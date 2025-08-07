‘নাবুর্যের আব্বা মারা গেছে’: মৃত সমুদ্রের গুহায় অনন্য 1,900 বছরের পুরানো শিলালিপিটি পাওয়া গেছে

সোমবার জেরুসালেমের একটি বিশিষ্ট একাডেমিক সম্মেলনে ইস্রায়েলি পন্ডিত দু’জন ইস্রায়েলি পন্ডিত প্রকাশ করেছেন, দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানদের বিরুদ্ধে বার কোচবা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্রোহীদের দ্বারা সম্ভবত একটি চার-লাইনের প্রাচীন আরামাইক শিলালিপি আবিষ্কার করা হয়েছে।
“নাবুর্যের আব্বা মারা গেছে,” প্রথম লাইনটি পড়েছে। অতিরিক্ত তিনটি লাইনে কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ বা চিঠিগুলি “আমাদের উপর”, “তিনি নিয়েছিলেন,” এবং “দ্য” শব্দগুলি সহ ডেসিফার করা হয়েছে।
মৃত সাগর অঞ্চলের আইন গিডি জাতীয় উদ্যানের কাছে একটি গুহায় শিলালিপিটি আবিষ্কার করা হয়েছিল। গুহাটি ইতিমধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে পরিচিত ছিল কারণ এটিতে প্রথম মন্দিরের সময়কালের প্রাচীন হিব্রু স্ক্রিপ্টে লেখা একটি খণ্ডিত কালি শিলালিপি সহ একটি স্ট্যালাকটাইট রয়েছে।
বসন্ত 2023 -এ, ডাঃ আসফ গায়ার (ইস্রায়েল স্টাডিজ অ্যান্ড প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, এরিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়), ভূতাত্ত্বিক বোয়াজ ল্যাংফোর্ড (ইনস্টিটিউট অফ আর্থ সায়েন্সেস এবং ইস্রায়েলি গুহা গবেষণা কেন্দ্র, জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনত্বের ফটোগ্রাফারের সাথে ফটোগ্রাফির সাথে সংযুক্তিটির সাথে গুহাটি গ্রহণ করার জন্য গুহাটি পরিদর্শন করেছেন খালি চোখে দৃশ্যমান। গবেষণা দলে অধ্যাপক জোনাথন বেন-ডভ (বাইবেলের স্টাডিজ বিভাগ, তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়) অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তারা যা কল্পনা করেছিল তা যা তারা খুঁজে পেয়েছিল, কারণ তারা কেবল স্ট্যালাকাইটের নীচের অংশে অতিরিক্ত আরামাইক শিলালিপিটি সনাক্ত করে নি, সংরক্ষণের ব্যতিক্রমী অবস্থায় চারটি রোমান তরোয়ালকেও চিহ্নিত করেছিল।
গায়ার বলেছিলেন, “১৯ 1970০ -এর দশকে প্রথম মন্দির পিরিয়ড শিলালিপিটি ছবি তোলা হয়েছিল এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আরও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা আরও ভাল ফলাফল পেতে পারি,” গায়ার বলেছিলেন। “সুযোগে, আমরা দ্বিতীয় শিলালিপিটি আবিষ্কার করেছি। এটি আমাদের সবার জন্য একটি দুর্দান্ত চমক ছিল।”
হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ তম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের প্রথমবারের মতো তিনি প্রথমবারের মতো এই অনুসন্ধানটি উপস্থাপনের পরে গায়ার ফোনে টাইমস অফ ইস্রায়েলের সাথে নতুন আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।
“এই শিলালিপিটি অত্যন্ত বিরল,” গায়ার বলেছিলেন। “এই সময়কালের লিখিত উপাদানগুলি সাধারণভাবে খুব বিরল। অবশ্যই, মৃত সাগর স্ক্রোলগুলি রয়েছে, তবে এর বাইরে, বেশিরভাগ শিলালিপিতে আমাদের একক নাম বা শব্দের পরিমাণ রয়েছে। আমাদের কিছু গ্রাফিতির সাথে জুডিয়ান মরুভূমিতে কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত সাইট রয়েছে যেখানে আমরা আসলে কিছু বিষয়বস্তু পড়তে পারি। চারটি লাইনের একটি শিলালিপি প্রায় অনিচ্ছাকৃত।”
যদিও নির্দিষ্ট গুহায় কোনও স্ক্রোল পাওয়া যায় নি যেখানে শিলালিপি এবং তরোয়ালগুলি আবিষ্কার করা হয়েছিল, তবে আশেপাশের অঞ্চলে কিছু স্ক্রোলের টুকরো পাওয়া যায়-সাম্প্রতিক বৃহত আকারের উদ্ধার অপারেশন চলাকালীন চিহ্নিত টুকরোগুলি সহ-এটি 132 এর মধ্যে রোমান বিধি দ্বারা রিফের সময় এবং 132 এর মধ্যে রোমান বিধি দ্বারা রিফের সময় নিকটবর্তী ক্রাভসিতে লুকানো ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। তরোয়ালগুলিও একই সময়ে সেখানে জমা হয়েছিল।
শিলালিপিটি স্ট্যালাকটাইটের নীচের অংশে প্রায় 8 বাই 3.5 সেন্টিমিটার অঞ্চল জুড়ে।
পাঠ্যটি স্কয়ার হিব্রু স্ক্রিপ্টে লেখা হয়েছে – আধুনিক হিব্রুতে ব্যবহৃত একই স্ক্রিপ্ট।
গায়ার বলেছিলেন, “এটি উচ্চমানের শিলালিপির জন্য লেখককে লক্ষ্য করেছিলেন তবে সফল হননি,” গায়ার বলেছিলেন। “এটি স্ট্যালাকটাইটের পৃষ্ঠে এই জাতীয় ছোট চিঠিগুলিতে লেখার অসুবিধার কারণে বা তাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে হতে পারে। ফলাফলটি আধা-আনুষ্ঠানিক স্ক্রিপ্ট এবং অভিশাপী চরিত্রগুলির মিশ্রণ।”
ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের পরে এই অঞ্চলে স্কয়ার হিব্রু স্ক্রিপ্টটি প্রচলিত হয়েছিল।
গায়ার বলেছিলেন, “স্কয়ার স্ক্রিপ্টের ব্যবহার পার্সিয়ান সময়কালে (খ্রিস্টপূর্ব 6th ষ্ঠ-শতকের শতাব্দী) শুরু হয়েছিল।” “খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে, জুডিয়ানরা ধীরে ধীরে প্রাচীন হিব্রু স্ক্রিপ্টটি বর্গক্ষেত্রের স্ক্রিপ্টের পক্ষে ত্যাগ করছিল – সেই সময়ে, আরামাইক স্ক্রিপ্ট – কারণ আরামাইক কথ্য ও লিখিত লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেকেই ব্যবহার করছিল। একই বর্গক্ষেত্রের স্ক্রিপ্টটি আমরা আজও হিব্রুর জন্য ব্যবহার করি।”
গেয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে উভয়ই আরামাইককে ভাষা হিসাবে এবং লেখার শৈলী শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছিল, বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন যুগ থেকে লেখার মধ্যে পার্থক্য করতে দেয়।
“প্যালিওগ্রাফাররা তৃতীয় শতাব্দীর সিই বা প্রথম শতাব্দীর সিই -র স্ক্রিপ্টটি স্বীকৃতি দিতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের ক্ষেত্রে, ভাষা এবং শৈলী 1 ম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে নির্দেশ করে,” তিনি যোগ করেছেন। “তবে, শিলালিপিটি এত ছোট এবং ভালভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি বলে আমরা বলতে পারি না যে এটি 70০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইহুদি বিদ্রোহের তারিখ, দুটি বিদ্রোহের মধ্যবর্তী সময়কাল, বা বার কোচবা বিদ্রোহের মধ্যবর্তী সময়কাল” “
যেহেতু শিলালিপিটি তরোয়াল এবং একটি বার কোচবা কয়েন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে পাওয়া গিয়েছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে শিলালিপিটিও একই সময়েরও তারিখের।
“তবে, আমরা নিশ্চিত হতে পারি না,” গায়ার বলেছিলেন।
আরামাইক এবং হিব্রু শিলালিপি সম্পর্কিত হতে পারে কিনা জানতে চাইলে গায়ার বলেছিলেন যে তিনি এটি সন্দেহ করেছিলেন।
“আমরা বিশ্বাস করি হিব্রু শিলালিপিটি খ্রিস্টপূর্ব 7th ম শতাব্দীর তারিখের, তাই সময়ের ব্যবধানটি খুব দুর্দান্ত,” তিনি বলেছিলেন।
শব্দ এবং তরোয়াল
গায়ার, ল্যাংফোর্ড এবং হালেভি প্রথম মন্দিরের শিলালিপির ছবি তুলতে গিয়ে তরোয়ালগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন যখন গায়ার একটি অত্যন্ত সংরক্ষিত রোমান পাইলাম-একটি শাফ্টেড অস্ত্র-পাথরের গভীর, সরু ফাটলটিতে খুঁজে পেয়েছিল। গবেষকরা ইস্রায়েলের পুরাকীর্তি কর্তৃপক্ষের সন্ধানের কথা জানিয়েছেন এবং জুডিয়ান মরুভূমি প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ দলের সাথে সাইটে ফিরে এসেছিলেন।
বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে তরোয়ালগুলি সম্ভবত রোমান সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং জুডিয়ান বিদ্রোহীরা চুরি করেছিল যারা তাদেরকে পরে ব্যবহারের জন্য বা তাদের সাথে ধরা এড়ানোর জন্য একটি গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের মধ্যে তিনজনের এখনও তাদের স্ক্যাবার্ডের ভিতরে ব্লেড ছিল।
“(ইহুদি) এলাকার গ্রামবাসীদের অস্ত্র বহন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি,” গায়ার বলেছিলেন। “এ কারণেই আমরা মনে করি তারা তাদের লুকিয়ে রেখেছে। গুহাটি বাস করার মতো খুব ছোট; আমরা বিশ্বাস করি যে ইহুদি বিদ্রোহীরা এটিকে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য ফাঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছিল।”
নাবুর্যের আব্বা কে ছিলেন বা কীভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আরও বিশদ পাওয়া যায় না, কারণ গবেষকরা সন্দেহ করেন যে তারা আরামাইক শব্দের আরও বেশি বোঝাতে সক্ষম হবেন।
প্রথম শতাব্দীতে আব্বা একটি সাধারণ ইহুদি নাম ছিল। এবিবিএ নামের অনেক ব্যক্তি মিশনায় হাজির হয়েছিলেন, যা ২ য় শতাব্দীর শেষের দিকে/দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে রেড্যাক্ট করা হয়েছিল। নাবুর্যা সাফেদের পাশের গ্যালিলির একটি ইহুদি গ্রাম ছিলেন। জেরুজালেম তালমুদের ইয়েভামোটের ট্র্যাক্টেটে (২:)) একটি “নাবুর্যা গ্রামের জ্যাকব” উল্লেখ করা হয়েছে।
‘নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা’
গায়ার এবং তার সহকর্মীরা বর্তমানে পিয়ার-পর্যালোচিত একাডেমিক নিবন্ধে শিলালিপিটি প্রকাশের জন্য কাজ করছেন।
একই সময়ে, ফাইন্ডটি দলকে আরও বেশি শিলালিপি সন্ধান করতে অনুপ্রাণিত করেছে।
গায়ার বলেছিলেন, “আমরা এই নতুন শিলালিপিটি প্রায় দুর্ঘটনাক্রমে খুঁজে পাওয়ার পরে, আমরা নিজেদেরকে বলেছিলাম যে কেউ যদি এইটিকে চিহ্নিত না করে তবে অন্যদের আবিষ্কার করতে পারে,” গায়ার বলেছিলেন। “তার পর থেকে আমরা ইহুদি শরণার্থীদের আশ্রয়প্রাপ্ত অন্যান্য গুহাগুলি পরিদর্শন করছি, শিলালিপিগুলির জন্য পর্যাপ্ত প্রাচীরযুক্ত ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মাল্টিসেপেক্ট্রাল ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য উন্নত কৌশলগুলি দিয়ে তাদের পরীক্ষা করে দেখছি।”
এখনও অবধি, দলটি একটি জল ব্যবস্থায় একটি শব্দের শিলালিপি চিহ্নিত করেছে এবং পূর্বে পরিচিত শিলালিপির অতিরিক্ত অংশগুলি পড়তে সক্ষম হয়েছে।
গায়ার উল্লেখ করেছিলেন, “প্রতিটি নতুন চিঠিতে বিষয়গুলি পাওয়া যায়। “নতুন আবিষ্কারের দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে।”