অ্যালেক্স লি সোমবার বলেছিলেন যে পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে নভেম্বরে জাতীয় সুরক্ষা বিচার শুরু হওয়ার জন্য আদালত 75৫ দিন আলাদা করে রেখেছিল।

মিডিয়া টাইকুন জিমি লাইয়ের জাতীয় সুরক্ষা বিচারের সভাপতিত্বকারী লি এর আগে May মে চীনের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে হংকং জোটের বিচারের শুরুর তারিখ হিসাবে May মে স্থির হয়েছিলেন তবে সময়সূচী কারণে উল্লেখ করে নভেম্বরে বিলম্ব করেছিলেন।

বিচারক আইনজীবী-অ্যাক্টিভিস্ট চৌ হ্যাং-টুংয়ের আবেদনটি তার বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য পরিচালনা করার জন্য একটি তারিখও রেখেছিলেন।

লি বলেছেন, আদালত ৩ নভেম্বর সাবভার্সন চার্জের উস্কানির উড়িয়ে দেওয়ার জন্য চৌ এর আবেদন শুনবে এবং ১১ ই নভেম্বর তার আবেদন ব্যর্থ হলে বিচারের সাথে এগিয়ে যাবে, লি বলেছেন।

চাউ, প্রাক্তন আইন প্রণেতা অ্যালবার্ট হো এবং লি চিউক-ইয়ান সহ জোটের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন বেইজিং-আরোপিত জাতীয় সুরক্ষা আইনের আওতায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিপর্যয়কে প্ররোচিত করার জন্য ভিজিল গ্রুপের পাশাপাশি অভিযুক্ত।

দোষী সাব্যস্ত হলে তিনজনই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সর্বাধিক জরিমানার মুখোমুখি হন।

চাউ এর আগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের অভিযোগে আবেদন করেছিলেন যে এই কারণে যে প্রসিকিউশন আসামীদের প্রশ্নে অভিযোগগুলি সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দোষী আবেদন

হো এর আইনজীবী এরিক শাম বলেছিলেন যে তাঁর ক্লায়েন্ট দোষী সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং প্রাক্তন আইনজীবীর আবেদনের বিষয়ে প্রসিকিউশনের সাথে আলোচনায় ছিলেন। শাম ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারিতে এর আগে বলেছিলেন যে হো দোষী আবেদনে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিলেন।

লি বলেছেন, হো শুনানি থেকে ক্ষমা হবে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত করেন তবে কিছু পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে, লি বলেছিলেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরা 4 জুন, 2018 এ তিয়ানানমেন ক্র্যাকডাউন ভিগিল। ছবি: এইচকে ডেমোক্র্যাটস।ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরা 4 জুন, 2018 এ তিয়ানানমেন ক্র্যাকডাউন ভিগিল। ছবি: এইচকে ডেমোক্র্যাটস।
দ্বিতীয় ডান থেকে, লি চিউক-ইয়ান, চৌ হ্যাং-টুং এবং অ্যালবার্ট হো 4 জুন, 2018 এ টিয়ানানমেন ক্র্যাকডাউন ভিগিল-এ উপস্থিত হন। ছবি: এইচকে ডেমোক্র্যাটস।

ঘটনার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের সংস্করণে হোয়ের কোনও মতবিরোধ রয়েছে এমন ইভেন্টে, একটি “নিউটন হিয়ারিং” সাজা দেওয়ার জন্য সত্য ভিত্তি নির্ধারণের জন্য আদেশ দেওয়া হবে। এটি নভেম্বরের বিচারের একই সময়ে সংঘটিত হবে, লি বলেছেন।

তবে, হো প্রসিকিউশনের সত্যতার সাথে একমত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে না, শাম সোমবার আদালতে বলেছেন।

তিন দশক ধরে, জোটটি ১৯৮৯ সালের ৪ জুন, তিয়ানানমেন ক্র্যাকডাউনটির ক্ষতিগ্রস্থদের স্মরণে একটি বার্ষিক মোমবাতির আলোকে সংগঠিত করেছিল। এটি অনুমান করা হয় যে বেইজিংয়ে জনগণের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রের পদচারণা বাতিল করার সময় শত শত লোক সম্ভবত হাজার হাজার মারা গিয়েছিল।

২০২০ সালের জুনে বেইজিং তার সুরক্ষা আইন চাপিয়ে দেওয়ার পর থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কের নজরদারি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জোটের এক বছর পরে তার প্রাক্তন নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার পরে ভেঙে দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়া হয়েছিল।

