নারিহির কবিতা ফলক – অ্যাটলাস

এই ছোট ফলকটি ফুলের দোকানের সামনের একটি কোণে নিরবচ্ছিন্নভাবে বসে আছে, পাইক প্লেস মার্কেটের মূল প্রবেশদ্বার থেকে কম দূরে একটি ব্লকের চেয়ে কম সিয়াটল।
ফলকটিতে লেখা আছে: “আমি সর্বদা জানি যে শেষ পর্যন্ত আমি এই রাস্তাটি নিয়ে যাব But তবে গতকাল আমি জানতাম না যে এটি আজ হবে” ”
এই কবিতা জাপানি সাহিত্য ও কবিতার হিয়ান আমলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি আর্যওয়ার নারিহিরা (825-880) লিখেছিলেন। এটি একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল কোকিনশুজাপানি কবিতার প্রথম পরিচিত নৃবিজ্ঞান।
তাঁর কবিতা এবং তাঁর রোমান্টিক শোষণের উভয়ের জন্যই পরিচিত, নারিহিরা সম্রাটের নাতি হিসাবে আভিজাত্য হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁর কবিতা জাপানে তুলনামূলকভাবে সুপরিচিত, এটি পশ্চিমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি এটি উল্লেখযোগ্য বই সহ 1950 এর দশকে বেশ কয়েকটি অনুবাদকৃত সংমিশ্রণে অন্তর্ভুক্ত ছিল জাপানি থেকে 100 টি কবিতা লিখেছেন কেনেথ রেক্স্রোথ।