নাফ কীভাবে 8 মাসের মধ্যে 372 সন্ত্রাসীদের সম্পদ ধ্বংস করেছে – সিএএস

নাইজেরিয়ান এয়ার ফোর্স (এনএএফ) মঙ্গলবার বলেছে যে তারা উত্তর-পূর্বে সন্ত্রাসী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে একটি অবিচ্ছিন্ন বিমান হামলা চালিয়েছে, 592 এরও কম যোদ্ধা নিহত করেছে এবং 8 মাসের মধ্যে 372 শত্রু সম্পদ বিলুপ্ত করেছে।
এনএএফের মুখপাত্র, এয়ার কমোডোর এহিমেন ইজোডামের এক বিবৃতিতে এয়ার স্টাফের চিফ (সিএএস), এয়ার মার্শাল হাসান বালা আবুবাকরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, বোর্নোর রাজ্য গভর্নর বাবগনা উমারা জুলুমের সৌজন্যে সফরকালে মাইদুগুড়িতে এই কথা বলেছেন।
পরিদর্শনকালে, সিএএস মাইদুগুড়ির এনএএফ বেসে সুবিধাগুলিও পরিদর্শন করেছিল, যেখানে তিনি এয়ারক্রু এবং গ্রাউন্ড ক্রুদের সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের নিরলস প্রচেষ্টা বজায় রাখার জন্য তাদের অনুরোধ করেছিলেন।
সিএএসকে অপারেশন হাদিন কাইয়ের এয়ার উপাদানটির চলমান অপারেশনাল ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও ব্রিফ করা হয়েছিল।
… গভ জুলুম পরিদর্শন করে
গভর্নরের কাছে সৌজন্য সফরের সময় কথা বলতে গিয়ে সিএএস বলেছিল: “একটি আপগ্রেড করা বহর এবং নির্ভুলতা রাত-ধর্মঘট ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত, এনএএফ এয়ারক্র্যাফ্ট অপারেশন হ্যাডিন কাইয়ের বায়ু উপাদানটিতে 1,500 টিরও বেশি অপারেশনাল ফ্লাইট আওয়ারকে আটকে রেখেছিল।”
তিনি বলেন, এই অভিযানগুলি বৈরী অঞ্চলে গভীরভাবে 206 প্রযুক্তিগত যানবাহন এবং 166 কী লজিস্টিক হাবগুলি ধ্বংস করে সন্ত্রাসীদের গতিশীলতা এবং রসদ পঙ্গু করেছে।
“এই বছর, আমাদের বিমান যুদ্ধ দ্রুত, তীক্ষ্ণ এবং আরও অস্ত্রোপচার,” আবুবকর ঘোষণা করেছিলেন।
“আমরা উচ্চ-মূল্যবান লক্ষ্যগুলি গ্রহণ করছি, তাদের রসদ পঙ্গু করে দিচ্ছি এবং উত্তর-পূর্বের শান্তিকে হুমকিস্বরূপ প্রতিটি কোষকে শিকার করছি,” এনএএফ প্রধান যোগ করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, “গনোরি থেকে রন, ডিকওয়া থেকে ড্যাম্বোয়া, আজির পর্যন্ত মল্লাম ফাটোরি, নাফ এয়ারপাওয়ার সন্ত্রাসবাদী দুর্গকে সমন্বিত দিন-রাত অভিযানের সাথে আঘাত করেছে, কিছু কঠিন ভূখণ্ডে বিধ্বংসী ধর্মঘট সরবরাহ করেছে।”
সিএএস আরও প্রকাশ করেছে যে এ -29 সুপার টুকানো বিমানের যথাযথতা এবং রাত মিশনে সক্ষম, এমআই -171 হেলিকপ্টারগুলি মেডিকেল সরিয়ে নেওয়া এবং রসদগুলির জন্য, এবং বর্ধিত বুদ্ধি, নজরদারি এবং পুনর্বিবেচনা প্ল্যাটফর্মগুলি রাউন্ড-জটলা টার্গেট ট্র্যাকিংয়ের জন্য স্থাপনের মাধ্যমে আক্রমণাত্মকতা বাড়ানো হয়েছিল।
আবুবকর আরও যোগ করেছেন যে একটি নতুন এমআই -35 বন্দুকযুদ্ধের ফলে থিয়েটারে স্থল সেনাদের জন্য ঘনিষ্ঠ বায়ু সমর্থন আরও তীব্র হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
“আমি এই মুহুর্তে বোর্নো মডেলের প্রশংসা করেছেন এমন আরও অনেকের সাথে যোগদান করি, যা সন্ত্রাসবাদ এবং রাজ্যে পরিচারক মানবিক সংকট মোকাবেলায় বোর্নো রাজ্য সরকার কর্তৃক বিকাশিত একটি সম্প্রদায়-চালিত অ-কাইনিক কৌশল।
“মডেলটি সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, বিশেষত শাস্তির চেয়ে নিরাময় ও পুনর্মিলনের দিকে মনোনিবেশ করে, বিশেষত সন্ত্রাসবাদে বাধ্য যারা।
তিনি বলেন, “নাইজেরিয়ান বিমান বাহিনী উত্তর -পূর্ব, বিশেষত বোর্নো রাজ্যে শান্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। এই বছর অপারেশনের বায়ু উপাদান এই বছর তার অপারেশনের টেম্পোকে একটি অভূতপূর্ব স্তরে তীব্র করেছে,” তিনি বলেছিলেন।
… জুলাম টেকসই এয়ার ফায়ারপাওয়ারকে অনুরোধ করে
তার মন্তব্যে, গভর্নর জুলুম সন্ত্রাসবাদী ক্ষমতা হ্রাস এবং সম্প্রদায়গুলিকে সুরক্ষায় অবহেলিত বায়ু সহায়তার জন্য এনএএফকে প্রশংসা করেছিলেন।
তিনি রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নাইজেরিয়ান বিমান বাহিনীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন, স্থল সেনাদের বায়ু কভার সরবরাহ করার পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মানবিক সমর্থনও দিয়েছিলেন।
গভর্নর জুলাম রাজ্য ও অঞ্চলে মানহীন বিমানীয় যানবাহন এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং পরিষেবাটিকে সফল করতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।