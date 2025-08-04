You are Here
‘নারকোবোট’ ফরাসি পলিনেশিয়ায় historic তিহাসিক কোকেন দুর্ঘটনার সাথে জব্দ করেছে
ফ্রান্স উইকএন্ডে ঘোষণা করেছিল যে ফরাসী পলিনেশিয়ার আধিকারিকরা একটি historic তিহাসিক ওষুধের আবক্ষতা তৈরি করে, প্রায় 381 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কোকেন এবং মেথামফেটামিন একটি নৌযানটিতে পাওয়া যায়।

অ্যারিস্টেগুই নোটিসিয়াসের তদন্তকারী সাংবাদিকদের মতে, মেক্সিকো থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথে নৌযানটি ছিল। ফরাসী পলিনেশিয়া গঠিত পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটি, মার্কেসাস দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম বৃহত্তম নুকু হিভায় স্টপওভার করার পরে এটি ফরাসী কর্তৃপক্ষের দ্বারা উঠেছিল।

একটি প্রাথমিক পরিদর্শনটিতে 900 কেজি কোকেন এবং 180 কেজি মেথামফেটামিন পাওয়া গেছে, তবে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে 1.8 টন কোকেন, 232 কেজি মেথ, 11 আগ্নেয়াস্ত্র এবং 24 ম্যাগাজিন আবিষ্কার হয়েছিল।

কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে রেকর্ড করা বৃহত্তম মাদকদ্রব্যকে বস্টকে বলছেন।

বোর্ডে থাকা দু’জনকে – একজন ডাচম্যান এবং একজন জার্মান – গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেটিলিও ফ্রেঞ্চ কাস্টমস সার্ভিস, স্থানীয় জেন্ডারমেস এবং কর্মকর্তাদের জীববৈচিত্র্যের জন্য ফরাসী অফিসের কর্মকর্তাদের কাজের প্রশংসা করেছেন।

“রাজ্য কখনই মাদক পাচারকে আমাদের অঞ্চলগুলিকে জর্জরিত করে তুলবে না,” রেটেইলিউ বলেছেন একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টে। “দেশজুড়ে মাদক পাচারকারীদের নিরলসভাবে অনুসরণ করা হবে।”

নিউজ ম্যাগাজিন প্রসেসো অনুসারে, ফরাসি পলিনেশিয়া মেথামফেটামিন এবং কোকেন পাচারের জন্য একটি জনপ্রিয় রুট, যা “প্রাথমিকভাবে মেক্সিকোতে অবস্থিত গোপনীয় পরীক্ষাগার থেকে উদ্ভূত।”

পাচারকারীরা দক্ষিণ আমেরিকা এবং মেক্সিকান উত্স থেকে অস্ট্রেলিয়ান বাজারে তাদের ওষুধ প্রেরণ করতে সমুদ্রের বিস্তৃত বিস্তারের সুযোগ নেয়। এটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকর টহলকে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং করে তোলে, সামুদ্রিক বিশ্লেষণ এবং অপারেশন সেন্টার অনুসারে

ফরাসি পলিনেশিয়ার বিশাল মেরিটাইম জোনে 5.5 মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার রয়েছে।

জুনের শেষের দিকে, ফরাসী পলিনেশিয়ার বিধানসভা ফরাসী সরকারকে মেথের বিরুদ্ধে লড়াইটিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসাবে ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়েছিল। গত বছর নাবালিকাদের ক্রমবর্ধমান জড়িত থাকার সাথে মাদক সম্পর্কিত আদালতের মামলায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, রেডিও ফ্রান্স ইন্টার্নেশনাল অনুসারে।

ফ্রান্সের বিদেশী অঞ্চল মন্ত্রকের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলেছেন যে জনসংখ্যার অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার সুরক্ষা মাদক পাচারের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে একটি অগ্রাধিকার।

“ফরাসী পলিনেশিয়ায়, আমাদের সুরক্ষা বাহিনী এই অপরাধী নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একত্রিত হয়েছে যা যুবসমাজ এবং সামাজিক সংহতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে,” এতে বলা হয়েছে।

থেকে রিপোর্ট সহ প্রক্রিয়া এবং অ্যারিস্টেগুই নিউজ



