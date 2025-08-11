You are Here
নাভালনির সদর দফতরে অংশ নেওয়ার একটি ফৌজদারি মামলা মারি এল থেকে আনা হয়েছিল। সম্ভবত রাজনীতির স্মৃতিতে পোস্টগুলির কারণে
যোশকর-ওলা সের্গেই মামাভের কর্মীর সাথে সম্পর্কিত, তারা একটি চরমপন্থী সংস্থার (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের ২৮২.২ অনুচ্ছেদ) এর ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার বিষয়ে একটি ফৌজদারি মামলা খোলেন, তাকে একটি প্রাক-বিচারক আটক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মামাভ এবং তার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মামলা সম্পর্কে রিপোর্ট 22 জুলাইয়ের প্রথম দিকে। কিভাবে তিনি লিখেছেন টেলিগ্রাম চ্যানেলের লেখক “মারি এল -এ কিছুই থাকবে না” আলেক্সি সেরেগিন, মামাভের বিরুদ্ধে রাশিয়ার একটি চরমপন্থী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করা আলেক্সি নাভাল্নির সদর দফতরের কাজে অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

11 আগস্ট সেরেগিন দ্বারা বলেছিমামাভের বিরুদ্ধে ছয়টি পর্বের অভিযোগ আনা হয়েছে যা জুন 4, 3 আগস্ট এবং 20 আগস্ট, 2023, মার্চ 17 এবং 26, 2024, পাশাপাশি 4 জুন, 2025 -এ ঘটেছিল। মামলাটি শুরু করার কারণটি ঠিক কী হয়ে উঠেছে, সাংবাদিক রিপোর্ট করেননি।

«7 × 7» নোটযে পর্বগুলির তারিখগুলি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে মামাভের প্রকাশনাগুলির তারিখগুলির সাথে মিলে যায়, যা আলেক্সি নাভালনি সম্পর্কিত স্মরণীয় তারিখগুলিতে উত্সর্গীকৃত।

বিশেষত, 2023 সালের 4 জুন মামাভ একজন রাজনীতিকের জন্মদিনে “ফ্রি নাভালনি” শিলালিপি সহ একটি টি -শার্টে একটি সেলফি প্রকাশ করেছিলেন। এর জন্য, পুলিশ চরমপন্থী প্রতীকগুলির প্রদর্শনীতে (রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 20.3 অনুচ্ছেদ) তার উপর একটি প্রোটোকল তৈরি করেছিল।

এছাড়াও, 3 এবং 2023 আগস্ট, মামাভ নাভালনি চ্যানেলে ভিডিওতে লিঙ্কগুলি প্রকাশ করেছিলেন, মার্চ 17, 2024-বুলেটিনের একটি ছবি “নেভি অ্যাগেইন্ট পুতিন” প্রচারের সময় শিলালিপি সহ, 40 শে মার্চ, 40 শে দিনে, 4 জুন, 2025-ন্যাশনির জন্মদিনের স্মৃতির স্মৃতিশক্তির।

সেরেগিনের মতে, মামাভ ফৌজদারি মামলাটিকে “তার বিরোধী রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিশোধ” হিসাবে বিবেচনা করে।

